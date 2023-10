Milei le pidió perdón al papa Francisco: “Lo voy a respetar como jefe de Estado y líder de la Iglesia”

Sergio Massa y Javier Milei protagonizaron un tenso ida y vuelta durante el debate presidencial que se llevó este domingo en Santiago del Estero.

El momento entre el candidato de Unión por la Patria y el de La Libertad Avanza se dio durante el eje de discusión denominado “Preguntas Cruzadas” en el que los postulantes se interrogan entre sí.

Fue Massa quien comenzó el cruce al criticar al diputado libertario por sus dichos sobre el Papa Francisco durante una entrevista que le concedió al periodista estadounidense Tucker Carlson, la cual fue publicada en X (ex Twitter). En aquél reportaje, Milei acusó al Sumo Pontífice de tener una “fuerte injerencia en la política” y mostrar una “gran afinidad con dictadores como (Fidel) Castro o (Nicolás) Maduro”.

Massa trajo el tema al debate y expresó: “Javier, más que una pregunta te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa que es el argentino más importante de la historia”.

Milei evitó referirse a la reciente entrevista y habló sobre críticas que hizo hacia Francisco años atrás cuando “todavía no estaba en política”. “Parece que estás poco informado, porque ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso”, le contestó al candidato de Unión por la Patria.

“Además, una de las cosas que dije es que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica, por lo tanto, dale, dejá de chicanear y dedicate a bajar la inflación y a terminar el gobierno de manera decorosa, dale”, agregó Milei.

Tiempo atrás, el candidato de La Libertad Avanza calificó al Sumo Pontífice como “el representante del maligno en la Tierra” y lo definió como un “jesuita que promueve el comunismo” y un “personaje impresentable y nefasto”.

Tras las reiteradas críticas de Milei hacia el Papa Francisco, la Iglesia organizó, en el barrio porteño 21-24 , una misa de desagravio con el objetivo de reivindicar la figura del Sumo Pontífice y rechazar “todo tipo de injurias, mentiras e insultos que se están manifestando en esta campaña electoral” .

El propio presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, remarcó que “es imposible construir un país sin diálogo y con insultos, gritos y descalificaciones”.

“Uno de los candidatos se ha expresado con insultos irreproducibles y con falsedades. El Papa es para nosotros un profeta de la dignidad humana en un tiempo de violencia y exclusión. Pero, por otra parte, también es un Jefe de Estado al que se le debe un respeto particular”, dijo el religioso semanas atrás.

“En este tiempo de desesperanza y decepción que provoca la creciente pobreza en nuestro país me preocupa mucho que haya aparecido un clima de autodestrucción. Un deseo de que todo se desborde para caer en el vacío. Esto es como una enfermedad social que anula todo horizonte y proyecto de futuro. Una suerte de auto boicot”, agregó Ojea al aclarar que el Episcopado no respalda a ningún candidato presidencial.

“Nosotros como Iglesia intentamos iluminar la conciencia de los fieles con los principios del Evangelio. Ante un acto de enorme responsabilidad, como es la emisión del voto, respetamos la voluntad popular. No avalamos a ningún candidato en particular porque no es nuestra misión y no nos corresponde. Expresamos principios que creemos puedan ser útiles para reflexionar el futuro de este pueblo que amamos y al que servimos”, aclaró.

“La vocación del político es transformar la realidad, hacerla más humana, para que las personas a las que sirve como político puedan desarrollar al máximo sus talentos y capacidades al servicio del bien común”, sentenció Ojea luego de las críticas de Milei.

