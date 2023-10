Milei calificó de “maravillosos” los dichos de Macri en Harvard y ratificó su intención de llamarlo para un eventual gobierno

Días después de que Mauricio Macri volviera a coquetear con Javier Milei deslizándole su apoyo público durante una charla en Harvard, el candidato a presidente de La Libertad Avanza brindó una entrevista con Radio Mitre en la que le devolvió los elogios al ex jefe de Estado y ratificó su intención de ofrecerle un cargo en un eventual gobierno.

Así lo expresó este sábado en el marco de un extenso reportaje que dio en vísperas de enfrentarse a sus competidores en el segundo debate presidencial. En el mismo, el libertario analizó el escenario electoral, habló de la posibilidad de ganar en primera vuelta e hizo mención al fundador del PRO con gratas palabras. Por el contrario, volvió a criticar duramente a Patricia Bullrich y también a Cristina Kirchner.

En este sentido, se refirió a las últimas declaraciones de Macri que provocaron enojo en Juntos por el Cambio y un mensaje de bienvenida de Marra, quien lo invitó a sumarse a la coalición liberal y trabajar en su equipo. “A mí me parece maravilloso lo que hizo en Harvard”, celebró Milei sobre sus dichos antes de apuntar a los dirigentes de JXC por criticarlo.

“El comentario de Macri en Harvard tiene dos aristas. Uno en el lugar que lo posiciona. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, si Milei presenta reformas promercado que van en la dirección correcta de lo que Argentina necesita, lo vamos a apoyar. Y eso contrasta fuertemente con la mediocridad de JXC y en especial de Bullrich porque salen a criticarlo por decir eso. A mí me parece super razonable que si alguien hace una propuesta correcta se la apoye. Eso muestra la bajeza con la que ha actuado JXC en la campaña hablando de la opción de bloqueo permanente”, subrayó el candidato.

Entonces aprovechó su propia declaración como disparador y explicó su voto a favor del proyecto impulsado por Sergio Massa para bajar el impuesto a las ganancias: “Si viene una rebaja de impuestos, la traiga el kirchnerismo, el macrismo, o pirulo, voy a votar a favor. Mire lo que le pasó a JXC: salió a criticarme de que le di los votos al kirchnerismo y que soy funcional solo porque voté a favor de una baja en el impuesto a las ganancias. Ellos fueron, votaron en contra y salieron a ensuciarme y a tirarme toneladas de estiércol, porque voté consistente con lo que siempre dije, que odio los impuestos”.

Al ser consultado por el entrevistador, Gabriel Anello, acerca de si llamará a Mauricio Macri para que forme parte de un posible gobierno suyo, Milei respondió con firmeza: “Absolutamente”, dijo sin dudar. Y explicó: “Me gustaría que sea un hombre de consultas sin ninguna duda. Yo creo que puede que no acepte algo formal, pero no descarto que el presidente Macri siga teniendo diálogo conmigo y lo profundice. No veo motivo de por qué no”.

Luego dio más especificaciones sobre el espacio que le daría al ex mandatario. Y lo hizo denotando una cierta admiración por su figura: “Creo que habría que crearle una posición directamente y que sea una suerte de representante de Argentina en el mundo. Es una persona que aporta su prestigio, dice cosas super razonables. Es una Argentina a la que tenemos que aspirar. Fíjense lo que son los ex presidentes de EEUU cuando dejan sus funciones: van y llevan la imagen de EEUU a todos lados”.

Los elogios fueron para Macri, pero no así para Cristina Kirchner ni para Patricia Bullrich, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio a quien el libertario volvió a criticar duramente este sábado. Sobre la Vicepresidenta, descartó convocarla para trabajar en conjunto si es que él llega a asumir el próximo 10 de diciembre: “A CFK no la convocaría, se alió con todos los malos del planeta. Entre ellos Irán”.

Acerca de la ex ministra de Seguridad, se sinceró: “La veo muy desdibujada a Bullrich, me desilusionó. Con mucho dolor lo digo. Parece que cuando se acercó al poder y lo vio cerca volvió a sus viejas prácticas de antaño”.

Entonces se refirió a las acusaciones que hizo contra ella en los últimos días, las cuales causaron el enojo de la líder del PRO en uso de licencia. “No me arrepiento de lo de las bombas a los jardines de infantes. Ella está involucrada en dos actos terroristas, uno del 76 y uno del 77. En uno se señala que puso un kilo y medio de dinamita en un jardín y en lo que era la casa del intendente de facto de San Isidro. Terminó herida una criatura y la mujer del hombre. Como hay una criatura que salió lastimada, yo cometí el error de decir que era un jardín de infantes, pero eso no quita que ella era una tirabombas”.

Finalmente analizó el escenario electoral de cara a octubre y a las posibilidades de ganar en primera vuelta: “Hoy estamos cerca de ganar, pero no en primera vuelta. No obstante, la primera vuelta está dentro del error estadístico. Si el error estadístico juega a nuestro favor, sí, ganamos en primera vuelta. Según mi equipo me faltan puntos para eso”.

Con información de www.infobae.com