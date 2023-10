Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa condenaron el ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel

Los principales candidatos presidenciales para las próximas elecciones, Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, salieron este sábado a condenar públicamente la ola de ataques aéreos que lanzó contra Israel el grupo terrorista Hamas, desde la Franja de Gaza, luego de que el primer ministro anuncie que se encuentra en “estado de preparativo de guerra” y que movilizó a sus reservistas. Se sumaron al contundente rechazo que expresó el gobierno nacional que conduce Alberto Fernández, quien ordenó reforzar la seguridad de todos los ámbitos de la comunidad judía.

La aspirante de Juntos por el Cambio, publicó un mensaje titulado, en mayúsculas: “Condena absoluta al ataque contra Israel”. “Otra vez el terrorismo está atacando masivamente a la población en Israel. Por aire, por tierra y por mar, el país se encuentra bajo una ola de condenables atentados. La Argentina debe sumar ya mismo su repudio a este ataque indiscriminado. Mi corazón está con todos los israelíes que sufren este bombardeo cobarde. Los violentos jamás van a ganar”, dijo la referente opositora.

Mientras que el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, que durante su campaña marcó en repetidas ocasiones su alineamiento con Israel, reposteó el video donde el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció drásticas medidas para frenar la incursión en su territorio, que dejó, según las primeras cifras, 100 ciudadanos israelíes muertos y cientos de heridos. “Mi más total y absoluta solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defenderse del terrorismo”, dijo el líder de los libertarios.

El candidato del oficialismo, Sergio Massa, difundió en un comunicado: “Condenamos enérgicamente los ataques terroristas que está sufriendo el Estado de Israel. Nos solidarizamos con el gobierno y el pueblo israelí y llamamos a un inmediato cese de la violencia. Nuestros corazones están con las víctimas y sus familias. Ofrecemos nuestro ayuda humanitaria a Israel y reiteramos que la paz es el único camino”.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que se postula por Hacemos por Argentina, dio su visión poco antes de las 11.30. “Repudio enérgicamente el ataque contra Israel. Me solidarizo con el pueblo israelí que está sufriendo. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones debe ser rechazada siempre. Pido por la paz, la convivencia y el cese de los ataques”, deslizó.

Este sábado, mientras las alarmas antimisiles sonaban en el norte y sur del país, incluido Tel Aviv y Jerusalén, un vocero militar del gobierno de Israel anunció mediante un comunicado: “El Ejército israelí declara el estado de alerta de guerra”. Y reveló que Hamás había iniciado “un lanzamiento masivo de cohetes” y que “los terroristas se infiltraron en territorio israelí en varios lugares “. Hasta ahora, ordenaron a los civiles de la zona central y sur que permanezcan en los refugios.

Además de los principales candidatos presidenciales, el Gobierno también se expresó de manera condenatoria. “La Cancillería argentina deplora los ataques armados provenientes de la Franja de Gaza contra el sur de Israel. El Gobierno argentino condena las acciones terroristas de Hamas contra el territorio israelí y hace un llamamiento para que se ponga fin a la violencia y se garantice la protección de la población civil. La Argentina manifiesta su solidaridad con el pueblo israelí y expresa sus sentidas condolencias a los familiares de las víctimas”, publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Santiago Cafiero.

El presidente Alberto Fernández replicó el mensaje en su cuenta de la red social X. Y después la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, informó que el primer mandatario ordenó “reforzar la seguridad de todos los ámbitos de la comunidad judía y dispuso el alerta en la frontera de la gendarmería y los organismos dependientes de Migraciones, Agencia Federal de Inteligencia y PSA”.

En tanto, otros dirigentes de las distintas fuerzas se sumaron con más mensajes de repudio contra Hamas y solidaridad con Israel. El candidato a diputado nacional por JxC, Cristian Ritondo, dijo que condena de manera “absoluta” el “miserable y cobarde ataque a Israel”. Y agregó: “Estamos junto al pueblo de ese querido país y exigimos al gobierno nacional y al presidente Alberto Fernández su inmediata condena internacional”.

De la misma fuerza política, habló el diputado nacional Ricardo López Murphy: “Hay una guerra. La civilización de un lado, el terrorismo del otro. Nadie puede equivocarse de bando. Voy a defender siempre la democracia republicana. Viva Israel. Viva el mundo libre”, dijo. Y más tarde añadió: “Yo no me olvido que el kirchnerismo firmó el pacto con Irán. No me olvido que son responsables del asesinato del fiscal Nisman, ni de cada uno de sus actos en apoyo a Palestina. El kirchnerismo es enemigo de la comunidad judía. Hoy más que nunca, juntos contra el terrorismo”.

Mientras que el candidato liberal José Luis Espert, que se unió a JxC este año, añadió: “Israel agredido por terroristas. Mi total solidaridad con el pueblo israelí y mi más enérgico repudio al accionar asesino de los que están atacando a los civiles. Espero una urgente y contundente condena por parte del gobierno argentino”, sostuvo.

