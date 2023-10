La informante del fiscal Edery también hablaba a funcionarios de la Casa Gris

El auditor general del Ministerio Público de la Acusación se guardó los nombres y también el tipo de pruebas con que cuenta la causa, pero lo confirmó ante la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa en la reunión del pasado miércoles 4, que se extendió por más de 3 horas. No dijo quiénes y tampoco cómo, ni el contenido de esas conversaciones, pero confirmó que hubo contactos de funcionarios del gobierno de la provincia de Santa Fe (que ya no ocupan esos cargos) con Mariana Ortigala.



El dato es parte del intercambio de preguntas y respuestas que transcurrió a puertas cerradas entre los integrantes de la bicameral y el auditor, a propósito del cuestionado desempeño del fiscal de la ciudad de Rosario, Matias Edery.

Los datos que Mai guardó y que los legisladores comprendieron que debían cuidar se vinculan a una causa judicial, que no debe confundirse con el informe de auditoría, elevado a la Legislatura, producto de la inhibición del auditor.

El Poder Legislativo se ha reservado el control directo de las llamadas "faltas graves". En varias oportunidades, Mai explicó a los cronistas que "si se confirman" los extremos de la acusación de la que es objeto el fiscal Edery su competencia estaría sobrepasada por tratarse eventualmente de "hechos penales".

Más vínculos

El informe del auditor (basado en las acusaciones a Edery) involucra a por lo menos un integrante más del MPA, a partir de las pruebas que se colectaron recientemente. Pero para quienes leyeron la declaración completa de Leonardo Peiti, el empresario del juego ilegal por cuyo testimonio cayeron el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el ex fiscal regional Patricio Serjal, el nombre que se echó a rodar en la mesa de la presidencia de la Cámara alta no es nuevo. De ella, "una colaboradora" del MPA de Rosario, les habló -mucho antes en 2020- Peiti a los fiscales Edery y Luis Schiapa Pietra en el inicio mismo de la causa del juego ilegal (por la que intentaron imputar al senador Armando Traferri). Los fiscales optaron por no indagar más, aunque el hombre de las apuestas clandestinas la haya vinculado con Ortigala y como parte de un grupo que lo extorsionaba.

La duda que sobrevuela en la Comisión de Acuerdos es si hubo o no cierto tráfico de información, un ida y vuelta, a partir de esos contactos de Ortigala al interior del MPA que luego eran útiles para las extorsiones. Peiti fue a denunciar eso: que se le exigían coimas en nombre de una banda de la que no debía dejar ningún nombre en su declaración, por su seguridad, pero que él identificó como "Los Monos" y también por los fiscales expulsados del MPA Ponce Ashad y Serjal. Ambos purgaron un año presos y luego, en la causa del juego ilegal, quedaron el libertad, al igual que quien los acusó, Peiti.

Amistad rafaelina

Ortigala posee 14 inmuebles registrados a su nombre y automóviles de lujo, un Mini Cooper entre ellos. En el encuentro entre el auditor y los legisladores también se ventiló información sobre la relación entre ella y Lorena Córdoba, la viuda de David Alejandro Itatí Perona, que se hacía llamar "El Zar del Juego" en la ciudad de Rafaela. Perona y Peiti, según Córdoba, eran socios.

En la reunión de la Legislatura se confirmó que cuando la rafaelina deja esa ciudad se va a vivir a la casa de Ortigala. Y entonces se dijo allí que por orden del fiscal Edery, fue Mariana quien le recomendó a Lorena involucrar al senador Armando Traferri (de San Lorenzo) en el tema del juego clandestino en Castellanos o a nivel provincial.

Con informacion de El Litoral.