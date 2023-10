En la "guerra de encuestas", el balotaje es el único dato unánime: ¿será Milei-Massa o Milei-Bullrich?

En el tramo final de la campaña para las elecciones del 22 de octubre vuelve a darse una "guerra de encuestas" que presenta escenarios diferentes para la carrera entre Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich, los tres favoritos luego de las PASO, aunque todas coinciden en dos puntos: que el libertario tiene la intención de voto más alta y que se consolida la posibilidad de que haya balotaje.

La segunda vuelta se convirtió en el verdadero objetivo de Massa y de Bullrich luego de que el candidato de La Libertad Avanza se impusiera en las PASO por apenas un punto de ventaja, con el 29% de los votos contra el 28% de Juntos por el Cambio y el 27 de Unión por la Patria. Milei es el único de los tres que agita la posibilidad de consagrarse como presidente electo el 22 de octubre.

Sin embargo, las últimas encuestas no reflejan ese triunfo definitivo. De acuerdo a los sondeos que realizaron en los últimos días las firmas CB Consultora, DC Consultores y Proyección, el libertario cosecha una intención de voto que supera el 30%. Con esto se impondría sobre Bullrich y a Massa y pero no le alcanzaría para ganar en primera vuelta. Para eso necesita el 45% o el 40% con 10 puntos de diferencia sobre el segundo.

El punto es entonces quién se encamina al segundo puesto para meterse en el balotaje con Milei y aquí los resultados que arrojaron las encuestas difieren. Muchas muestran al candidato de Unión por la Patria segundo, incluso con la posibilidad de acercarse hasta el empate técnico con el libertario, pero también podría quedar tercero detrás de la postulante de Juntos por el Cambio.

En ese contexto, la consultora CB que dirige Christian Buttié y que suele realizar importantes mediciones en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, elaboró también 3 escenarios de balotaje incluido uno sin el candidato de La Libertad Avanza, que se impondría tanto sobre Massa como sobre Bullrich. Pero el resultado dejó como dato más relevante una alta tendencia a la abstención.

Las diferencias que se ven entre las encuestas pueden ser una prueba más de lo que ya se comenta entre quienes trabajan en los equipos de campaña de Massa y de Bullrich, según pudo constatar iProfesional: con el resultado de las PASO, más la fuerte tensión cambiaria y la crisis económica que se agudiza, el electorado se volvió imprevisible como pocas veces.

Guerra de encuestas: el dato más esperado por Bullrich en la puja con Milei y Massa

Según la encuesta de la consultora DC, que realizó 2.700 entrevistas en todo el país entre el 7 y el 10 de octubre, Milei encabeza la intención de voto con un impresionante 35,6%. Pero el dato más destacado es que Bullrich aparece segunda con el 28,9% y relega a Massa al tercer lugar con el 26,2%, a la inversa de lo que muestran casi todos los sondeos que se vienen publicando desde las PASO, con el ministro-candidato detrás del libertario.

Los guarismos que arrojó esta encuesta sugieren un crecimiento notable del candidato de La Libertad Avanza desde su ajustado triunfo en las primarias de agosto, aunque no lo suficiente como para cumplir con su meta de ganar en primera vuelta y evitar el balotaje, en el que debería enfrentar a Bullrich.

Mucho más atrás aparecieron la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, con el 3,4% y el postulante de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, con el 2,7%. No obstante, el cordobés obtuvo otra medalla en la encuesta de DC: la del presidenciable más creíble.

El trabajo de esta consultora midió el nivel de credibilidad de los cinco candidatos y, si bien esto no parece ir de la mano con la intención de voto, Schiaretti apareció como el único al que le cree más de la mitad de los encuestados con el 55,3% contra el 44,7% que no le cree. Detrás quedó Milei (48,1% le cree y 51,9% no) y Bullrich (47,6% y 52,4% respectivamente).

Más abajo quedó Bregman, a quien 36% respondió que le cree y el 64% no, pero la peor parte le tocó a Massa, que quedó último en la medición sobre credibilidad con 28,2% y 71,8%, respectivamente.

¿Massa puede darle pelea a Milei?: la otra encuesta que anticipa un balotaje

Por su parte, CB Consultora encuestó a 4.069 personas entre el 9 y el 11 de octubre bajo la modalidad de cuestionario online y arrojó un resultado muy distinto sobre la intención de voto. En este caso, Milei encabezó con el 29,9% pero quedó en un empate técnico con Massa, que cosechó el 29,1%.

