El conmovedor gesto de Wanda Nara con una fan que le contó cómo se curó de cáncer

Wanda Nara viajó a Italia para su nuevo proyecto laboral que la tendrá como participante en Ballando con le stelle, la versión italiana del Bailando. La noticia la comunicó con un posteo a través de sus redes sociales y entre las felicitaciones de varios usuarios recibió un comentario que llamó su atención.

Si bien la publicación se colmó de casi mil mensajes, la esposa de Mauro Icardi no dudó en tener un sentido gesto con una fanática que le habló sobre cómo se curó de su enfermedad. “Guerrera de la vida, me gustaría contarte mi testimonio. El año pasado me diagnosticaron un cáncer maligno”, empezó a relatar la mujer.

“Hice los tratamientos pero lo más importante es que puse toda mi fe en Dios. Los últimos estudios salieron excelentes y la oncóloga me dijo: ‘Esto fue obra de Dios’”, siguió escribiendo la usuaria. Al instante, Wanda Nara le dio un “me gusta” al comentario, a modo de agradecimiento hacia ella por haber dado a conocer su experiencia.

Si bien por el momento la mediática no contó cuál es su diagnóstico, a través de sus redes sociales les muestra a sus seguidores cómo es el tratamiento que realiza para curarse. Hace pocos días compartió una imagen donde aparece sacándose sangre y con un texto reflexivo sobre lo que está viviendo.

“Una enfermedad. El miedo al esperar un resultado. Que esté mal alguien que amás. La vida es hermosa, pero tiene momentos grises, aunque yo siempre veo todo. Hasta lo malo positivo”, escribió, junto a un emoji de corazón.

Fuente: TN