“En el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur, el terrorismo lanza sobre el Estado de Israel un ataque masivo y con objetivos civiles. Solidaridad con la población de Israel y condena absoluta a la violencia terrorista. El Estado argentino debería pronunciarse en forma categórica”, añadió el secretario de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Straface. El referente de JxC en La Matanza, candidato a diputado nacional por la PBA y ex ministro de Educación de Mauricio Macri, Alejandro Finocchiaro, añadió: “Mi más amplio apoyo al Estado de Israel y a sus ciudadanos ante el brutal ataque de Hamas. Espero que “los progres antisionistas” (moderna forma de antisemitismo) esta vez no apoyen a los asesinos terroristas”.

“Quiero expresar mi solidaridad con Israel frente al terrible accionar del terrorismo. La violencia nunca será el camino, la paz se consigue con diálogo y sensatez”, añadió senador y el gobernador electo por la UCR en Mendoza, Alfredo Cornejo. Mientras que el radical porteño Martín Lousteau, que compitió por la jefatura de Gobierno en la PASO, expresó: “Condenamos enérgicamente el ataque de Hamas al Estado de Israel. Nuestra solidaridad para con las víctimas, sus familias y la totalidad del pueblo israelí. Abogamos por una amplio y total repudio frente a este nuevo acto de terrorismo que agrede el derecho a existir del Estado de Israel y lesiona el orden internacional”.

El secretario de Asuntos Públicos del gobierno porteño, Waldo Wolff expresó su consternación por la situación. “Mi solidaridad con el Estado de Israel, su población, y mi pleno apoyo a su legítimo derecho a defenderse”, publicó en su cuenta personal de la red social X. Wolff tiene familiares directos en la zona de conflicto. Desde hace dos años, su hijo, Marco Wolff, es arquero en el club de fútbol de primera división, el Maccabi Petah Tikva.

La compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel, se sumó a las declaraciones de su líder: “Repudio los ataques terroristas ocurridos hoy sobre las ciudades de Israel. Rechazo toda agresión contra la población civil. Abogo por el respeto a los DDHH y la protección especial a los civiles del conflicto en Medio Oriente que lleva décadas. Mis condolencias a las familias de los asesinados y heridos”, dijo. De la misma fuerza política también habló el primer candidato a diputado nacional por CABA, Alberto “Bertie” Benegas Lynch: “Después de los actos terroristas de Hamas sobre Israel y su población civil, todo el mundo civilizado debe hacer un frente común para actuar en la búsqueda de los responsables y ejercer una réplica implacable que siente un firme precedente de que estas cosas jamás serán aceptadas”.

La empresaria Diana Mondino, que sería canciller si Milei ganara las elecciones, agregó: “Espero que desde Cancillería ya estén arbitrando los medios para ayudar a los argentinos en Ofakim y otros kibbutzim. Llegan noticias de que habría rehenes argentinos. Hay resoluciones de Naciones Unidas que se deben cumplir. Estamos para ayudar en lo que sea necesario”.

Del oficialismo fueron pocos los referentes que se expresaron, más allá del principal candidato, Massa, y el jefe de Estado, Alberto Fernández. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández se limitó a describir: “Israel declaró el estado de guerra tras el ataque masivo del grupo terrorista Hamas desde la Franja de Gaza. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, expresó que el grupo rebelde “cometió un grave error y cargará con las consecuencias”. Y pasadas las 12.30 el candidato a jefe de gobierno porteño por UP, de origen radical, Leandro Santoro, escribió en X: “Las imágenes que llegan desde Israel son espeluznantes. Mi más enérgico repudio al terrorismo de Hamás y toda mi solidaridad para el pueblo Israelí en este horrendo momento. Solo la paz garantiza el orden democrático y el estado de derecho, nunca la violencia”.

Pero la vicepresidenta, Cristina Kirchner, se mantenía en silencio, al igual que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. En tanto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el diputado nacional Máximo Kirchner siguieron con sus actividades de campaña en el conurbano sin hacer mención alguna a la guerra ni en sus discursos ni en sus redes sociales.

Por su parte, la Organización Sionista Argentina (OSA) exhibió que “condena enérgicamente y en su máxima expresión la incursión terrorista de Hamas hacia aldeas fronterizas, ciudades y kibutzim, y el lanzamiento indiscriminado de cohetes hacia todo el territorio soberano de Israel”. Y exigieron a las autoridades y a todo el ámbito político argentino “el repudio expreso y sin condiciones respecto de esta agresión y también en los organismos internacionales”. “Desde nuestra entidad defenderemos cualquier accionar del Estado de Israel en defensa de sus ciudadanos ante este criminal accionar de los grupos terroristas. Siempre Con Israel”, dijeron.

