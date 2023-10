Trágico fin de semana largo: hubo 18 muertos en las rutas del país

l fin de semana extra largo produjo 18 muertes en las rutas del país, 12 fueron en Córdoba, 3 en Villa Gesell y 3 en Salta. En Argentina mueren 4.000 personas al año por accidentes de tránsito.

Horacio Botta Bernaus, especialista en Tránsito, expresó en diálogo con Cadena 3 cuáles son algunas de las causas que ocasionan tantos accidentes en las rutas nacionales.

Las rutas no están en buen estado y además conducimos muy mal

La formación de los conductores no es profesional, nos sigue enseñando un familiar directo y el conductor sale a la calle con muy poco conocimiento

A ningún español se le ocurría ir a rendir para conducir con tres charlas que le dio su papá. Hace falta un conductor más profesional

No hay planificación de viajes, no se puede manejar más de 12 horas. Hay que evitar la conducción nocturna, donde la visibilidad se reduce a la distancia de los faros

Para disminuir los riesgos hay que estar formado. Si un viaje dura cuatro horas tenemos que planificarlo para seis

Cada 200 kilómetros debemos parar 20 minutos. La velocidad es un gran factor de riesgo. Tiene que ver con la consecuencia

Respetar las normas y planificar el viaje conociendo el recorrido. Si estoy de vacaciones no debemos arriesgar todo por llegar antes al lugar de destino

Fuente: Cadena 3