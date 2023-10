La confesión de Florencio Randazzo: «No cobro por ser diputado en el Congreso»

Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente de la Nación en la lista de Juan Schiaretti, afirmó que desde que llegó al Congreso en diciembre del 2021 no cobra ningún sueldo como diputado nacional. En ese sentido, Randazzo dijo que todo el salario lo dona mensualmente al Hospital de Niños de La Plata, sin embargo, reconoció que otros dirigentes políticos necesitan del dinero público para vivir, pero recalcó que la política tiene que dejar de ser un negocio para enriquecerse.

«No cobro por ser diputado. Así que no tengo ni contrato, ni cobro, porque el primer día decidí donar todo a la Fundación del Hospital de Niños de la Plata. En realidad no lo dije nunca, porque entiendo que hay mucha gente que hace política y no tiene otra cosa de qué vivir, pero no puede ser que la política se haya transforma en un negocio«, expresó Randazzo en una entrevista para la radio CNN.

«Lo de Martín Insaurralde es una verdadera vergüenza. Primero estamos frente a un delito grave de alguien que tiene la responsabilidad pública, ni nada más ni nada menos que de ser jefe de Gabinete de una provincia donde en el Gran Buenos Aires debe haber 60% de pobres. Estar haciendo un muestra de obscenidad y de riqueza que es lamentable», arremetió el exministro de Transporte de Cristina Kirchner.

«No hay dudas que el kirchnerismo es un grupo de fundamentalistas para seguir conservando el poder Cristina. Lo hicieron con Daniel Scioli, con Insaurralde en 2013, Amado Boudou y ahora con Sergio Massa. Alberto Fernández fue el peor presidente de la historia con un grado de indignidad ilimitada. El peronismo debe reconstruirse de otro lugar y hay que alejarlo de esta gente», relató el exministro del Interior.

«Massa es el responsable de este desaguisado, porque es un ministro de Economía, que nos ha dejado cerca de 200% de inflación interanual y que proyectada al 2024 va camino al 300%; nos deja una brecha cambiaría del 150% y 53 tipos de cambio con cerca de 20 millones de pobres. También debemos 20.000 millones de importaciones adelantadas», argumentó Randazzo.

«Este es el peor gobierno de la democracia, porque el dato mata el dato. Patricia Bullrich fue parte de un gobierno que fracaso, que fue el gobierno de Mauricio Macri. Aparece Javier Milei como una emergente, sin ninguna experiencia y con ideas que se aplican en pocos lugares del mundo y no se sabe cual es el éxito de las cosas que propone. Por el otro lado, tenés una persona como Schiaretti, que tiene valores, que tiene una gestión exitosa y gobernó tres veces Córdoba», remarcó el dirigente de 59 años.

Randazzo acusó al peronismo de agrandar la figura de Milei

«Apareció un emergente como Milei que al principio fue subestimado, pero que se le dio posibilidad de visibilización, pensando que no iba a tener un efecto electoral como el que tuvo. Pienso que el Gobierno nacional estimuló la aparición de Milei, creyendo que con su discurso ideológico le sacaba votos a JxC y terminó siendo el más votado. Yo creo que el voto a Milei claramente es de repudio a una clase política que ha agudizado todos los problemas», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com