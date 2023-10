Guillermo Moreno coquetea con el voto en blanco: «Estos debates dejaron mucho que desear por los participantes»

Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, manifestó que el debate presidencial fue pobre por los candidatos, que parecían no estar preparados y sin una doctrina política clara detrás de sus propuestas. En ese sentido, Moreno dijo que ninguno demostró ser peronista y que las ideas de Juan Schiaretti como bajar las retenciones al campo y unificar el tipo de cambio generarían más inflación.

«Estos debates dejaron mucho que desear por los participantes. En el primero no habían estudiado, no se habían esforzado como que fueron de última y para el segundo se prepararon un poco más. Lo que queda claro es que estamos en un problema de calificación de lo que podría ser un próximo presidente. No están a la altura de las circunstancias», expresó Moreno en la radio Delta.

«Estoy de acuerdo con la metodología del debate. Hay una cantidad de ciudadanos que consolidan su voto cuando tienen la obligación de hacerlo que son dos días antes de las elecciones, pero en general debería ir decidiéndose, a veces los debates sirven para clarificar», relató el economista y dirigente peronista en una entrevista extensa.

Guillermo Moreno: «Patricia Bullrich mejoró en el segundo debate»

«Veo que solo le hablaron a sus electorados, pero Patricia Bullrich mejoró en el segundo debate y el mejor fue Sergio Massa pero le daría una baja calificación. Eso que dijo de que iba a ser un gobierno de unidad nacional, eso casi que es una tontería, ni siquiera es para alguien de una escuela secundaria», arremetió el exsecretario de Comunicaciones de la Nación.

«Javier Milei es anarcocapitalista y lo intenta explicar, pero cuando profundiza sabe que empieza a pedalear en el aire y eso es una singularidad absolutamente ridícula. Lo voy a decir en la última semana mi voto, pero después de estos dos debates no estuvo la doctrina peronista», sentenció Moreno mientras analizaba a todos los candidatos.

«Lo que dijo Juan Schiaretti como bajar las retenciones lo que genera es un aumento de la comida o decir eso de darle el Banco Central a la oposición es como darle la mitad de la política económica a la oposición. La política económica se hace en el Ministerio de Economía y en el BCRA», disparó el ex subsecretario de Producción de la Ciudad de Buenos Aires.

«Un tipo de cambio competitivo y sacando las retenciones como dice Schiaretti vas a estar peor que en el gobierno de Mauricio Macri. Cuando no hay doctrina atrás es muy difícil, porque finalmente no saben para donde van», afirmó Moreno y agregó: «Cada uno debería haber hablado desde su lugar y no mimetizándose con las ideas del otro«.

Con información de www.elintrasnsigente.com