Victoria Donda apuntó a Javier Milei: «Le cuesta bastante menos ser violento y autoritario con mujeres»

Victoria Donda, subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico en la provincia de Buenos Aires, manifestó que Javier Milei tiene un componente violento y autoritario que se nota con mayor claridad cuando discute con mujeres y las destrata. Por otro lado, cuestionó a Milei por querer privatizar las universidades públicas nacionales.

«Siempre me parece que Javier Milei, por los niveles de violencia que maneja, es un hombre al que le cuesta bastante menos ser violento y autoritario con mujeres que con hombres», afirmó Donda en radio Delta con respecto al cruce que tuvo el economista con Myriam Bregman y que Sergio Massa salió al cruce para defenderla en medio del debate presidencial.

«Lo que dijo Massa es que aunque las mujeres piensen distinto a vos, las tenes que respetar. Por otro lado, en este segundo debate, Massa tuvo la oportunidad de explayarse mas. Convengamos que un debate puede mostrarse un poco menos fluido en su forma de hablar, pero por lo que lo conozco, mostró lo que es, un compañero solidario», argumentó la expresidenta del INADI.

«Toda la sociedad perdería derechos en caso de que Milei sea presidente, pero vamos a trabajar para que eso no ocurra. Obviamente la última palabra la va a tener la sociedad, pero apuesto y pongo toda mi energía para que ninguno de nosotros tengamos que vivir en una sociedad gobernada por un señor que cree que el calentamiento global es un discurso del socialismo», arremetió la abogada.

“¿No aterra pensar en un país donde para pagarle la universidad a tus hijos tengas que vender un ojo? Por suerte tenemos universidad pública. Yo no soy de los políticos que plantean que vivimos como Alicia en el país de la maravilla. Sí tenemos un hombre dispuesto a afrontar los problemas que hay, que son muchos», insistió Donda.

Victoria Donda explicó su renuncia al INADI en 2022

“Me fui del gobierno nacional cuando creí que dejo de escuchar a los sectores que tenía que escuchar y por eso soy funcionaria del gobierno de Axel Kicillof», señaló la exdiputada nacional, sin embargo, defendió la candidatura de Massa a presidente: «Tenemos un equipo económico que por suerte viene trabajando por un lado para frenar el nivel inflacionario, y por otro lado poner plata en el bolsillo de la gente».

“Las medidas tomadas posdevaluación están dirigidas a mostrar a la población hacia donde vamos. Las devaluaciones no tienen por qué pagarlas los trabajadores. El precio del dólar blue no está puesto por el gobierno nacional, es precisamente resultado de la fluctuación de esa divisa en el mercado no registrado de valores, y eso lo hacen los formadores de precio, que les conviene que el dólar este alto», concluyó.

