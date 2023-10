María Eugenia Vidal en Santa Fe: "Los cambios se hacen con equipo y con fuerza política en el Congreso"

Ex gobernadora de Buenos Aires, ex vicejefa de gobierno porteño, actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, es una de las fundadoras del Pro y estuvo en Santa Fe pidiendo que acompañen con el voto a Patricia Bullrich - Luis Petri el domingo. Dos días en localidades de la provincia. "Me encanta recorrer el interior de cada provincia" le dijo a El Litoral mientras hacía una pausa de la charla que mantenía con Juan Pablo Poletti, electo intendente de esta capital.

- ¿Por qué habría que votar a Juntos por el Cambio el próximo domingo?

- Porque elegimos qué país queremos, elegimos nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. El único liderazgo que representa el cambio con profundidad, el cambio serio, sólido, con el equipo, con la experiencia, con la fuerza para llevarlo adelante, es Patricia Bullrich. Por eso estamos todos acompañándola. No soy candidata, pero vengo de recorrer ocho ciudades en dos días pidiéndole a todos los santafesinos que la acompañen. Por eso Horacio (Rodríguez Larreta) acepta ser jefe de gabinete, después de haber competido con ella en la interna; por eso Mauricio (Macri) la apoya, por eso el radicalismo la acompaña, porque hay un equipo sosteniéndola.

- ¿No tardó demasiado Juntos por el Cambio en definir una estrategia de apoyo a Bullrich?

- Creo que la interna pudo haber sido con menos tensiones, hubo tensiones innecesarias. Pero me tranquiliza poder decirle a los argentinos que cumplimos con nuestra palabra. Cada vez que venía a esta provincia y me pasaba en todo el país, me preguntaban, ¿van a estar juntos? ¿Juntos por el Cambio no se va a romper? ¿Después de la PASO van a estar juntos? . Siempre dijimos que sí, que fuera cual fuera el resultado, el día siguiente íbamos a estar juntos. Eso es lo que estamos demostrando hoy. Siempre en la dificultad estuvimos juntos. Es un valor, porque construir equipos lleva mucho tiempo, tener 10 gobernadores, tener diputados y senadores para votar las reformas que hacen falta. No alcanza con que Patricia diga, "quiero que en toda la Argentina haya 190 días de clase". Tiene que haber una ley que declare esencial a la educación, y para eso necesitás 129 diputados y 35 senadores.

Los cambios se hacen en equipo y con la fuerza política suficiente. Tenés que tener un gobernador como Maxi (Pullaro) que defienda eso, y lo mismo en Chubut, en San Juan, en San Luis, y en Mendoza. Los cambios que hay que hacer en la Argentina son tan profundos que requieren de experiencia y capacidad de gobierno.

- ¿En las recorridas observa que las propuestas de campaña repercuten en la gente?

- Siento que sí, llevo más de 100.000 kilómetros recorridos en la Argentina, y siento que ese mensaje va llegando, que los argentinos a medida que se acerca la fecha, la que vale de verdad -la Paso es para decidir candidatos, no para elegir cargos- la gente empieza a buscar un liderazgo serio, un liderazgo que los saque de donde está, y sobre todo en la situación tan frágil que tiene la Argentina, con este nivel de inflación, con este nivel de pobreza. Siento que hay cada vez más conciencia de los argentinos que ni un salto al vacío ni más de lo mismo nos pueden sacar de acá.

- ¿Cómo inciden los hechos de corrupción que se conocen de provincia de Buenos Aires como el caso Insaurralde?

- En un momento de tanto dolor y tanta angustia para los argentinos, donde es difícil llegar a fin de mes, la corrupción golpea doble: no solo es algo que está mal, sino que además divide la sociedad entre los privilegiados y los que tienen que remar y los que tienen que trabajar todos los días con mucho esfuerzo. Esto también tendrá un basta el domingo. No es la primera vez, no se trata de un hecho aislado, porque esto empezó con los bolsos de López, con la ruta del Dinero K, con los hoteles de Cristina, es una marca del kirchnerismo.

- Usted fue gobernadora de Buenos Aires, ¿se podía ver el nivel de corrupción en algunos municipios?

- Lo que puedo decir es que peleamos contra eso. En mi gobierno se eliminaron las jubilaciones de privilegio, impusimos por ley la declaración jurada pública de bienes. Si hoy la justicia va a poder investigar a Insaurralde, es porque tiene una declaración jurada presentada por cada año de gestión. Hasta que llegué a la provincia, los funcionarios no tenían la obligación de presentar su declaración jurada. Pusimos un tope a lo que la Legislatura podía gastar. Hubo muchas medidas que tomamos en la pelea contra la corrupción y las mafias. Mi gobierno se caracterizó por ir contra la corrupción policial, contra la corrupción en las cárceles, contra los sindicalistas mafiosos. Pagué costos muy altos por eso. Es una pelea que valió la pena y no tengo dudas que Patricia la va a retomar desde el primer día de diciembre

- CABA y el Gran Buenos Aires se llevan gran parte de la torta presupuestaria en detrimento de muchas provincias, sobre todo con los fondos discrecionales. ¿Bullrich está dispuesta a hacer un reparto más equitativo de los recursos?

- Patricia va a ser una presidenta con 10 gobernadores, la mayoría del interior. Así que su equipo es mayormente federal y seguramente va a reconfigurar el mapa de distribución de recursos. Le recuerdo que está pendiente desde 1994 la manda constitucional sobre Ley de Coparticipación. Yo digo que hay que poner todo arriba de la mesa: recursos de coparticipación, los discrecionales, los fondos específicos, todo arriba, los subsidios al transporte y la energía. Y ver al final del día cuánto pone cada provincia y cuánto se lleva. Y me parece que ahí, en función de eso, hay que volver a discutir todo. Es una discusión que la Argentina de los próximos cuatro años tiene que tener, y la tiene que tener con madurez. No se puede gobernar lo que no se conoce, lo que no se vive. Cuando no hay historia de cada una de esas provincias es difícil representarlas. Hoy Juntos por el Cambio tiene representantes de todas las provincias y va a tener 500 intendentes en toda la Argentina que van a representar al interior profundo.

- ¿Quién gobierne la Argentina, quién la presida, va a necesitar sí o sí coaliciones legislativas que le permitan estructurar los cambios que hay que hacer?

- Somos el espacio que más cerca está de llegar a la mayoría. Hoy tenemos 116 diputados. Para la mayoría se requieren 129. (Javier) Milei, en su mejor elección, va a tener 40. El Frente de Todos ya ha demostrado que no puede mantener la unidad. Votaron separados en cuestiones tan fundamentales como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hace un año. No tengo dudas que la gobernabilidad, la construcción de mayorías, hoy están Juntos por el Cambio.

Recorrido

La diputada Vidal recorrió durante dos días varias localidades santafesinas. El martes temprano llegó al aeropuerto de Resistencia e ingresó al territorio santafesino en Florencia donde mantuvo reuniones con vecinos y dirigentes de Juntos por el Cambio. Siguió por Villa Ocampo, Reconquista para luego estar en Alejandra, San Javier, Helvecia y terminar en esta capital donde se reunió con Juan Pablo Poletti y dirigentes del Pro encabezados por Sebastián Mastropaolo. Al final de la jornada se fue a Paraná para acompañar a Rogelio Frigerio en las horas finales de la campaña a gobernador de Entre Ríos.

Con informacion de El Litoral.