"Hemos pasado 15 años preparándonos; Ahora veamos si Hamás está preparado para recibirnos"

Los combates en el sur de Israel están llevando a las Fuerzas de Defensa de Israel al límite, pero es poco probable que muchos comandantes hayan tenido que lidiar con los desafíos de la guerra como lo hizo el comandante del 13º Batallón de la Brigada Golani, el teniente. Coronel Tomer Greenberg. Su batallón controló el sector de Nahal Oz, fue tomado por sorpresa y pagó un precio especialmente doloroso en sangre, pero se recuperó, se dirigió a la batalla, eliminó a docenas de terroristas y estabilizó la línea del frente. Ahora se está entrenando para la campaña terrestre en la Franja de Gaza.

Ese Black Sabbath, Greenberg estaba en su casa en el Kibbutz Almog, en el Mar Muerto. "A las 6:30 de la mañana, recibí una llamada telefónica diciendo que había comenzado un ataque con cohetes y morteros. Me vestí y salí. Llamé a mi comandante adjunto del batallón para entender lo que estaba pasando, y él me dijo que había terroristas en todas partes", relató en una entrevista especial con Israel Hayom . "Le dije dos cosas: suban a bordo del Leopard [transporte blindado de personal reforzado] y den prioridad a las localidades [civiles] sobre los puestos de avanzada [militares]".

Corrió a su sector. En el camino, le informaron que su ayudante había sido asesinado (de hecho, gravemente herido, como se descubrió más tarde) y que uno de los comandantes de su compañía también había fallecido. A las 9:00, llegó a su sector, se unió a fuerzas adicionales y comenzó a afrontar una serie de encuentros con el enemigo: primero junto al Kibbutz Gevim, luego cerca de Re'im y una vez más en Sa'ad Junction. "En Sa'ad, traté de entender cuál era la imagen, qué estaba pasando con el batallón, y de repente una fuerte ráfaga de disparos se abrió contra nosotros desde los arbustos. Fue entonces cuando tomé el mando. Dispuse las fuerzas , envió una fuerza en una maniobra de flanqueo que mató a los terroristas, y luego me dieron una imagen de la situación que es la pesadilla de todo comandante de batallón".

P: ¿Cuál era esa foto?

"Que hay terroristas en todas las localidades de mi sector, que los terroristas irrumpieron y establecieron una presencia en todos los puestos de avanzada del sector, que habíamos sufrido muchos heridos y muchos muertos. Pregunté qué localidad estaba en peor situación. Respondieron: Kfar Aza. Así que un amigo me llevó allí en un vehículo privado".

En Kefar Aza encontró una multitud mezclada de fuerzas y un caos absoluto. "Entré a la primera casa donde vi soldados. Allí encontré a un joven y a una joven. Estaban sentados en su habitación protegida y bloqueando el paso para que nadie pudiera entrar, y los soldados en la sala estaban pegando sus "Armas por las ventanas y disparos. Vi sangre y, lo más importante, escuché disparos desde adentro. Entendí más o menos dónde estaban los terroristas y comencé a avanzar muy lentamente".

"Secando una lágrima"

En esta etapa, a Greenberg se unieron dos Leopards y un oficial de operaciones GSS que ayudaron a la fuerza Golani a concentrarse. "Pasamos por seis o siete lugares donde habían detectado [terroristas]. Nos mostraron dónde estaban los terroristas, los cuidamos y fuimos a la casa de al lado. Esa noche me dijeron que habían detectado una casa donde no había terroristas. Le pregunté qué había en la casa y me dijo: dos bebés cuyos padres habían sido asesinados.

"Llegamos al lugar e irrumpimos y vi a la madre en la sala. Le habían disparado. Llegué a la habitación de los niños y vi a su padre postrado con un balazo en la cabeza", recuerda angustiado. "Identifiqué al padre: era un ex oficial de Golani; una vez tuve la oportunidad de trabajar con él. Y vi a dos dulces bebés, de ojos azules, tal vez de dos años, sentados tranquilamente en su cuna. Los recogimos y los llevamos en el Leopard y nos fuimos. Antes de irnos, entré al baño de la casa a lavarme las manos, pero lo que realmente quería era limpiar la lágrima que había derramado".

