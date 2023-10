Espionaje a jueces: el contacto del diputado Tailhade figura en el teléfono de un ex policía detenido

Un informe preliminar sobre equipos de teléfonos y computadoras del ex policía detenido Ariel Zanchetta, principal sospechoso de una megacausa por espiar a jueces, reveló que figura el número del ex director de Contrainteligencia de la AFI y diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.

Según el peritaje ordenado por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, Zanchetta tenía en sus dispositivos más información de magistrados, incluso datos migratorios y registros de visitas de miembros de la Corte Suprema a la Casa Rosada, consignó la agencia NA.

Pero cobró especial notoriedad la presencia de Taihalde entre sus contactos, el principal impulsor del juicio político contra la Corte Suprema de Justicia.

Además de contactos con Tailhade y personas que conocerían al ex director de Reunión de la AFI Fernando Pocino, figuran el diputado de Juntos por el Cambio Alberto Asseff, "C5n Gustavo Sylvestre", "periodista Tomás" y tres funcionarios de la AFIP.

La información se desprende de un análisis preliminar elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que fue presentado en los últimos días ante el juez Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la megacausa que investiga el espionaje a magistrados y funcionarios de la Corte Suprema y de los tribunales de Comodoro Py 2002.

La acusación contra Ariel Pedro Zanchetta

El ex sargento de la Policía Federal Ariel Pedro Zanchetta es un misterioso personaje que fue detenido en Junín a fines de junio.

A él le peritaron una computadora portátil, dos celulares y se terminaron conformando siete dispositivos DVD con la extracción de los datos informáticos sobre correos electrónicos, sitios webs y redes sociales de Zanchetta.

Tras esto, la Justicia tratará de determinar si estos contactos están vinculados con operaciones de inteligencia, pagos con fondos oficiales a Zanchetta o motivos que no encuentren con un delito.

Zanchetta está procesado por acceso ilegitimo a comunicaciones y a bancos de datos personales, por interrupción de las comunicaciones y por tentativa de estafa.

Guardaba archivos sobre perfiles personales de un grupo de funcionarios judiciales: situación laboral, fiscal y económica, con datos sobre sus domicilios, mapas, fotos, contiendas judiciales, vehículos o números de teléfonos. Hay anotaciones sobre su vida personal.

La lista de esos objetivos fueron: el juez Sebastián Casanello, el ex juez Ricardo Canicoba Corral, el ex fiscal de Lomas de Zamora Enrique Ferrari, el fiscal Carlos Stornelli y su ex esposa, madre de sus hijos; y el ex fiscal de Mercedes Juan Bidone, que investigó el triple crimen de General Rodríguez y terminó condenado por extorsión por su vinculación con el falso abogado Marcelo D`Alessio, entre otros.

