Alerta máxima: Los cardiólogos dicen basta y advierten que se les está "agotando la paciencia"

En las últimas semanas, diferentes asociaciones que agrupan a distintos especialistas de la salud en Santa Fe manifestaron su malestar por la falta de actualización de los aranceles que abonan las obras sociales y prepagas.

La Asociación de Cardiología de Santa Fe advirtió que los aranceles que perciben de parte de las obras sociales y prepagas son “insuficientes” para sostener la actividad y reclaman por una pronta actualización de los montos.

“Desde hace dos años a esta parte, los honorarios médicos se incrementaron alrededor de un 50% en un contexto inflacionario que supera ese porcentaje. En otros casos, paradójicamente han disminuido”, detalló el médico Gonzalo Costa, cardiólogo y presidente de la Asociación de Cardiólogos de Santa Fe.

A pesar de que desde la entidad han realizado reiteradas reuniones con los colegios, las asociaciones gremiales y las asociaciones científicas, la respuesta fue siempre la misma: “No se puede, no tenemos plata”.

La Asociación de Cardiólogos nuclea a unos 218 profesionales que ejercen en el ámbito de la ciudad de Santa Fe y del Gran Santa Fe.

Hoy los aranceles rondan entre $2.000 y $3.000 pesos, el monto depende de la obra social o prepaga. Desde la Asociación piden llevar el valor de la consulta a los $6.000, un costo que fue avalado y actualizado por el Colegio de Médicos de Santa Fe.

Desde la asociación aclararon que un porcentaje del costo es absorbido por las gerenciadoras en tanto que las obras sociales y prepagas abonan los aranceles a los 90 días de la consulta. A esto se deben sumar los gastos habituales a los que los profesionales tienen que hacer frente.

A pesar del malestar que padecen los especialista, éstos aclaran que no tienen potestad para aplicar ningún tipo de medidas. Por otro lado, aseguraron que “no es su intención cortar el servicio”. “Queremos seguir negociando, pero se nos está agotando la paciencia”, sostuvo Costa

Es de destacar que lo que sucede en la ciudad de Santa Fe no es ajeno a lo que pasa en otras ciudades de la provincia, el sistema está prácticamente quebrado y la crisis económica está haciendo estragos, Las autoridades deben encontrar una solución urgente, con la salud no se puede jugar y eso debe ser entendido por todas las partes, inclusive por aquellos que se sienten perjudicados por sus magros salarios, sabiendo que no son los únicos que tienen ese padecimiento en una Argentina arrasada desde hace un tiempo por políticos corruptos que hicieron todo lo posible para hacer un país invivible.

Con información de Aire de Santa Fe