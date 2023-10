Cristiano Rattazzi: “Por primera vez en casi 100 años se volvió a hablar de libertad en la Argentina”

Cristiano Rattazzi es un “clásico” del Coloquio de IDEA, uno de los dueños de empresas que siempre visitan esta ciudad. El histórico número uno de FIAT Argentina se retiró hace dos años, pero no dejó de hacer negocios: es uno de los dueños de Grupo Módena, una empresa de servicios de helicópteros.

Rattazzi estuvo en el stand de Infobae en el Coloquio y aseguró que “la economía es un cambalache, no es seria. Y estamos en una sensación de hiper. Creo que las últimas medidas son trágicas para la economía del futuro. Pero es tanta la potencia de lo que se viene de nuevo a la Argentina que en poco tiempo todo se puede arreglar, y empezar a tener un país diferente”.

— ¿Esa potencia en qué se refleja?

— En la palabra libertad. Por primera vez en casi 100 años se volvió a hablar de libertad en la Argentina. La libertad que nos llevó a ser una potencia mundial. Es una libertad de convicción, no porque nos conviene en este momento. Es una convicción de la libertad. Y no es solo el partido libertario. Hay otro partido que es un sector que piensa lo mismo, quizás más moderado. Hay una sensación de libertad y no más una sensación de opresión, pensado que el Estado resuelve cosas que no lo resuelve en ningún lado del mundo y crea pobreza, desempleo, crea subsidios, temas espurios, corrupción por todos lados. Estamos yendo hacia un país diferente. No sé quién va a ganar, pero sé muy bien que vamos a un país diferente.

— ¿Cómo lo ve a Javier Milei?

— Lo conozco hace años. Es un tipo de convicciones, sano. A veces tiene problemas de enojarse demasiado rápido. No me preocupa el equipo que yo he visto que está armando, es un buen equipo. No me preocupa nada esa parte. Y eso no quiere decir que Patricia no pueda llegar. También tiene un equipo y sabe lo que quiere hacer. Es sana y quiere el cambio. Ambos quieren el cambio. Ahora, ¿quién convenció a la gente pobre de que puede haber un país diferente? El espacio de Milei convenció a los jóvenes de que no podían seguir viviendo de subsidios, de atajos, de pequeñas cosas. Eso nos les da para salir de la pobreza. La gente joven quiere tener un trabajo serio, un futuro serio, y el Estado no da trabajo ni futuro. Desde el 10 de diciembre, muy rápidamente, hay que resolver un problema grave. Primero, entre todos, hay que buscar resolver el problema de la inflación. No se puede tener esta inflación, es una vergüenza para todos. Insisto, la economía se está desmoronando hace meses.

— En términos económicos, ¿qué imaginas que debe hacer el próximo presidente en sus primeros días de gestión?

— Matar la inflación. La experiencia de Italia me gusta. Italia tenía una inflación siempre entre 17 y 20% cada año. Hasta que llegó el euro y cambió toda la perspectiva. Bajó a 4 por ciento. Algunos quisieron volver a la lira, pero cuando trataron de hacerlo no pudieron. Los sacaban a patadas. Tenemos que hacer algo que fuerce a que no se pueda volver atrás. Es increíble que hayamos regresado la convertibilidad. Duhalde y Alfonsín lo pudieron hacer juntos con apoyo de gente que estaba endeudada y que aprovechó para desendeudarse a precio vil. Quiero una moneda estable: se puede empezar con dos monedas o lo que sea. Tenemos que poder tener una moneda estable: el peso ya no existe más, existe solo para darle ayuda a los pobres. El resto de la gente ya está dolarizada.

— Sigue involucrado en el mundo de los negocios, pero ya lejos de FIAT. ¿Extraña?

— Hace dos años que me fui de FIAT, una empresa de mi familia en la que trabajé 50 años de mi vida. Me encantó, le tengo un enorme cariño. Ahora, estoy tan contento de poder ocuparme de mis cosas y de que sean rentables. Me encanta estar jubilado. Tengo un montón de cosas. El grupo Módena está empezando a ser un muy importante. Tenemos el offshore en Tierra del Fuego, dos helicópteros allá. Tenemos helicópteros que vuelan sobre Buenos Aires y Rosario haciendo emergencias médicas. Estamos haciendo emergencias médicas y transporte en Vaca Muerta. Me fascina porque es mío y de mis socios. Es muy interesante a pesar de los números del negocio: me pagan al oficial y yo tengo que pagar al paralelo. En este momento me estoy fundiendo.. espero que sea por unos meses y cambie, que empiece a ser normal la economía.

* Para www.infobae.com