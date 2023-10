José Luis Espert: "Javier Milei quiere cumplir con su delirio de dolarizar y eso te lleva a una hiperinflación"

Los tiempos en los que había buen trato político entre José Luis Espert y Javier Milei quedaron lejos. Con las posibilidades de que el libertario acceda a la Presidencia, el diputado nacional de Juntos por el Cambio aseguró este domingo que la propuesta de su colega "no existe para la raza humana".

"Milei es la nueva generación de la casta. Milei ha vivido toda la vida, bien o mal, de un empresario. Milei no me tomes de boludo. Eduardo Eurnekián vive de sus negocios con el Estado, más casta no hay. Con (Ricardo) Bussi en Tucumán, con (Eduardo) Menem en La Rioja, más casta no hay. Con Barrionuevo y Cavallieri, más casta no hay", apuntó el economista.

En ese punto, Espert opinó que la propuesta del oficialismo con Sergio Massa dejan a la Argentina en la actual situación negativa en términos económicos mientras que "la de Milei no existe en el planeta Tierra, no existe para la raza humana porque no hay obra pública cero en ningún país del mundo".

Durante una entrevista en el programa Opinión Pública (IP Noticias y El Nueve), "¿cómo miércoles haces un cordón cuneta en el medio de una villa?"

Vale recordar que Espert y Milei supieron confluir en un acuerdo político que no duró demasiado tiempo ni tuvo demasiada trascendencia política. Con las elecciones de medio término del 2021, sus caminos se separaron y terminaron en espacios diferentes y con críticas del uno al otro.

"Cuando tenés una hiper no sabés donde terminás"

Inmediatamente, Espert fustigó a Milei por su "capricho" dolarizador.

"Dolarización sin dólares no existe en ningún país del mundo. Si no tenés moneda extranjera, ¿qué querés, una hiperinflación? Está clarito que Milei dado que no tiene dólares y quiere cumplir como si fuera un chico malcriado su delirio de dolarizar, necesita un dólar que valga muchísimo, y eso te lleva una híper", sostuvo.

Para el diputado de Juntos por el Cambio, "cuando tenés una hiperinflación no sabes donde terminás" porque "te transforma a la población en 100% pobre".

"Una cosa es que te pregunte a vos qué harías con tu plazo fijo. Cada uno haga lo que quiera, cada persona es una realidad completamente diferente", sostuvo respecto de la entrevista del lunes pasado en Radio Mitre donde Milei desaconsejó el ahorro en pesos, moneda que "vale menos que excremento" a su criterio.

"Lo que hace Milei es alentar una corrida porque necesita una hiper porque no tiene dólares, necesita un dólar carísimo", analizó Espert al ser consultado respecto de si el referente de La Libertad Avanza tuvo alguna responsabilidad en la corrida que llevó al dólar blue por encima de los $1000.

Las críticas de Espert se dieron a una semana de las elecciones generales, donde Milei compite por la Presidencia y su crecimiento -graficado en las PASO del 13 de agosto- puso en jaque a Juntos por el Cambio y la candidatura de Patricia Bullrich.

Con información de www.perfil.com