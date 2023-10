Denunciaron a Camila Lattanzio por filtrar un video privado de sus excompañeros Juliana Díaz y Maxi Guidici

Juliana Díaz no tiene paz. A poco más de un mes del intento de suicidio de su expareja Maxi Guidici, la ex Gran Hermano hizo una denuncia en la Justicia contra Camila Lattanzio y otros dos excompañeros de Gran Hermano (Telefe) por extorsión y delitos cibernéticos.

“Apareció un video donde se ve una situación entre Maxi y Juliana, en el departamento de ellos, en la cama discutiendo. Lo que me contaron es que fue una discusión tonta que al otro día lo vieron y medio que se rieron”, comenzó explicando Pepe Ochoa al aire de LAM (América).

“Ella (Juliana) les entrega el teléfono para que ellos puedan recuperar su cuenta. Meses después, Juliana empezó a tener problemas con Camila y con el tema de los accesos a las contraseñas”, indicó el productor del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Ante los reiterados problemas Díaz decidió tomar cartas en el asunto y tomar acciones legales: “Ella hizo dos denuncias: una por hackeo, contra Camila Lattanzio y Dante Coconi (su ex), y otra por extorsión, que para mí es la más grave, por que dice ‘Lattanzio, al aire (de El debate de El Bailando) me amedrenta con mostrar un video que se habría producido mediante una cámara oculta”.

“(Juliana) Solicite que se dicte una medida cautelar protectoria que posibilite la difusión de contenido obtenido por medios ilegales sobre mi persona. Solicita que se contacte en carácter urgente a las mencionadas: Camila Lattanzio, Martina Stewart, de Gran Hermano, Juan Reverdito y Dante Coconi”.

El video que filtró Camila Lattanzio

Este jueves, al aire de Entrometidos en la tarde (NET TV), Camila Lattanzio estuvo como invitada y pasaron el video por el que Juliana Díaz la denunció. En las imágenes se puede ver a la expareja discutiendo en la cama. “No me hablés más, no me toques más”, le suplicaba Maxi Guidici a su exnovia en la filmación viralizada.

Deschavaron que Juliana Díaz estuvo con varias bailarinas de Marcelo Tinelli: “Tengo un corazón muy grande”

En el Bailando 2023 (América), nada queda guardado en la intimidad. Ángel de Brito deschavó en medio de la pista una situación íntima que habría vivido Juliana Díaz con algunas de las bailarinas de Marcelo Tinelli.

El periodista le dijo en la cara a la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) que hace unos días estuvo con una de las chicas del staff luego de una salida grupal. “Tengo un corazón muy grande”, lanzó la mediática, aunque negó que haya sido así.

Ángel de Brito no tuvo reparos en ir directo al punto en cuestión, cuando le tocó hablar con Juliana tras la performance que había hecho. “¿Estuviste con alguien de acá del estudio vos saliendo?”, preguntó.

“¿Saliendo en qué sentido? ¿De joda? Sí”, respondió Juliana. Incisivo, el conductor de LAM (América) insistió. “¿Segura?”, repreguntó. “Con las chicas salimos, pero no con una en particular. La pasamos relindo”, dijo Díaz, en un tono que no convenció a los demás.

El chimentero aportó que después de que termina el programa “hay otra vida” y hasta Marcela Feudale dejó su bocadillo. “¿Hay amor? ¿Salió con ella?”, lanzó, mientras en la pantalla habían puesto una imagen de Melanie Almunia, una de las chicas. “Es preciosa, Mel, pero de hecho creo que esa noche ni siquiera charlamos”, desmintió Juliana.

Ante la insistencia de todos, de que había estado con alguna de las bailarinas, hizo su aporte Mariano De la Canal, desde el streaming. “Es de público conocimiento que Juli dijo que le gustan las mujeres. Hace rato lo dijo. No fue solamente en una fiesta que chapó con la bailarina de los rulos (por Melina), sino que también el otro día atrás de la pantalla tuvieron ahí a los besitos”, deschavó.

Entonces, Juliana se sinceró en medio de la pista. “Tengo un corazón muy grande. Salimos con varias de las chicas, pero la mejor; no tengo nada con ninguna”, insistió.

Con informacion de Todo noticias.