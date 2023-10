Tras el debate, Patricia Bullrich refuerza la campaña: recorrida con Macri, mesa de Mirtha Legrand y 5 actos de cierre

Patricia Bullrich está exultante: convencida de que ganó el segundo debate presidencial, reforzará la actividad proselitista en los últimos 15 días de campaña para asegurar los votos que, según su equipo, se sumaron o volvieron a Juntos por el Cambio en las últimas horas a partir de su postura más enérgica contra Javier Milei y Sergio Massa en el intercambio de los candidatos en la Facultad de Derecho.

La novedad más resonante es la confirmación de que la postulante de JxC viajará este viernes con Mauricio Macri a la ciudad bonaerense de Pergamino para compartir una recorrida. Será la primera actividad que harán juntos luego de la polémica por los coqueteos del ex presidente con Milei. Y, además, la señal más clara de que decidieron bajar las tensiones que enrarecieron su relación en las últimas semanas para buscar más apoyos en el electorado con el fin de entrar al balotaje.

Como anticipó Infobae, en el macrismo había malestar porque Bullrich todavía no compartió ninguna actividad de campaña con el ex presidente. Hace dos semanas, Macri le propuso a la ex ministra de Seguridad viajar juntos a Córdoba para atraer los votos perdidos en esa provincia tradicionalmente favorable al PRO, pero finalmente decidió visitar en soledad la provincia porque pidió la agenda prevista en esa provincia 48 horas antes y nunca se la entregaron. “Así no trabajo”, fue el mensaje que le hizo llegar. Por eso estuvo 48 horas recorriendo Jesús María, Villa Allende, Villa Carlos Paz, Oncativo, Villa María y Córdoba capital repartiendo volantes a la gente y pidiendo el voto para Bullrich.

La visita a Pergamino se la propuso Macri a Bullrich, pero allegados al ex mandatario aseguran que el bullrichismo nunca contestó. El clima entre ambos se distendió tras el regreso de Macri al país: este domingo fue al hotel en el que Bullrich se instaló antes del debate en la Facultad de Derecho, posó con ella en una foto con gobernadores de JxC electos y en competencia y se quedó unas 2 horas hablando con la candidata presidencial y sus colaboradores. Allí retomaron la ida de recorrer juntos Pergamino y hablaron de compartir una visita a Córdoba, que probablemente tendrá lugar la semana próxima.

En su plan solitario de campaña, Macri estuvo este lunes en dos bastiones electorales del PRO en la provincia de Buenos Aires: en Vicente López participó de una caminata en apoyo de Bullrich acompañado por la intendenta Soledad Martínez, y en San Isidro, con el candidato a jefe comunal de JxC, Ramón Lanús. Ayer martes viajó a Santa Fe con una agenda proselitista armada por el titular interino del PRO, Federico Angelini, un auténtico macrista-bullrichista, y hoy volará a Misiones con un objetivo similar, organizado por el senador nacional del PRO Humberto Schiavoni.

Bullrich, por su parte, quiere aprovechar el envión del debate presidencial y por eso esta semana tendrá una agenda proselitista muy cargada: ayer estuvo en La Matanza, San Martín y 3 de Febrero junto con su candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti. Hoy viajará a Tucumán y el jueves, a Comodoro Rivadavia, en Chubut. Para el viernes, antes de la visita a Pergamino con Macri, que se concretará por la tarde, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio irá al mediodía a la grabación del programa de Mirtha Legrand que se emitirá el sábado por la noche. La semana pasada, en su regreso a la televisión, la diva recibió a Milei y a su novia, Fátima Florez.

Aún falta terminar de organizar a última semana de campaña antes de las elecciones, pero en el bullrichismo anticiparon que habrá 5 actos de cierre consecutivos: Córdoba, Santa Fe, Mendoza, ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. La idea iba a instrumentarse para finalizar la actividad proselitista de las PASO, pero se canceló por el asesinato de Morena Domínguez, la nena de 11 años que fue asesinada por motochorros cuando iba su escuela en la localidad de Lanús.

Ahora, Bullrich y su equipo apuestan a convocar mucha gente para graficar el mensaje que quieren transmitir de una candidata presidencial que, pese a que las encuestas en general no la favorecen, fue sumando respaldos en el electorado y quedó a un paso de entrar en la segunda vuelta electoral. Esta vez, lo hará asociada explícitamente con Macri, resuelto a tener más protagonismo en la campaña.

