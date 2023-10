Marcha contra los vouchers en Santa Fe: será este viernes en defensa de la educación pública

Más de una veintena de entidades sindicales, movimientos estudiantiles y organizaciones sociales conformaron la Mesa por la Educación de Santa Fe y llevarán adelante su primera acción este viernes 20, a escasas 48 horas de las elecciones presidenciales, en defensa de la educación pública y gratuita. Será una movilización por las calles de la ciudad, a las 17 horas, partiendo de la Plaza del Soldado hacia la 25 de Mayo.

"Ni voucher, ni arancelamiento" y "Por la aprobación del presupuesto educativo", son las consignas que dieron origen a la Mesa, atentos a la situación preelectoral con relación al tema educativo.

"Estamos realmente preocupados porque escuchamos discursos, particularmente de la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, donde se plantean dos cuestiones que la comunidad educativa -tanto de la escuela pública como privada y universitaria-, rechazan: son los conceptos de arancelamiento y de los vouchers", dijo José Testoni, secretario general de la CTA Santa Fe, en una conferencia de prensa realizada este miércoles en la sede gremial de Junín 2420.

Según consideró el sindicalista, "esas dos herramientas (arancelamiento y vouchers) van a ser limitantes del derecho social a la educación, por lo que la comunidad integralmente va a estar rechazando. Por eso, nos dimos la política de empezar a reunirnos, a conversar estos temas, a profundizar en las experiencias que hay en este sentido. Hay que recordar que durante la Dictadura Militar como antes del '45, la Argentina tuvo una universidad arancelada, que afortunadamente con mucha construcción y lucha se pudo revertir", rememoró, al tiempo que consideró como "fracaso" la aplicación de vouchers en otros países, entre ellos, Chile.

También tomó la palabra Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe Provincial, para explicar que hablar de vouchers en educación -un tema recurrente de la campaña presidencial del candidato libertario Javier Milei- "es pensar en la privatización de la educación, pensar la escuela como una empresa y la educación como una mercancía".

Por más financiamiento educativo

"Nuestra posición es completamente contraria: es la de poder sostener la educación pública. Por eso, planteamos no a los vouchers, no al arancelamiento, pero también planteamos claramente que tiene que haber un aumento en el presupuesto educativo. En este aspecto, mucho hemos luchado para lograr una Ley de Financiamiento Educativo que permitió destinar un 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación. Y estaba claro que no alcanzaba", amplió Alonso, y agregó que desde las centrales sindicales docentes se viene pidiendo un proyecto de ley para aumentar el presupuesto educativo.

"Nosotros entendemos que hay que mejorar la educación pública, que son necesarios más cargos, mejor infraestructura, mayores materiales pedagógicos para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero siempre claramente siendo el Estado el garante de los derechos. La educación pública es histórica en nuestro país y la vamos a defender", cerró.

"Que no se pierda la historia en la coyuntura"

Pedro Bayúgar, secretario general del Sadop Santa Fe, aclaró que, de acuerdo a lo que postula la Ley de Educación Nacional "el único sistema educativo que hay es el público, y en el cual el Estado es el encargado de conducirlo: no es el mercado, ni son las necesidades de oferta y demanda las que tienen que establecer las prioridades presupuestarias para las escuelas". Y añadió que si bien hay escuelas de gestión estatal y otras de gestión privada, "todas son controladas por el Estado, y están dentro del esquema del sistema educativo nacional".

Ante la consulta de qué se van a hacer después del lunes, Bayúgar señaló: "Es una hipótesis que obviamente la tenemos que plantear porque hay dos propuestas de liberalización de los sistemas y de derecha -para decirlo en términos simples-, que nosotros no compartimos. Lógicamente que (si gana alguna de ellas), nos uniremos, nos organizaremos y lucharemos para defender la educación pública gratuita para todos".

De esta manera, expresó la intención de que "el derecho conseguido por la presidencia de Roca, que se estableció a partir de la Ley 1420 y que luego Perón hizo gratuita la universidad pública, no se pierda detrás de una coyuntura que, en definitiva, no tiene ningún fundamento ni ninguna razón de ser, y mucho menos con nuestra historia".

Universidad en riesgo

Dada la adhesión que consigue el candidato libertario entre los jóvenes, Gabriel Berón, de la agrupación estudiantil Octógono, dejó un mensaje para sus pares: "La realidad es que hoy está en riesgo la universidad, la educación terciaria, la secundaria y primaria, bajo estos discursos de privatización, de mercantilización. Nosotros no nos vamos a quedar a un lado, no vamos a hacer la vista gorda ante estos discursos y vamos a seguir luchando y organizándonos para sostener lo construido y mejorar lo que falta mejorar".

En esa línea, Guillermo Munné, de Adul, mencionó que "desde esta Mesa decimos que ningún candidato a presidente o presidente electo puede proponer retrocesos en los derechos humanos, en particular los derechos sociales y el derecho a la educación. Esas son normas de jerarquía constitucional para Argentina, que son de aplicación interna obligatoria. Y acá hay candidatos que muestran una profunda ignorancia de muchas de las cuestiones que deben respetar a la hora de poder ser electos presidentes. Pero tanto el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas como la Convención Americana de Derechos Humanos, establecen el principio de progresividad. Por lo cual, lo único que cabe es establecer mejoras, nunca retrocesos en esos derechos. Y por eso estamos aquí defendiendo y afirmando para claridad del conjunto de la ciudadanía argentina".

Integrantes

Algunos firmantes de Mesa por al Educación son CGT, CTA A, CTA T, Amsafe, Sadop, Adul, Apul, Apuc, ATE, Festram, Ciencia Propia, Foro contra la Impunidad y por la Justicia, Octógono, MUE, METAS, Actores, PCR, La Tosco, ALDE, Marea Estudiantil, UMAI, Escuela de Psicología Social Pichón-Riviere.

Con informacion de El Litoral.