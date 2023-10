“Fue un mensaje”: el hermano de Silvina Luna contó que soñó con la modelo antes de la detención de Lotocki

Este martes se conoció un fallo judicial en el que se determinó que Aníbal Lotocki no sea investigado por la muerte de su expaciente Silvina Luna. La noticia fue un duro golpe para la familia de la modelo, pero esta tarde hubo novedad que fue una suerte de alivio para ellos: la detención del cirujano por otra de las causas que enfrenta

La prisión preventiva para el cuestionado médico sorprendió a Ezequiel, el hermano de la artista, quien conversó con Ángel de Brito y le contó un particular sueño que tuvo antes de que Lotocki se entregara a la Justicia.

“Cuando vi que se entregó Lotocki tras el pedido de detención, hablé con el hermano de Silvina y no lo podía creer, aunque me dijo ‘hay que ser cautos porque esto ya pasó’. Como decíamos antes, Aníbal estuvo detenido y después salió”, explicó el conductor de LAM (América) en diálogo con sus compañeras del ciclo.

Luego, relató cuál fue la situación que descolocó a Ezequiel: “Me dijo ‘¿vos podés creer lo que me pasó hoy? Me desperté a la madrugada, llorando y muy angustiado’. Y había soñado con Silvina. Me agrega ‘te lo cuento porque ni yo lo puedo creer. Lo vivo ahora como un mensaje por todo lo que pasó después’”.

“Se acostó normal, como cualquier día, y en el medio de la noche soñó con su hermana y se levantó angustiado y llorando, y no podía controlarlo. Después vino todo lo que ocurrió durante el día. Es increíble, es creer o reventar, pero esto le pasó a Ezequiel hoy con todo el dolor del mundo”, añadió.

De Ángel contó que también aprovechó para preguntarle al hermano de Silvina sobre los resultados de la autopsia al cuerpo de la modelo, pero le explicó que todavía no hay novedades. “Me dijo que los resultados, todavía no están. Tardan 45 días, pero tiene que ver con los días hábiles y creo que la morgue no trabajo los fines de semana”, explicó.

Fuente: TN