Luis Juez derrapó contra Javier Milei: «Es un producto del peronismo que se le pasó de levadura»

Luis Juez, senador de Juntos por el Cambio, afirmó que Javier Milei es un producto que inflado desde el peronismo para sacarle votos a JxC. En ese sentido, Juez relató que Milei se les fue de las manos y terminó representando la bronca y el fastidio de la gente. Además criticó la candidatura de Juan Schiaretti al que calificó como un político retirado.

«Javier Milei es un producto del peronismo que se le pasó de levadura. Inteligentemente el peronismo, mientras nosotros andábamos a los sopapos como payasos de circo pobre en la interna de Juntos por el Cambio, ha desarrollado esos experimentos que ni Neurus se animaba a llevar adelante y uno de ellos era Milei», señaló Luis Juez la radio Delta 90.3 FM.

«Se les pasó la levadura porque no pensaron que la bronca y el fastidio de la gente podía ser tan alto y tan grande. Si hay algo funcional al PJ, a Sergio Massa y a toda esa corrupción, es la candidatura de Milei. Para que tengamos un Milei claramente nosotros no hemos sabido ocupar el lugar que la gente nos pedía que ocupáramos. Todo el mundo sabe quiénes son los Insaurralde, y los Insaurralde abundan en la política. Son esos tipos que laburan transversalmente, pero la política no habla de eso», insistió el exembajador argentino en Ecuador.

«No sé cuánto impacta lo de Martín Insaurralde en la campaña, pero en el ámbito de la gente contribuye enormemente al descrédito, al enojo, al fastidio. Y lo más lindo es que los tipos que hablan de la casta no dicen absolutamente nada. Ahí tenes tres hechos que demuestran la complicidad, la convivencia y transversalidad de la corrupción. Sin embargo, el tipo que genera expectativas a partir de la bronca de los Argentina, no habla de estos temas», comentó el exconcejal de la Ciudad de Córdoba.

Luis Juez elogió a Mauricio Macri

“Creo que, mirando el escenario de adentro de Juntos por el Cambio, me parece que Mauricio Macri fue el tipo más sincero de todos. Probablemente la faltó esa cuestión natural que son las condiciones de liderazgo. Fue sincero en plantear que había que construir un marco de compromiso de acuerdos entre los dirigentes, que había que establecer un mecanismo que permita ser una opción de cambio en la Argentina, que había que hacer un autocritica de su gestión para no cometer esos errores, pero los tipos se empezaron a mirar el pupo y a pensar que era un tema interno, y a lo de Milei no lo vieron venir», manifestó Juez.

“A mí Macri siempre me dijo ‘guarda con ese fenómeno de Milei’, que se está montando en la bronca y el fastidio, y un discurso complejo porque incita a sacar lo peor de adentro y va a construir una situación importante y así sucedió», sentenció el ex intendente de la Ciudad de Córdoba mientras analizaba la realidad política del país.

El enojo con Juan Schiaretti

«Schiaretti se metió en un proceso propio que tiene más de vanidad que de inteligencia política. Se siente incómodo retirándose de la política, y para evitar la teoría del pato rengo, necesita insistir con una candidatura que no va a ningún lado y obstaculiza la posibilidad de que nosotros podamos tener el resultado que nos merecemos. Tenemos que tratar de convencer a la gente que hay que acompañar para que Patricia Bullrich sea quien lleve adelante las riendas de un país complejo y delicado», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com