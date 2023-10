Apurado por limpiar su imagen, Sergio Massa afirmó que el «viaje VIP» de Insaurralde fue «un error grave»

El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa se refirió a la renuncia de Martín Insaurralde a su cargo en el Gobierno bonaerense luego de que se conocieran imágenes suyas de vacaciones en Europa con la modelo Sofía Clerici. Apurado por limpiar su imagen y no quedar pegado al escándalo, el referente de Unión por la Patria afirmó que «el viaje VIP» fue «un error grave».

«Fue un error grave y (la renuncia) despeja la idea de que acá no pasa nada. Mientras tanto, Pepín (ex funcionario de la gestión de Mauricio Macri) sigue mil días prófugo. Había que demostrar que no somos todos lo mismo», sostuvo Massa en declaraciones al canal C5N. E insistió: «Fue un error grave y tuvo que pagar con la renuncia y la renuncia de la candidatura (a concejal de Lomas de Zamora) también».

Consultado sobre si cuándo se enteró del escándalo ya estaba a bordo de una camioneta camino a Santiago del Estero para participar del debate, dijo: «Ya había pasado al mediodía y nosotros salimos un poco después. Ahí hablé con todos los que tenía que hablar conté lo que pensaba que había que hacer y a la noche Martín renunció». «Tenía el debate el domingo y dije que ese mismo día tenia que estar resuelto el tema», agregó.

Cabe destacar que, si no fuera por las historias de Instagram de Clerici, el viaje de Insaurralde habría pasado desapercibido. A un día del debate presidencial, llamó la atención entre los usuarios que la influencer haya subido fotos del viaje etiquetando al exjefe de Gabinete bonaerense ya estando en Argentina. Por ello, surgió el interrogante sobre si fue sin querer o por algún motivo contra el ex de Jésica Cirio.

Otras declaraciones de Sergio Massa

Sobre el debate presidencial, sostuvo que «se vieron los tres modelos de país» que proponen los principales postulantes: «El que propone (Javier) Milei que tienen Zimbabwe, El Salvador y Ecuador (por la dolarización) y lo que proponen (Carlos) Melconian y (Patricia) Bullrich que es lo que tienen Venezuela y Cuba circulación de doble moneda. Nosotros proponemos moneda digital, blanqueo y billetera virtual con tu documento».

«Hay gente que está enojada y venimos de muchos errores como Gobierno», consideró luego, cuando le preguntaron sobre la adhesión que tiene Milei en parte del electorado. Además apuntó contra Juntos por el Cambio al señalar que cuando bajó las retenciones los dirigentes de ese espacio no dijeron nada, pero cuando dispuso eliminar Ganancias para los trabajadores y devolver el IVA «hicieron un escándalo con el supuesto gasto».

