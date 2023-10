Maikel de Kapanga anunció que se aleja de los escenarios

La banda Kapanga sorprendió a sus seguidores con una triste noticia: el guitarrista Migue "Maikel" De Luna Campos se retirará de los escenarios por un tiempo indefinido, ya que está enfrentando una grave enfermedad. El mismo músico confirmó la noticia en un emotivo video.

Maikel de Kapanga anunció que se retira de la música por tiempo indefinido

"Queremos comunicarles que Maikel estará un tiempo alejado de los escenarios, abocándose a su salud", escribió la banda en un comunicado oficial, donde también anunciaron que seguirán presentándose en los shows programados con Gastón "Pato" Sloomant reemplazando al guitarrista.

En un video publicado a sus redes sociales, De La Luna Campos confirmó la noticia: "Efectivamente, tengo una enfermedad bastante delicada, la cual me va a alejar de los escenarios un tiempo, para sanarme. Así que me voy a preocupar por mi salud, que es lo que corresponde ahora", comenzó.



"Va a ser difícil para mí, no me van a ver un tiempito por ahí, pero les quería contar un poco cómo se siente mi banda. Estamos todos súper golpeados, pero lo importante es la salud. Lo que me dijeron los chicos fue: 'Paramos de tocar el tiempo necesario hasta que te cures'", reveló.



Sin embargo, Maikel no estuvo de acuerdo: "Eso me pareció lógico, pero a la vez injusto para todos, entiendo que tenemos un staff grande, pero, parafraseando a Perry Farrell, vocalista de Jane´s Addiction, entiendo que 'la música es la cura'. Así que les dije a los chicos que nuestra cura va a ser que sigan tocando", continuó.

"¿Van a parar para estar tristes porque yo estoy enfermo? Eso no va, así que les dije que sigan tocando, que siga Kapanga sonando. Por nosotros, por nuestro público", agregó, antes de aclarar que "acá no hay una situación de que se rompió un vínculo, acá hay alguien que está enfermo".



Emocionado, Maikel terminó su mensaje con un pedido muy especial para los fans de Kapanga: "Les voy a pedir un favor muy grande. Más que nunca, apoyen a mi banda, a Kapanga, apoyen a mis compañeros. Los voy a extrañar, los quiero mucho. Y, como dice Andrés Calamaro: 'Buena suerte y hasta luego'".

Fuente: Diario Show