Hernán Lombardi amenaza al electorado: «El que vota a Sergio Massa está votando la hiperinflación»

Hernán Lombardi, diputado de Juntos por el Cambio, afirmó que votar a Sergio Massa va a llevar a la Argentina a una nueva hiperinflación. En ese marco, Lombardi dijo que hay que bajar el gasto público recortando subsidios y echando empleados de empresas públicas para equilibrar las cuentas y frenar de una vez por todas la emisión monetaria.

«El que vota a Sergio Massa está votando la hiperinflación. Hoy festejan una nueva deuda con los chinos, que no sabemos a qué tasa la tomamos, porque las cláusulas son secretas. Pero a los argentinos no nos joden más. Parece que Papa Noel es chino. Papa Noel no existe y no es ni chino, ni japonés, ni el FMI, ni nada, somos los argentinos», disparó Lombardi en la radio Delta 90.3 FM.

«Lo primero para trabajar es el equilibrio fiscal de inmediato y si fuera posible el superávit. Yo fui criticado por haber sacado el 40% del personal de Télam de un día para otro, tengo toda la autoridad moral para decir que lo hice. Yo me metí ahí (cuando era parte del gobierno de Mauricio Macri) porque es lo que hay que hacer para defender los intereses de todos los argentinos», indicó el exministro de Cultura de CABA.

«Con las empresas públicas hay que meterse, porque ahí tenés un 1% de lo que hay que llegar, después están las transferencias discrecionales a las provincias, no lo coparticipable, sino lo que les dan a las provincias peronistas», manifestó el extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, órgano creado previamente por el kirchnerismo.

«El problema básico es cuántos argentinos padecen por la hiperinflación, 46 millones. Con las empresas públicas tenes que actuar. A veces Milei dice cosas, como reducir la cantidad de ministerios, pero mantener la cantidad de empleados, entonces ¿Dónde está la reducción?», relató jefe de campaña de Patricia Bullrich.

«También están los gastos de la política, hay mucho para recortar en estructuras gigantes y después, por supuesto, hay que hablar de bajar los subsidios que va a llevar tiempo. La Argentina, antes de Néstor Kirchner, funcionaba sin subsidio», sostuvo el el exministro de Turismo del gobierno de Fernando de la Rúa.

Lombardi fulminó a Massa

«Massa va a seguir reventando a los jubilados, nosotros no. Tenes un 50% del gasto, para ser un aproximado, que no se puede tocar. No vamos a tratar de transformar los planes en fondos de desempleo, porque en el primer día eso no se puede hacer. Para poder cortar esos cuatro puntos, los cortas en el 50% del gasto porque lo demás no se puede», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com