"Los hombres lucharon heroicamente"

El batallón de Greenberg siguió luchando al día siguiente. Eliminó a docenas de terroristas, reparó agujeros en la valla [de la Franja de Gaza] con Leopardos y tanques, y disparó contra todos los terroristas que intentaron atravesar o regresar a Gaza. La tarde del primer día reunió a sus soldados. El 13.º Batallón había pagado un doloroso precio en sangre: 41 muertos y 91 heridos. En la guerra de Yom Kippur, donde el batallón también estaba en el frente, sufrió 23 muertos. Muchos de los soldados de Greenberg cayeron mientras defendían puestos de avanzada.

Al explicar el alto número de bajas, Greenberg señala que su batallón fue desplegado en una gran cantidad de lugares y en condiciones inferiores en cada uno de ellos. "El [batallón] había hecho preparativos para irrumpir en un lugar, dos como máximo. [Pero] irrumpieron en todos y también en los puestos de avanzada nos tomaron por sorpresa", dice. "Los hombres lucharon heroicamente. Tuvimos un soldado que saltó sobre una granada de mano y un comandante de compañía que resultó herido, se vendó y volvió al combate. Que nos quedáramos allí y aniquiláramos a más terroristas fue la mejor manera de conmemorar a quienes "Fueron asesinados. También era lo que se esperaba de nosotros".

Ahora el batallón se prepara febrilmente para la siguiente etapa. Golani será la punta de lanza, como siempre. La motivación está en su punto máximo. "Nadie piensa que vaya a ser un viaje de placer, pero recordemos que es un ataque en territorio enemigo y no en el nuestro. Cuando no tengo que ser el más rápido para llegar al centro de un asentamiento, puedo hacerlo más correctamente". Trabajo, trabajo más inteligente, con más potencia de fuego, porque no estoy bajo presión. El enemigo nos desafiará, pero estoy seguro de que la victoria será nuestra", afirma.

¿Cómo defines la victoria?

"Aniquilar a tantos terroristas como sea posible y asegurarnos de que aquellos en la periferia de Gaza vivan en paz. Esos gemelos que salvamos, para asegurarnos de que los terroristas no vuelvan a entrar en su casa. Esos gemelos son mi motivación".

Pero Hamás lleva quince años preparándose para esta batalla.

"Hemos pasado quince años preparándonos para esto también. Ahora veamos quién está mejor preparado. Está claro para todos por qué estamos luchando y nadie tiene que decirnos demasiado. En Golani, es más difícil lograr que la gente lo demuestre". Para hacer calistenia que para ir a la guerra. Están más dispuestos a entrar y luchar que nunca. No es venganza. Son los gemelos; ni siquiera lloraron cuando los llevamos en el Leopard. Pensé en mis tres. "Hija de un año y medio. Es para ellos".

¿Qué dices sobre la aguda comparación que se está haciendo con la Guerra de Yom Kippur?

En los últimos días, mis soldados han estado diciendo que serán la generación de Yom Kipur II. Hay que recordar que la generación de Yom Kipur, después de ser tomada por sorpresa, atacó el interior [del enemigo] y lo derrotó – no en la primera ofensiva sino en la segunda ofensiva, la contraofensiva. Nosotros también terminaremos las cosas de esa manera".

Los combates en el sur de Israel están llevando a las Fuerzas de Defensa de Israel al límite, pero es poco probable que muchos comandantes hayan tenido que lidiar con los desafíos de la guerra como lo hizo el comandante del 13º Batallón de la Brigada Golani, el teniente. Coronel Tomer Greenberg. Su batallón controló el sector de Nahal Oz, fue tomado por sorpresa y pagó un precio especialmente doloroso en sangre, pero se recuperó, se dirigió a la batalla, eliminó a docenas de terroristas y estabilizó la línea del frente. Ahora se está entrenando para la campaña terrestre en la Franja de Gaza.

Ese Black Sabbath, Greenberg estaba en su casa en el Kibbutz Almog, en el Mar Muerto. "A las 6:30 de la mañana, recibí una llamada telefónica diciendo que había comenzado un ataque con cohetes y morteros. Me vestí y salí. Llamé a mi comandante adjunto del batallón para entender lo que estaba pasando, y él me dijo que había terroristas en todas partes", relató en una entrevista especial con Israel Hayom . "Le dije dos cosas: suban a bordo del Leopard [transporte blindado de personal reforzado] y den prioridad a las localidades [civiles] sobre los puestos de avanzada [militares]".

