San Jorge: juzgarán a un abogado por abusar a sus hijas

Este lunes comenzará el juicio a un abogado de San Jorge acusado de haber sometido sexualmente a sus dos hijas, cuando ellas eran menores de edad. Una lo denunció en la adolescencia, mientras que la otra lo hizo tras cumplir los 18 años.

El debate está programado para el lunes 9 y martes 10 de octubre, jornadas durante las cuales se desarrollarán los alegatos y las declaraciones de testigos, y se prevé que el jueves 12 el tribunal compuesto por los jueces Lisandro Aguirre, Sebastián Szeifert y Pablo Spekuljak dé lectura a su veredicto.

Los primeros días, en paralelo, allegados a las víctimas y miembros de la organización feminista Las Chuecas se autoconvocarán frente a la fiscalía en un reclamo de justicia y “por el fin de la impunidad”.



En un principio la causa estuvo en manos del fiscal de San Jorge Carlos Zoppegni, pero tras algunos meses (y por un mal desempeño, según allegados a las víctimas) la investigación pasó a la por entonces fiscal Celeste Minniti. Debido a que la funcionaria juró como jueza en diciembre, sus colegas de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de Santa Fe, Matías Broggi y Luciana Escobar Cello, representarán al MPA en el juicio.

El pedido de pena asciende a 30 años de prisión. Los delitos son “abuso sexual agravado”, “abuso sexual con acceso carnal agravado”, “promoción a la corrupción de menores” y “amenazas”.

Denuncia

El abogado fue denunciado en julio de 2020 por el abuso a su hija de 14 años. Meses después su otra hija, ya mayor de edad, contó que también fue sometida sexualmente por su padre, y que esto ocurrió durante su infancia.



Mariana, su exesposa y madre de sus 3 hijos, dice que desde la radicación de la denuncia hasta el 10 de noviembre de 2020, cuando el juez Pablo Ruiz Staiger dispuso la prisión preventiva sin plazos, recibieron amenazas tanto de su exmarido como de familiares.

El hombre permanece bajo la cautelar de máxima en una comisaría de Suardi, ya que nunca fue trasladado a un Penal. Si el juicio no comienza este lunes, y no es reagendada para antes del 10 de noviembre, el abogado recuperará la libertad.

Cambio de apellido

En 2021 los tres hijos iniciaron los trámites ante la Justicia de Familia para cambiarse el apellido, pero aún no se los han permitido.

Convocatoria

“Después de 3 años de lucha y espera de respuestas, la justicia tendrá la oportunidad de demostrarnos que podemos confiar en ella. Sumate a la carpa POR EL FIN DE LA IMPUNIDAD que estará instalada por A. Alberdi”, señala la convocatoria para este lunes por la mañana

Fuente: El Litoral