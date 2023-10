Sergio Massa recorrerá cinco provincias en cuatro días para recuperar votos, mientras prepara el cierre de campaña

El candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, iniciará esta semana un raid por diferentes provincias en el marco de la campaña electoral hacia la elección del 22 de octubre, con el objetivo de llegar al balotaje. Una vez dejado atrás el debate, Massa vuelve al ruedo electoral y visitará cinco provincias en cuatro días para luego avanzar en lo que será el acto de cierre de campaña.

El miércoles irá a Mendoza. Estará acompañado por el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli; además del secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren. La agenda, definiéndose por estas horas, incluirá la visita a diferentes departamentos mendocinos y el encuentro con diferentes sectores productivos. Mendoza ha sido una plaza compleja para el peronismo. En las últimas elecciones provinciales el peronismo se ubicó tercero. En las PASO, Massa también había quedado en el tercer lugar detrás de Juntos, que se ubicó en segundo, y La Libertad Avanza, que se impuso en la provincia con el 44,8 por ciento.

Ese mismo día, Massa también estará en San Juan, donde lo escoltará el gobernador, Sergio Uñac, quién tras no haber podido competir por la reelección provincial dejará el mando al vencedor de las elecciones locales: Marcelo Orrego, el candidato de Juntos. Sin embargo, como ocurrió en Mendoza, los resultados provinciales no se trasladaron a la elección nacional. En San Juan también se impuso Milei en las PASO, dejando al peronismo en el segundo lugar.

El jueves, Massa irá a Entre Ríos. Aún no está definido qué localidad visitará en la provincia que gobierna el peronista Gustavo Bordet. El mandatario fue uno de los gobernadores que acompañaron a Massa en el debate de este domingo por la noche. “El resto de los candidatos que expusieron en el debate que presencié tienen más que ver con frases hechas que poco le interesan al ciudadano al momento de elegir. Massa propone ir hacia adelante con paz social, con orden fiscal y económico y crecimiento”, planteó el gobernador, que no irá por la reelección. Ese lugar es para el actual intendente de Paraná, Adán Bahl. Entre Ríos debe elegir gobernador el próximo 22 de octubre junto a los comicios nacionales; en una elección que también incluye cuatro diputados nacionales, siete senadores provinciales, 34 diputados provinciales, 83 intendentes y juntas de gobierno comunales. En agosto, Juntos quedó 6 puntos arriba de UP.

Las PASO para Massa en la provincia del litoral lo dejaron cerca de la sumatoria de los dos candidatos de Juntos (Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta). El ministro de Economía fue el candidato más votado con 187.026; aunque la alianza opositora obtuvo 266.167 y Javier Milei, 182.271 de votos; es decir el 21 por ciento. Entre Ríos fue de las pocas provincias donde Milei no se impuso. Sin embargo, el dato llamativo en las primarias había sido el voto en blanco. Hacia ese electorado, con el empuje de los gobernadores, es donde busca achicar Massa la diferencia que lo lleve a un balotaje contra -entienden en el comando de campaña de UP- Milei.

Las últimas dos provincias que visitará Massa en la semana son Río Negro y Santa Cruz. En la primera, el espacio del gobernador electo, Alberto Weretlineck, sostiene el corte de boleta nacional. Río Negro elige tres diputados nacionales. Las actividades de Massa estarán centradas en la ciudad de Bariloche, donde se celebraron elecciones locales que fueron por demás llamativas: la hasta ahora gobernadora de la provincia, Arabela Carreras, se presentó a la elección por la intendencia de la ciudad turística y perdió frente al sindicalista Walter Cortés; que se impuso con apenas el 19% de los votos. Cortés estuvo detenido durante un año y medio por defraudación al Estado. “Fue una causa injusta, una maniobra política que tardó 20 años, una locura”, le había dicho a Infobae. También dijo, para explicar su victoria: “Los barilochenses votaron al negro, al hacedor. La gente se cansó, se terminó el cuento de los exitosos ilustrados que llegan al poder con títulos bajo el brazo, porque está demostrado que gobiernan mal”. Además, planteó que la gente va a votar un cambio en el orden nacional. En Río Negro, Milei ganó con el 37% de los votos.

Santa Cruz será la última parada de Massa. Mantendrá reuniones con sectores de la minería y energético y será recibido por la gobernadora, Alicia Kirchner.

A la par, se empieza a definir el formato de lo que será el cierre de campaña de UP hacia la elección del 22 de octubre. Corría una versión de que fuera el próximo 17 de octubre, coincidente con el Día de la Lealtad peronista. Sin embargo, lo que se está evaluando es que el acto sea un encuentro en una fábrica para transmitir la idea de que Massa “es el candidato de los trabajadores”.

Tras el debate, el candidato presidencial de UP se dedicó este lunes a dar entrevistas en distintos medios. En la mayoría de las intervenciones dio detalles de lo que fue el careo con el resto de los candidatos en la noche del domingo. El balance del debate para el oficialismo fue bueno. Creen que salió airoso de las críticas -previsibles- del resto de los postulantes. En el equipo del candidato interpretan que fue el único presidenciable con propuestas y un plan de país; además de “conectado con los problemas de la gente”. La primera lectura que hicieron tras el debate es que Massa es “el que negocia para votar las leyes que importan a la gente y quiere el gobierno de los mejores por encima de divisiones ideológicas”.