Corrió a su sector. En el camino, le informaron que su ayudante había sido asesinado (de hecho, gravemente herido, como se descubrió más tarde) y que uno de los comandantes de su compañía también había fallecido. A las 9:00, llegó a su sector, se unió a fuerzas adicionales y comenzó a afrontar una serie de encuentros con el enemigo: primero junto al Kibbutz Gevim, luego cerca de Re'im y una vez más en Sa'ad Junction. "En Sa'ad, traté de entender cuál era la imagen, qué estaba pasando con el batallón, y de repente una fuerte ráfaga de disparos se abrió contra nosotros desde los arbustos. Fue entonces cuando tomé el mando. Dispuse las fuerzas , envió una fuerza en una maniobra de flanqueo que mató a los terroristas, y luego me dieron una imagen de la situación que es la pesadilla de todo comandante de batallón".

P: ¿Cuál era esa foto?

"Que hay terroristas en todas las localidades de mi sector, que los terroristas irrumpieron y establecieron una presencia en todos los puestos de avanzada del sector, que habíamos sufrido muchos heridos y muchos muertos. Pregunté qué localidad estaba en peor situación. Respondieron: Kfar Aza. Así que un amigo me llevó allí en un vehículo privado".

En Kefar Aza encontró una multitud mezclada de fuerzas y un caos absoluto. "Entré a la primera casa donde vi soldados. Allí encontré a un joven y a una joven. Estaban sentados en su habitación protegida y bloqueando el paso para que nadie pudiera entrar, y los soldados en la sala estaban pegando sus "Armas por las ventanas y disparos. Vi sangre y, lo más importante, escuché disparos desde adentro. Entendí más o menos dónde estaban los terroristas y comencé a avanzar muy lentamente".

"Secando una lágrima"

En esta etapa, a Greenberg se unieron dos Leopards y un oficial de operaciones GSS que ayudaron a la fuerza Golani a concentrarse. "Pasamos por seis o siete lugares donde habían detectado [terroristas]. Nos mostraron dónde estaban los terroristas, los cuidamos y fuimos a la casa de al lado. Esa noche me dijeron que habían detectado una casa donde no había terroristas. Le pregunté qué había en la casa y me dijo: dos bebés cuyos padres habían sido asesinados.

"Llegamos al lugar e irrumpimos y vi a la madre en la sala. Le habían disparado. Llegué a la habitación de los niños y vi a su padre postrado con un balazo en la cabeza", recuerda angustiado. "Identifiqué al padre: era un ex oficial de Golani; una vez tuve la oportunidad de trabajar con él. Y vi a dos dulces bebés, de ojos azules, tal vez de dos años, sentados tranquilamente en su cuna. Los recogimos y los llevamos en el Leopard y nos fuimos. Antes de irnos, entré al baño de la casa a lavarme las manos, pero lo que realmente quería era limpiar la lágrima que había derramado".

"Los hombres lucharon heroicamente"

El batallón de Greenberg siguió luchando al día siguiente. Eliminó a docenas de terroristas, reparó agujeros en la valla [de la Franja de Gaza] con Leopardos y tanques, y disparó contra todos los terroristas que intentaron atravesar o regresar a Gaza. La tarde del primer día reunió a sus soldados. El 13.º Batallón había pagado un doloroso precio en sangre: 41 muertos y 91 heridos. En la guerra de Yom Kippur, donde el batallón también estaba en el frente, sufrió 23 muertos. Muchos de los soldados de Greenberg cayeron mientras defendían puestos de avanzada.

Al explicar el alto número de bajas, Greenberg señala que su batallón fue desplegado en una gran cantidad de lugares y en condiciones inferiores en cada uno de ellos. "El [batallón] había hecho preparativos para irrumpir en un lugar, dos como máximo. [Pero] irrumpieron en todos y también en los puestos de avanzada nos tomaron por sorpresa", dice. "Los hombres lucharon heroicamente. Tuvimos un soldado que saltó sobre una granada de mano y un comandante de compañía que resultó herido, se vendó y volvió al combate. Que nos quedáramos allí y aniquiláramos a más terroristas fue la mejor manera de conmemorar a quienes "Fueron asesinados. También era lo que se esperaba de nosotros".



