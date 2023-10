En Juntos por el Cambio destacaron la narrativa de Bullrich, pero reconocieron que falló al hablar de economía

Los debates políticos pueden ser decisivos cuando una elección se presenta como muy reñida. Es el caso actual, luego del escenario de tercios que arrojaron las PASO del 13 de agosto. Hubo 11 millones de personas que se ausentaron a las urnas y su voto puede definir el resultado del 22 de octubre. Sin embargo, un debate no convence a indecisos, sino más bien que consolida a los convencidos. Patricia Bullrich conoce esa idea y trató de moverse sobre ese eje durante el primer debate presidencial de anoche. Buscó mantener su narrativa contra el kirchnerismo sin descuidar objeciones contra Javier Milei, con el propósito de contener al núcleo de los votantes de Juntos por el Cambio (JxC).

La ex ministra de Seguridad sabía de ante mano que Sergio Massa y el líder de La Libertad Avanza iban a buscar polarizar el debate entre ellos. Por eso apostó a administrar cuidadosamente las cinco intervenciones de derecho a réplica. Fue uno de los puntos que más le valoraron a la candidata en JxC. “Milei se gastó todas las réplicas en el primer eje y Massa casi que también”, opinó un referente del PRO ante Infobae y sostuvo: “Patricia fue mucho más pilla con eso, porque pudo equilibrar las apariciones y pegarle tanto al ministro de Economía como a Milei”.

Al principio, Bullrich destinó la presentación para atacar directamente al kirchnerismo. Es la narrativa que eligió con su equipo de estrategia para esta campaña y decidió marcar la cancha con ese foco desde el comienzo del debate. Pero también disparó contra Milei por la alianza con Luis Barrionuevo, dirigente histórico del sindicalismo. Eso fue lo que le permitió a la dirigente de JxC englobar a ambos adversarios y buscar diferenciarse.

“La vi muy sólida en el espacio de convivencia democrática. Es un tema que maneja muy bien, tiene un discurso claro y se maneja con soltura”, consideró en diálogo con Infobae un diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR). El dirigente evaluó que Bullrich pudo explayarse con seguridad en los últimos ejes del debate. Lo mismo apuntó un legislador nacional destacado del PRO. “En educación la vi bien y estuvo bien también lo de las fuerzas de seguridad”, analizó.

“Pienso que Patricia fue profunda y concentrada en lo que ella tenía que decir para la gente”, observó una dirigente cercana a Bullrich que integra su equipo de campaña. Al mismo tiempo, evaluó que el resto de los candidatos fue “ficción pura”. No obstante, consideró que “Massa la sacó barata y Milei admitió sus alianzas con el peronismo, Barrionuevo y todos los que quieran venir”.

Otro aspecto que resaltaron como positivo en JxC fue que Bullrich marcó la “importancia” de contar con un equipo técnico “amplio”, un escudo legislativo y un grupo de 10 gobernadores que, en caso de llegar al Gobierno, le permitirán contar con la gobernabilidad necesaria para ejecutar las medidas que piensa implementar si llega a la Casa Rosada el 10 de diciembre.

“Puso en evidencia que para que los cambios sean posibles necesitamos un liderazgo fuerte, equipos y músculo político, que es lo que JxC tiene”, señaló consultado por Infobae un dirigente de peso en la provincia de Buenos Aires. “Patricia estuvo muy sólida, está preparada para conducir a la Argentina”, elogió la misma fuente. A su vez, pese a que el formato fue riguroso, una de las personas que asesora a la candidata a Presidenta en temas de comunicación expresó que “estuvo espontánea y firme” durante el debate.

De cara a la elección general, Bullrich acelera a fondo sus herramientas proselitistas para conseguir un lugar en el balotaje. Sin embargo, conoce que el camino es sinuoso, porque el escenario electoral es parejo, y trabaja para darle épica a su campaña y consolidar una narrativa política que le permita despegarse de Massa para disputar cabeza a cabeza con Milei. Por eso, anoche en el Forum de Santiago del Estero centró sus dardos contra la gestión económica del Gobierno sin descuidar del todo al dirigente discípulo de la Escuela Austríaca de economía.

No obstante, la discusión económica es un aspecto central de la campaña, signada por la coyuntura que atraviesa el país, con alta inflación, un 40% de pobreza y dificultades para contener el precio del dólar. Justamente, es el tema que no le resulta más cómodo a Bullrich. No sólo porque no es la economía su formación profesional, sino porque debate contra un economista, por un lado, y contra el ministro de Economía de la Nación, por otro.

En ese marco, en JxC hubo consenso en torno a que Bullrich deberá ser más “eficiente” en su discurso económico para el debate próximo debate, que tendrá lugar el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Debe mejorar en explicitar los distintos puntos de la propuesta económica para hacerlo tangible”, recomendó un dirigente nacional del radicalismo.

“Para el próximo combinaría con algo más de propuesta específica sin renunciar a la posición y narrativa general de cada tema”, sostuvo en el mismo sentido una voz de referencia en la Coalición Cívica. Empero, la elogió: “Bien en lo de educación y derechos humanos y convivencia democrática. La vi sólida”. Uno de los dirigentes que más frecuenta a Bullrich ponderó ante Infobae que la ex ministra estuvo “más o menos” al hablar de economía y pidió mayor “precisión” sobre ese tema.

Otro ítem que llamó la atención en un grupo de dirigentes de JxC es que Bullrich no “aprovechó del todo” el escándalo político que desató la renuncia de Martín Insaurralde como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, luego de que se filtraran imágenes del funcionario con la modelo Sofía Clerici en un yate de lujo en Marbella. “No entendí por qué no le preguntó a Massa si Insaurralde es candidato de él o si Federico Otermin, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, no es el candidato de Massa y de Insaurralde”, criticó un dirigente de peso en el PRO.

El debate del domingo que viene será la última instancia para que los candidatos tengan un contacto masivo con el electorado, al tiempo que marcará el puntapié de la recta final de la campaña. Bullrich sabe que no puede cometer errores. Hoy mismo regresará a Buenos Aires y hará junto a su equipo de estrategia y comunicación un balance de su performance de anoche.

En el bullrichismo no ignoran que la ex ministra debe pulir su speech político que exprimir las presentaciones de 2 minutos sin redundancias ni baches. Al tiempo que trabajarán para ajustar el desempeño en la última parte del debate, con el objetivo de ser más ofensiva con las preguntas. Fue un recurso que no logró capitalizar al máximo.

De igual modo, la candidata de JxC pretende que el domingo próximo su discurso de cierre logre un tono épico sin correrla del foco con el que apuesta a confrontar con el kirchnerismo y diferenciarse de Milei.

En seis días será la prueba de fuego y Bullrich sabrá si entra al último tramo de la campaña fortalecida o en desventaja.