En este sondeo, Bullrich se ubicó tercera y lejos con el 21,8%, seguida por Schiaretti con el 6% y Bregman con el 3,4%, mientras el 3,2% respondió que votará en blanco y el 6,6% se manifestó indeciso.

La consultora también elaboró una proyección de votos afirmativos, donde cambiaron los números pero no el orden: Milei primero con 33,2%, Massa segundo y muy cerca con el 32,3% y Bullrich tercera con 24,2%.

En el desglose de esa proyección por grupo etario surge que el fuerte del candidato de La Libertad Avanza sigue siendo el llamado "voto joven". Entre los votantes de 16 y 35 años Milei se impone cómodamente con una intención de voto del 42,9%. En tanto, Massa es el que mejor mide entre los electores de 36 a 55 años con 35,2% y Bullrich arrasa entre los mayores de 55 con el 54%.

En cualquier caso, el resultado de la encuesta de CB arroja, al igual que la anterior, que la definición de la carrera presidencial se daría en el balotaje. De acuerdo a sus números, la segunda vuelta sería entre Milei y Massa, pero de todos modos la firma midió la intención de voto para cualquiera de los tres escenarios más probables.

Los tres escenarios de balotaje más probables: ¿quién ganaría?

En el primer escenario la consultora puso a Milei y a Massa y preguntó a los encuestados a quién votaría entre ambas opciones. El resultado fue parejo pero ganó el candidato de La Libertad Avanza con 36,9% contra el 35,3% del oficialista. No obstante, lo más destacado es que el 15,7% respondió que votaría en blanco, anularía el voto o directamente no iría a poner el sobre en la urna.

El segundo escenario mostró un posible balotaje entre Massa y Bullrich, donde el candidato de Unión por la Patria obtuvo el 35,1% y su rival de Juntos por el Cambio el 34,8%. Otra vez muy parejo y otra vez fue alto el porcentaje de encuestados que no irían a votar, con el 18,7%.

Por último, se planteó una segunda vuelta entre Milei y Bullrich donde el libertario obtuvo el 33,3% y la referente del PRO el 30,2%. En este caso, la cantidad de consultados que respondieron que no irían a votar o lo harían en blanco fue más alta todavía con 23,6%, mientras que el 12,9% respondió que "no sabe".

De esta forma, la encuesta sobre el posible balotaje mostró a Milei como ganador frente a cualquiera de los dos candidatos que buscan meterse en la segunda vuelta, pero la tendencia al ausentismo sugiere un muy alto nivel de disconformidad por parte de los votantes con los tres candidatos.

Milei se consolida como favorito: los números de la tercera encuesta

Por otro lado, la consultora Proyección realizó un estudio de opinión pública sobre 2.966 casos mediante cuestionario online entre el 3 y el 9 de octubre donde, nuevamente, Milei surgió como el favorito con una intención de voto de 35,5%.

En segundo lugar se ubicó Massa con el 30,9% seguido por Bullrich con un magro 23,2%. Mucho más relegados aparecieron Schiaretti con 3,4% y Bregman con 2,7%, mientras que los indecisos fueron el 4,3%.

De esta forma, el sondeo también arrojó que la elección presidencial se definiría en el balotaje de noviembre y midió la intención de voto para los tres escenarios más probables. A la luz de este sondeo y del que realizó CB, el libertario parece invencible y mucha gente votaría en blanco o no participaría de la segunda vuelta.

En el primer escenario de balotaje, con Milei frente a Massa, la encuesta de Proyección arrojó un 41,3% para el candidato de La Libertad Avanza y un 37,6% para el postulante de Unión por la Patria. El 7,8% dijo que no iría a votar y el 4,9% lo haría en blanco.

Para el caso de Milei contra Bullrich el libertario cayó a 35,3% pero igual se impuso sobre la postulante de Juntos por el Cambio que obtuvo el 28,8%, en tanto que el 16% respondió que no iría a votar y el 10,1% que votaría en blanco o anularía.

Finalmente, si la pulseada fuera entre Massa y Bullrich la pelea sería más pareja, según Proyección. El 37,7% de los consultados se inclinó por el oficialista y el 36,5% por la opositora. El 10,2% votaría en blanco y el 9,5% no iría a sufragar.