Ahora el batallón se prepara febrilmente para la siguiente etapa. Golani será la punta de lanza, como siempre. La motivación está en su punto máximo. "Nadie piensa que vaya a ser un viaje de placer, pero recordemos que es un ataque en territorio enemigo y no en el nuestro. Cuando no tengo que ser el más rápido para llegar al centro de un asentamiento, puedo hacerlo más correctamente". Trabajo, trabajo más inteligente, con más potencia de fuego, porque no estoy bajo presión. El enemigo nos desafiará, pero estoy seguro de que la victoria será nuestra", afirma.

¿Cómo defines la victoria?

"Aniquilar a tantos terroristas como sea posible y asegurarnos de que aquellos en la periferia de Gaza vivan en paz. Esos gemelos que salvamos, para asegurarnos de que los terroristas no vuelvan a entrar en su casa. Esos gemelos son mi motivación".

Pero Hamás lleva quince años preparándose para esta batalla.

"Hemos pasado quince años preparándonos para esto también. Ahora veamos quién está mejor preparado. Está claro para todos por qué estamos luchando y nadie tiene que decirnos demasiado. En Golani, es más difícil lograr que la gente lo demuestre". Para hacer calistenia que para ir a la guerra. Están más dispuestos a entrar y luchar que nunca. No es venganza. Son los gemelos; ni siquiera lloraron cuando los llevamos en el Leopard. Pensé en mis tres. "Hija de un año y medio. Es para ellos".

¿Qué dices sobre la aguda comparación que se está haciendo con la Guerra de Yom Kippur?

En los últimos días, mis soldados han estado diciendo que serán la generación de Yom Kipur II. Hay que recordar que la generación de Yom Kipur, después de ser tomada por sorpresa, atacó el interior [del enemigo] y lo derrotó – no en la primera ofensiva sino en la segunda ofensiva, la contraofensiva. Nosotros también terminaremos las cosas de esa manera".

Los combates en el sur de Israel están llevando a las Fuerzas de Defensa de Israel al límite, pero es poco probable que muchos comandantes hayan tenido que lidiar con los desafíos de la guerra como lo hizo el comandante del 13º Batallón de la Brigada Golani, el teniente. Coronel Tomer Greenberg. Su batallón controló el sector de Nahal Oz, fue tomado por sorpresa y pagó un precio especialmente doloroso en sangre, pero se recuperó, se dirigió a la batalla, eliminó a docenas de terroristas y estabilizó la línea del frente. Ahora se está entrenando para la campaña terrestre en la Franja de Gaza.

Ese Black Sabbath, Greenberg estaba en su casa en el Kibbutz Almog, en el Mar Muerto. "A las 6:30 de la mañana, recibí una llamada telefónica diciendo que había comenzado un ataque con cohetes y morteros. Me vestí y salí. Llamé a mi comandante adjunto del batallón para entender lo que estaba pasando, y él me dijo que había terroristas en todas partes", relató en una entrevista especial con Israel Hayom . "Le dije dos cosas: suban a bordo del Leopard [transporte blindado de personal reforzado] y den prioridad a las localidades [civiles] sobre los puestos de avanzada [militares]".

Corrió a su sector. En el camino, le informaron que su ayudante había sido asesinado (de hecho, gravemente herido, como se descubrió más tarde) y que uno de los comandantes de su compañía también había fallecido. A las 9:00, llegó a su sector, se unió a fuerzas adicionales y comenzó a afrontar una serie de encuentros con el enemigo: primero junto al Kibbutz Gevim, luego cerca de Re'im y una vez más en Sa'ad Junction. "En Sa'ad, traté de entender cuál era la imagen, qué estaba pasando con el batallón, y de repente una fuerte ráfaga de disparos se abrió contra nosotros desde los arbustos. Fue entonces cuando tomé el mando. Dispuse las fuerzas , envió una fuerza en una maniobra de flanqueo que mató a los terroristas, y luego me dieron una imagen de la situación que es la pesadilla de todo comandante de batallón".

