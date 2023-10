En Juntos por el Cambio celebran la decisión de Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta

La decisión de Patricia Bullrich de sumar a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete en caso de ganar las elecciones presidenciales cayó de buena manera en Juntos por el Cambio. Así lo manifestaron los candidatos a jefe de Gobierno porteño y a gobernador bonaerense Jorge Macri y Néstor Grindetti, respectivamente, quienes calificaron de “buena” la muestra de unión entre los dirigentes que habían mantenido una feroz interna durante la campaña para las primarias.

“La incorporación de Horacio es muy buena porque tiene un gran compromiso con la gestión. Ya demostró su manera de trabajar y su incorporación es para potenciar nuestro espacio; y es un gesto político que mucha gente reclamaba”, argumentó este domingo Macri, primo del expresidente Mauricio Macri, en declaraciones a Radio Rivadavia.

Por su parte, Grindetti sostuvo: “Es muy buena decisión. Muestra que estamos integrados de verdad, que lo dijimos en las PASO, pero evidentemente mucha gente no lo tomó. No nos creyó, incluso algunos enojados porque entendían que no nos peleábamos, se fueron”, señaló el intendente de Lanús en uso de licencia en diálogo con Radio La Red.

En esa línea, Grindetti continuó: “Horacio es un excelente profesional, obviamente tiene mucha política encima, así que yo creo que venga él ayudar a implementar los planes de gobierno, la visión política de Patricia, me parece la verdad que buenísimo”. Para el dirigente del PRO, Juntos por el Cambio puede “armar un equipo muy bueno entre Patricia liderando el espacio y Horacio como su jefe de Gabinete”.

La campaña de Macri en Ciudad de Buenos Aires

Por otra parte, consultado de cara a las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires en la última semana de campaña, el actual ministro de Gobierno adelantó que recorrerá el distrito con una batería de propuestas. “Vamos a recorrer el eje del Sur, el Centro y el Norte”. “En el centro estaremos con lo del viaducto Sarmiento que tendrá repercusión en el tramo Liniers-Caballito, y en el Sur con polos educativos apuntado a lo tecnológico y automotor”, continuó.

Por último, consideró que Bullrich es “la mejor alternativa” en estas elecciones presidenciales por “experiencia de gestión”, en referencia a la primera incursión del postulante por La Libertad Avanza, Javier Milei. “Somos la mejor alternativa para el país porque tenemos equipos y experiencia de gestión”, finalizó.

Con información de wwww.elintransigente.com