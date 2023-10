El Gobierno limita las operaciones con Cedears: a quiénes aplica

La Comisión Nacional de Valores (CNV) le puso nuevos límites a la operatoria con Cedears, activos que cotizan a nivel local, se puede comprar en pesos y que están relacionados con acciones de importantes compañías en el mundo. Lo hizo mediante la resolución 982, publicada este martes 17 en el Boletín Oficial, por la que busca reducir la volatilidad de los dólares blue y financieros, a solo cinco días de las elecciones generales.

La decisión no afecta a los inversores minoristas sino a los agentes de negociación y los agentes de liquidación y compensación (ALyCs) que deben presentar una declaración jurada semanal para realizar una operación. Esta medida también aplica para operaciones en dólares y yuanes RMB en jurisdicción extranjera.

Además, la CNV sumó la posibilidad a esos agentes poder evitar plazos mínimos de tenencia (parking) para comprar CCL por SENEBI mientras esos dólares se descarguen a través de un desarme de Cedears contra pesos argentinos.



“En el actual contexto económico imperante en el marco de la reciente evolución del mercado de cambios, se torna necesario reducir la volatilidad de las variables financieras”, remarcan los considerandos de la resolución 982.

Cuáles son las nuevas restricciones en la operatoria de los Cedears

La resolución general 982 de la CNV, publicada este martes en el Boletín Oficial, estableció lo siguiente:

Limitan las operaciones con CEDEARs para los agentes inscriptos con cartera propia.

La nueva medida no afecta a los inversores minoristas sino a las ALYCS.

La cantidad de valores nominales vendidos con liquidación en dólares y yuanes RMB en jurisdicción extranjera, no podrá ser superior a la cantidad de valores nominales comprados con liquidación en moneda extranjera “en jurisdicción local, en la misma jornada de concertación de operaciones y para cada especie y plazo de liquidación, por cada subcuenta comitente”.

Las operaciones de venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera, en jurisdicción local o extranjera por parte de las ALYCS, no deberán cumplir con los plazos mínimos de tenencia conocido como parking.

Las ALYCS deberán presentar ante la CNV una declaración jurada semanal dentro de los tres días hábiles de finalizada la semana calendario.

La nueva normativa de parking en las operaciones con bonos

La nueva resolución para los Cedears se suma a disposiciones previas para intentar contener los dólares financieros. En ese sentido, la CNV extendió el parking para hacerse de divisas con bonos mediante las resolución general 979:

Impone un parking de 5 días hábiles para la venta de valores negociables de legislación extranjera con liquidación en moneda extranjera y para realizar transferencias emisoras y receptoras.

Es para operaciones corporativas o de Alycs con cartera propia.

El plazo pasa de 15 a 30 días para vender los dólares obtenidos con bonos soberanos.

Al operar con cartera propia en mercados del exterior por “mandato” de sus clientes, las ALyC solo podrán hacerlo en segmentos de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo (PPT) de mercados “autorizados bajo control y fiscalización de una entidad gubernamental regulatoria”.

Al final del día, las sociedades de bolsa que operan con cartera propia deben haber vendido la misma cantidad de bonos soberanos que los que compró con liquidación en dólares.

Además, el miércoles 11, con la resolución 981, reforzó las trabas sobre los dólares financieros con un nuevo límite a inversores y empresas extranjeras. Esa medida, aclararon, no afecta a la mayoría de usuarios de dólares financieros y tampoco a pequeños inversores.

Con informacion de Todo Noticias.