P: ¿Cuál era esa foto?

"Que hay terroristas en todas las localidades de mi sector, que los terroristas irrumpieron y establecieron una presencia en todos los puestos de avanzada del sector, que habíamos sufrido muchos heridos y muchos muertos. Pregunté qué localidad estaba en peor situación. Respondieron: Kfar Aza. Así que un amigo me llevó allí en un vehículo privado".

En Kefar Aza encontró una multitud mezclada de fuerzas y un caos absoluto. "Entré a la primera casa donde vi soldados. Allí encontré a un joven y a una joven. Estaban sentados en su habitación protegida y bloqueando el paso para que nadie pudiera entrar, y los soldados en la sala estaban pegando sus "Armas por las ventanas y disparos. Vi sangre y, lo más importante, escuché disparos desde adentro. Entendí más o menos dónde estaban los terroristas y comencé a avanzar muy lentamente".

"Secando una lágrima"

En esta etapa, a Greenberg se unieron dos Leopards y un oficial de operaciones GSS que ayudaron a la fuerza Golani a concentrarse. "Pasamos por seis o siete lugares donde habían detectado [terroristas]. Nos mostraron dónde estaban los terroristas, los cuidamos y fuimos a la casa de al lado. Esa noche me dijeron que habían detectado una casa donde no había terroristas. Le pregunté qué había en la casa y me dijo: dos bebés cuyos padres habían sido asesinados.

"Llegamos al lugar e irrumpimos y vi a la madre en la sala. Le habían disparado. Llegué a la habitación de los niños y vi a su padre postrado con un balazo en la cabeza", recuerda angustiado. "Identifiqué al padre: era un ex oficial de Golani; una vez tuve la oportunidad de trabajar con él. Y vi a dos dulces bebés, de ojos azules, tal vez de dos años, sentados tranquilamente en su cuna. Los recogimos y los llevamos en el Leopard y nos fuimos. Antes de irnos, entré al baño de la casa a lavarme las manos, pero lo que realmente quería era limpiar la lágrima que había derramado".

"Los hombres lucharon heroicamente"

El batallón de Greenberg siguió luchando al día siguiente. Eliminó a docenas de terroristas, reparó agujeros en la valla [de la Franja de Gaza] con Leopardos y tanques, y disparó contra todos los terroristas que intentaron atravesar o regresar a Gaza. La tarde del primer día reunió a sus soldados. El 13.º Batallón había pagado un doloroso precio en sangre: 41 muertos y 91 heridos. En la guerra de Yom Kippur, donde el batallón también estaba en el frente, sufrió 23 muertos. Muchos de los soldados de Greenberg cayeron mientras defendían puestos de avanzada.

Al explicar el alto número de bajas, Greenberg señala que su batallón fue desplegado en una gran cantidad de lugares y en condiciones inferiores en cada uno de ellos. "El [batallón] había hecho preparativos para irrumpir en un lugar, dos como máximo. [Pero] irrumpieron en todos y también en los puestos de avanzada nos tomaron por sorpresa", dice. "Los hombres lucharon heroicamente. Tuvimos un soldado que saltó sobre una granada de mano y un comandante de compañía que resultó herido, se vendó y volvió al combate. Que nos quedáramos allí y aniquiláramos a más terroristas fue la mejor manera de conmemorar a quienes "Fueron asesinados. También era lo que se esperaba de nosotros".

Ahora el batallón se prepara febrilmente para la siguiente etapa. Golani será la punta de lanza, como siempre. La motivación está en su punto máximo. "Nadie piensa que vaya a ser un viaje de placer, pero recordemos que es un ataque en territorio enemigo y no en el nuestro. Cuando no tengo que ser el más rápido para llegar al centro de un asentamiento, puedo hacerlo más correctamente". Trabajo, trabajo más inteligente, con más potencia de fuego, porque no estoy bajo presión. El enemigo nos desafiará, pero estoy seguro de que la victoria será nuestra", afirma.

¿Cómo defines la victoria?

"Aniquilar a tantos terroristas como sea posible y asegurarnos de que aquellos en la periferia de Gaza vivan en paz. Esos gemelos que salvamos, para asegurarnos de que los terroristas no vuelvan a entrar en su casa. Esos gemelos son mi motivación".

