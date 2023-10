"Me encanta tu proyecto pero paso": La respuesta que recibe Viotti cuando ofrece un cargo

"Mirá, me encanta tu proyecto, vos sabés que siempre te apoyé y que te voté, pero paso, no puedo, los tiempos no me dan, mi trabajo me absorbe todo el día y si me meto lo hago a full, a media maquina no puedo", esta fue la respuesta que recibió el intendente electo Leonardo Viotti de una persona al que personalmente lo invitó a que forme parte de su gobierno.

Dicen en el entorno de Viotti, los que se animan a hablar, que más o menos, esto se repitió en más de una docena de personas a las que se le ofreció ser parte del nuevo gobierno del Radical que después de más de 30 años logró que Rafaela cambiara de color político y dejar al peronismo en el llano.

En ese muy pequeño entorno que integran junto a Germán Bottero y Juan Degiovanni, no más, quizá alguno que otro que sirve para hacer un poco de número, nada más, están preocupados y comienzan a ponerse nerviosos.

Al menos 5 personas que creían que serían "número puesto" en el futuro gabinete, ya dijeron que no, y si pensamos que Viotti anunció que su gabinete se reduciría en relación al de Luis Castellano, podemos coincidir que lo que viene es una "segunda línea", lo que no habla mal de los que quizá acepten el convite, pero no serán los que el trío Viotti, Degiovanni y Bottero tenían en mente.

Dicen que la Secretaría de Cultura tenía un nombre seguro e inamovible en la mente de Viotti, cuando se encontró con la elegida, grande fue la sorpresa al recibir una negativa inesperada, inmediatamente se puso en funcionamiento el plan B, recibiendo igual respuesta, casi calcada, es por ello que la persona elegida se estará enterando por esta nota que en realidad es la tercera opción.

¿Que pasa que no quieren aceptar ser parte del gobierno de Viotti?

Consultamos a las personas que previamente sabíamos habían recibido ofrecimiento por parte de algunos del trío que gobernará la ciudad, y en todos los casos nos manifestaron que no es por ninguna cuestión personal, que ya tienen una organización laboral y que la gran diferencia con el peronismo es que ellos siempre viven del Estado, están acostumbrados y organizados.

Pero también pudimos advertir en las respuestas que la realidad expresada no es total, que se advierte un "temor" a formar parte de un gobierno desconocido y las especulaciones siempre existen. También no es del agrado de muchos que las decisiones sean tomadas por un núcleo tan pequeño y hegemónico. "Rafaela se maneja sola, no tenés que hacer mucho, alumbrado, barrido, limpieza y que la GUR se encargue de cuidar más y mejor y la ciudad marcha sola, seguramente Viotti y Bottero la van a saber llevar, no nos engañemos, este va a ser un gobierno de doble comando", nos manifestó uno de los que recibió el ofrecimiento de Viotti y declinó de entrada. "Cuando los que mandan son solo dos o tres, es muy poco lo que podés hacer, casi que estás pintado, y a esta altura de mi vida me resulta imposible aceptar esa postura", finalizó nuestro consultado.

Un caso que pinta de cuerpo entero lo que está sucediendo, es el de las personas que fueron designados para llevar a cabo la transición con Luis Castellano y que en su momento despertó el reclamo del actual intendente:

"hasta ahora los diálogos han sido todos en buenos términos y ya tenemos una ordenanza de transición, una guía de lo que tenemos que hacer. Me parece que eso, institucionalmente, está bueno porque le va a quedar a todos los intendentes que vengan una herramienta legal para que el proceso de transición no sea solo la voluntad política (fundamentalmente del que se va)".⁣



"Con Bottero yo tengo mucho diálogo desde hace tiempo porque compartimos la función pública"

Castellano indicó que a las conversaciones entre los equipos de trabajo "llevamos a nuestra secretaria de Hacienda, al fiscal, y participan también el concejal Juan Senn y el jefe de gabinete Marcelo Lombardo. Pero llega un punto en el que la conversación entre esos equipos empieza a agotarse porque es necesario ir más fino", indico el intendente actual casi en tono de crítica.

"El secretario que sale tiene que empezar a entregar a los secretarios que ingresan la información del funcionamiento de cada área y ese proceso todavía no comenzó".



Me parece clave que los equipos empiecen a juntarse como está sucediendo a nivel provincial"

"Es clave que se presenten los equipos y que puedan trabajar de manera conjunta. Esto aún no sucedió y a nosotros nos parece muy importante que esto suceda. De nuestra parte, tenemos toda la predisposición, la máquina está andando. No es que uno se cambia de silla de un día para el otro, se necesita un proceso de información, de aprendizaje y a mí me parece fundamental para que el aterrizaje sea tranquilo y la ciudad pueda seguir funcionando normalmente en el marco de la situación política y económica que estamos atravesando. Me parece clave que los equipos empiecen a juntarse como está sucediendo a nivel provincial".

"Reitero la necesidad de que se junten los secretarios entrantes con los salientes, "son cosas que se deben charlar entre secretarios", manifestó Castellano casi a modo de queja directa.

En los pasillos políticos y en voz baja, hasta los propios radicales dicen: "Leo puso en la mesa de negociación con Castellano a personas que no están a la altura y eso se pudo ver en cada una de las reuniones, Bottero sabemos todos lo que vale, pero a los otros pibes les falta "calle", esperemos que el gabinete tenga más jerarquía".

Por el lado de los peronistas, en la última reunión Castellano puso a un nuevo actor, este a la salida de la reunión fue lapidario : "si Viotti no encuentra nombres de peso, la gestión se le va a complicar desde el mismo 11 de diciembre".

Lo concreto es que estamos a solo 30 días del cambio de gobierno y en la agenda de Viotti no aparecen los nombre deseados, aunque los que aceptaron son personas de bien, trabajadores y en algunos casos con buenas ideas, pero en realidad, la mayoría son la tercera línea de los que Viotti hubiese deseado.