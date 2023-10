La elección nacional en Santa Fe: a la caza de votos y de bancas

En las últimas horas de campaña con miras a la elección presidencial del domingo, dos de los cinco candidatos presidenciales tocan territorio provincial más un aspirante a la vicepresidencia. Santa Fe es el tercer distrito en peso electoral (7,9% del padrón) pero no define autoridades locales como sí lo hacen provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Entre Ríos, para poner poner algunos ejemplos.

No obstante, son diez los diputados nacionales que se sumarán por cuatro años y es allí donde se da una fuerte campaña tendiente a fidelizar votos de la PASO e incrementarlos.

Javier Milei fue el más votado en la PASO del 13 de agosto (34% de los votos) y se impuso en 18 de los 19 departamentos. Juntos por el Cambio (31%) sólo se impuso en Caseros. Ni Milei ni Victoria Villarruel tienen en agenda pasar por la provincia en esta última semana y apuestan a redes para la captación de votos. Sí en cambio hay campañas en los principales centros urbanos de los principales candidatos a diputados nacionales en una lista que encabezan Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Rocío Bonacci, Marcos Peyrano y Karina Raiz. "Vamos por cinco lugares" afirma Mayoraz volanteando en la peatonal santafesina e invitando a la foto con el león que lo acompaña.

Patricia Bullrich eligió Venado Tuerto para el cierre santafesino de su campaña este miércoles donde encabezará un acto con los electos gobernador y vice, Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, más legisladores nacionales y el intendente venadense Lionel Chiarella. Será en el marco de la campaña federal que la lleva entre ayer y hoy a realizar actos en siete provincias antes del cierre general. A esa hora, en esta capital, anuncian la visita de la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien se reunirá con dirigentes de Juntos por el Cambio previo paso a Paraná donde acompañará al candidato a gobernador, Rogelio Frigerio.

Juntos por el Cambio pone en juego cinco bancas de diputados obtenidas hace cuatro años cuando el entonces presidente, Mauricio Macri, se impuso a Alberto Fernández en la provincia. Los que terminan sus mandatos son Federico Angelini, Ximena García, José Nuñez, Laura Castets y Juan Martín. Sólo Nuñez figura como candidato el domingo encabezando la boleta del sector. Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni, May Serra y Juan Cruz Cándido lo siguen en la lista.

Esta semana toma a Unión por la Patria (20%) en la fecha de la fundación del peronismo, el 17 de octubre lo que movió a varios actos que se iniciaron el lunes en la sede del Partido Justicialista donde la juventud convocó a una vigilia que lo tuvo a Germán Martínez, Florencia Carignano y Pedro Bayugar -todos candidatos a diputados- entre los presentes junto al titular partidario, Ricardo Olivera, candidato al parlamento del Mercosur por la provincia. El martes por la tarde, la convocatoria fue en el Monumento a la Bandera donde Agustín Rossi cerró el acto. También en martes, la CGT Santa Fe con las dos CTA y los movimientos sociales fueron los convocantes y entre los participantes estuvo el senador Marcelo Lewandowski, reciente candidato a gobernador. Martínez, Carignano, Diego Giuliano, María de los Angeles Sacnun y Julián Vignatti encabezan la nómina. Precisamente Martínez culmina su mandato en diciembre junto a Marcos Cleri, Alejandra Obeid y Vanesa Massettani.

En tanto, el cordobés Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) realizó una recorrido ayer por el dpto Castellanos acompañado de dirigentes socialistas que apoyan la fórmula presidencial que también integra Florencio Randazzo. Schiaretti estuvo en Rafaela y mantuvo una reunión con dirigentes de la Sociedad Rural y luego fue a Sunchales. Esteban Paulon, primer candidato a diputado nacional lo acompañó en el recorrido y en Sunchales dio una conferencia de prensa donde estuvieron Mónica Fein y el electo intendente, Pablo Pinotti. "Hay que levantar el corte de biodiésel a 20% y de bioetanol a 27%, como lo tienen los países que son capaces de producir. Santa Fe y Córdoba han sido muy perjudicadas por la baja del corte del biodiésel", repitió el cordobés ante productores. Prometió que si llega al gobierno impulsará el seguro multirriesgo agrícola, declarará a la lechería economía regional y levantar el corte en la ley de biocombustibles. Paulón es acompañado en la lista por Rita García y Nicolás Lungo. El socialismo pone en juego la banca de Enrique Estévez que terminará su mandato en diciembre. El sector sumó poco más del 3% de los votos en agosto.

En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores lleva como principales candidatos a diputados a Nicolás, Crivaro y a Daniela Vergara. En la PASO, no alcanzó al 2% de los votos.

Nuevo planteo por una banca de la minoría en Diputados

El Frente Amplio por la Soberanía presentó ante el Tribunal Electoral un recurso de inconstitucionalidad pidiendo declare nulo el acta de distribución de bancas por la minoría para la Cámara de Diputados que se constituirá en diciembre por los próximos cuatro años y que resuelva un planteo de fondo de ese sector político.

El Tribunal Electoral adjudicó una banca a Rubén Giustiniani (Igualdad) siguiendo los criterios del sistema D'Hont y sin umbral de votos mientras que el Frente Amplio por la Soberanía entiende que el umbral de votos está vigente y que esa banca le corresponde a Fabián Palo Oliver, el tercero de su sector.

El nuevo escrito pide al Tribunal que no le entregue el diploma ni se le permita asumir a Giustiniani hasta tanto se resuelva en forma definitiva el planteo judicial. "Por efectuadas reservas de derechos y acciones de todo tipo, en particular las de la ley provincial 7055 y de la ley nacional 48, así como para ocurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la prevista en los artículos 2/10 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe", advierte.

Exige al Tribunal que disponga la nulidad del Auto N° 0971/2023 del Tribunal Electoral y se ordene la asignación de escaños en la Legislatura provincial de acuerdo a lo normado por el conjunto de normas vigentes del sistema normativo santafesino, y consecuentemente proceda a asignar a. Claudio Fabián Palo Oliver la banca 50° (22° de la minoría), y quedando Rubén Héctor Giustiniani fuera de la lista de diputados electos".

En el escrito deja efectuada la reserva del Recurso Directo (Queja), asimismo, efectuada la reserva del Recurso Extraordinario Federal (ley 48) para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si fuese denegado en la instancia provincial el pedido formulado. "Dejamos también reservada la vía para acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica por violación de los artículos 23 y 30 de la CADH". Por último, dejan efectuada la reserva de ocurrir ante la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados en sesiones preparatorias a impugnar el título del Giustiniani "en el hipotético e improbable caso de que todas las instancias judiciales rechazaran nuestro legítimo reclamo".

Con informacion de El Litoral.