Pero Hamás lleva quince años preparándose para esta batalla.

"Hemos pasado quince años preparándonos para esto también. Ahora veamos quién está mejor preparado. Está claro para todos por qué estamos luchando y nadie tiene que decirnos demasiado. En Golani, es más difícil lograr que la gente lo demuestre". Para hacer calistenia que para ir a la guerra. Están más dispuestos a entrar y luchar que nunca. No es venganza. Son los gemelos; ni siquiera lloraron cuando los llevamos en el Leopard. Pensé en mis tres. "Hija de un año y medio. Es para ellos".

¿Qué dices sobre la aguda comparación que se está haciendo con la Guerra de Yom Kippur?

En los últimos días, mis soldados han estado diciendo que serán la generación de Yom Kipur II. Hay que recordar que la generación de Yom Kipur, después de ser tomada por sorpresa, atacó el interior [del enemigo] y lo derrotó – no en la primera ofensiva sino en la segunda ofensiva, la contraofensiva. Nosotros también terminaremos las cosas de esa manera".

Los combates en el sur de Israel están llevando a las Fuerzas de Defensa de Israel al límite, pero es poco probable que muchos comandantes hayan tenido que lidiar con los desafíos de la guerra como lo hizo el comandante del 13º Batallón de la Brigada Golani, el teniente. Coronel Tomer Greenberg. Su batallón controló el sector de Nahal Oz, fue tomado por sorpresa y pagó un precio especialmente doloroso en sangre, pero se recuperó, se dirigió a la batalla, eliminó a docenas de terroristas y estabilizó la línea del frente. Ahora se está entrenando para la campaña terrestre en la Franja de Gaza.

Ese Black Sabbath, Greenberg estaba en su casa en el Kibbutz Almog, en el Mar Muerto. "A las 6:30 de la mañana, recibí una llamada telefónica diciendo que había comenzado un ataque con cohetes y morteros. Me vestí y salí. Llamé a mi comandante adjunto del batallón para entender lo que estaba pasando, y él me dijo que había terroristas en todas partes", relató en una entrevista especial con Israel Hayom . "Le dije dos cosas: suban a bordo del Leopard [transporte blindado de personal reforzado] y den prioridad a las localidades [civiles] sobre los puestos de avanzada [militares]".

Corrió a su sector. En el camino, le informaron que su ayudante había sido asesinado (de hecho, gravemente herido, como se descubrió más tarde) y que uno de los comandantes de su compañía también había fallecido. A las 9:00, llegó a su sector, se unió a fuerzas adicionales y comenzó a afrontar una serie de encuentros con el enemigo: primero junto al Kibbutz Gevim, luego cerca de Re'im y una vez más en Sa'ad Junction. "En Sa'ad, traté de entender cuál era la imagen, qué estaba pasando con el batallón, y de repente una fuerte ráfaga de disparos se abrió contra nosotros desde los arbustos. Fue entonces cuando tomé el mando. Dispuse las fuerzas , envió una fuerza en una maniobra de flanqueo que mató a los terroristas, y luego me dieron una imagen de la situación que es la pesadilla de todo comandante de batallón".

P: ¿Cuál era esa foto?

"Que hay terroristas en todas las localidades de mi sector, que los terroristas irrumpieron y establecieron una presencia en todos los puestos de avanzada del sector, que habíamos sufrido muchos heridos y muchos muertos. Pregunté qué localidad estaba en peor situación. Respondieron: Kfar Aza. Así que un amigo me llevó allí en un vehículo privado".

En Kefar Aza encontró una multitud mezclada de fuerzas y un caos absoluto. "Entré a la primera casa donde vi soldados. Allí encontré a un joven y a una joven. Estaban sentados en su habitación protegida y bloqueando el paso para que nadie pudiera entrar, y los soldados en la sala estaban pegando sus "Armas por las ventanas y disparos. Vi sangre y, lo más importante, escuché disparos desde adentro. Entendí más o menos dónde estaban los terroristas y comencé a avanzar muy lentamente".

