Transición: Castellano "muestra las uñas" de lo que va a ser su rol en el llano

Luis Castellano eligió, como no podía ser de otra manera, el programa de Gerardo Zanoni, aquel que en las elecciones municipales sostenía que el ganador era Luis Castellano casi entrada la noche y cuando ya se sabía que el ganador era Leonardo Viotti, para hacer una crítica concreta y reclamarle al nuevo intendente que incorpore a las reuniones de transición a otros actores, quizá por que piensa que quienes van, a excepción de Germán Bottero, no tienen la estatura suficiente.

Sin duda alguna que a Luis Castellano le faltaron los más elementales códigos democráticos que se necesitan para poder hacer una transición ordenada y civilizada, no es yendo a llorar a un programa de radio partidario como se deben solucionar las diferencias, Castellano está mostrando las uñas y es solo un adelante de las piedras en el camino que seguramente pondrá cuando en pocos días le toque estar en el llano

Sin lugar a dudas la actitud de Luis Castellano no condice con el rol que debe tener en un momento como este y en donde debe aceptar que en pocos días va a dejar de ser intendente de Rafaela y que quien conducirá los destinos de la ciudad será Leonardo Viotti.

Quizá está actitud es una muestra de lo que será su accionar desde el llano, cuando le toque ser oposición.

Los comentarios más salientes del reportaje

"Hay temas que hablar porque son cuestiones que le van a quedar al intendente electo y que tiene que tener continuidad", sostuvo.⁣

"hasta ahora los diálogos han sido todos en buenos términos y ya tenemos una ordenanza de transición, una guía de lo que tenemos que hacer. Me parece que eso, institucionalmente, está bueno porque le va a quedar a todos los intendentes que vengan una herramienta legal para que el proceso de transición no sea solo la voluntad política (fundamentalmente del que se va)".⁣

"Con Bottero yo tengo mucho diálogo desde hace tiempo porque compartimos la función pública"

Castellano indicó que a las conversaciones entre los equipos de trabajo "llevamos a nuestra secretaria de Hacienda, al fiscal, y participan también el concejal Juan Senn y el jefe de gabinete Marcelo Lombardo. Pero llega un punto en el que la conversación entre esos equipos empieza a agotarse porque es necesario ir más fino", indico el intendente actual casi en tono de crítica.

"El secretario que sale tiene que empezar a entregar a los secretarios que ingresan la información del funcionamiento de cada área y ese proceso todavía no comenzó".

Me parece clave que los equipos empiecen a juntarse como está sucediendo a nivel provincial"

"Es clave que se presenten los equipos y que puedan trabajar de manera conjunta. Esto aún no sucedió y a nosotros nos parece muy importante que esto suceda. De nuestra parte, tenemos toda la predisposición, la máquina está andando. No es que uno se cambia de silla de un día para el otro, se necesita un proceso de información, de aprendizaje y a mí me parece fundamental para que el aterrizaje sea tranquilo y la ciudad pueda seguir funcionando normalmente en el marco de la situación política y económica que estamos atravesando. Me parece clave que los equipos empiecen a juntarse como está sucediendo a nivel provincial".

"Reitero la necesidad de que se junten los secretarios entrantes con los salientes, "son cosas que se deben charlar entre secretarios", manifestó Castellano casi a modo de queja directa.

El reportaje completo