"Secando una lágrima"

En esta etapa, a Greenberg se unieron dos Leopards y un oficial de operaciones GSS que ayudaron a la fuerza Golani a concentrarse. "Pasamos por seis o siete lugares donde habían detectado [terroristas]. Nos mostraron dónde estaban los terroristas, los cuidamos y fuimos a la casa de al lado. Esa noche me dijeron que habían detectado una casa donde no había terroristas. Le pregunté qué había en la casa y me dijo: dos bebés cuyos padres habían sido asesinados.

"Llegamos al lugar e irrumpimos y vi a la madre en la sala. Le habían disparado. Llegué a la habitación de los niños y vi a su padre postrado con un balazo en la cabeza", recuerda angustiado. "Identifiqué al padre: era un ex oficial de Golani; una vez tuve la oportunidad de trabajar con él. Y vi a dos dulces bebés, de ojos azules, tal vez de dos años, sentados tranquilamente en su cuna. Los recogimos y los llevamos en el Leopard y nos fuimos. Antes de irnos, entré al baño de la casa a lavarme las manos, pero lo que realmente quería era limpiar la lágrima que había derramado".

"Los hombres lucharon heroicamente"

El batallón de Greenberg siguió luchando al día siguiente. Eliminó a docenas de terroristas, reparó agujeros en la valla [de la Franja de Gaza] con Leopardos y tanques, y disparó contra todos los terroristas que intentaron atravesar o regresar a Gaza. La tarde del primer día reunió a sus soldados. El 13.º Batallón había pagado un doloroso precio en sangre: 41 muertos y 91 heridos. En la guerra de Yom Kippur, donde el batallón también estaba en el frente, sufrió 23 muertos. Muchos de los soldados de Greenberg cayeron mientras defendían puestos de avanzada.

Al explicar el alto número de bajas, Greenberg señala que su batallón fue desplegado en una gran cantidad de lugares y en condiciones inferiores en cada uno de ellos. "El [batallón] había hecho preparativos para irrumpir en un lugar, dos como máximo. [Pero] irrumpieron en todos y también en los puestos de avanzada nos tomaron por sorpresa", dice. "Los hombres lucharon heroicamente. Tuvimos un soldado que saltó sobre una granada de mano y un comandante de compañía que resultó herido, se vendó y volvió al combate. Que nos quedáramos allí y aniquiláramos a más terroristas fue la mejor manera de conmemorar a quienes "Fueron asesinados. También era lo que se esperaba de nosotros".



Ahora el batallón se prepara febrilmente para la siguiente etapa. Golani será la punta de lanza, como siempre. La motivación está en su punto máximo. "Nadie piensa que vaya a ser un viaje de placer, pero recordemos que es un ataque en territorio enemigo y no en el nuestro. Cuando no tengo que ser el más rápido para llegar al centro de un asentamiento, puedo hacerlo más correctamente". Trabajo, trabajo más inteligente, con más potencia de fuego, porque no estoy bajo presión. El enemigo nos desafiará, pero estoy seguro de que la victoria será nuestra", afirma.

¿Cómo defines la victoria?

"Aniquilar a tantos terroristas como sea posible y asegurarnos de que aquellos en la periferia de Gaza vivan en paz. Esos gemelos que salvamos, para asegurarnos de que los terroristas no vuelvan a entrar en su casa. Esos gemelos son mi motivación".

Pero Hamás lleva quince años preparándose para esta batalla.

"Hemos pasado quince años preparándonos para esto también. Ahora veamos quién está mejor preparado. Está claro para todos por qué estamos luchando y nadie tiene que decirnos demasiado. En Golani, es más difícil lograr que la gente lo demuestre". Para hacer calistenia que para ir a la guerra. Están más dispuestos a entrar y luchar que nunca. No es venganza. Son los gemelos; ni siquiera lloraron cuando los llevamos en el Leopard. Pensé en mis tres. "Hija de un año y medio. Es para ellos".

¿Qué dices sobre la aguda comparación que se está haciendo con la Guerra de Yom Kippur?

En los últimos días, mis soldados han estado diciendo que serán la generación de Yom Kipur II. Hay que recordar que la generación de Yom Kipur, después de ser tomada por sorpresa, atacó el interior [del enemigo] y lo derrotó – no en la primera ofensiva sino en la segunda ofensiva, la contraofensiva. Nosotros también terminaremos las cosas de esa manera".

*Para Israel Hayom