El secreto a voces de Unión por la Patria: «Cristina Kirchner decidió no aparecer para poner en valor a los candidatos»

Mario Secco, intendente de Ensenada y de Unión por la Patria, afirmó que Cristina Kirchner decidió no aparecer en las campañas de Sergio Massa y Axel Kicillof para fortalecerlos políticamente y mediáticamente. Por otro lado, Secco dijo que el caso de Martín Insaurralde no lo afectó en su distrito, porque no es un dirigente político cercano.

«Cristina decidió no aparecer para poner en valor a los candidatos, porque cuando nosotros llenamos Cambaceres que fue un acto multitudinario. Si aparecía Cristina íbamos todos con ella…, o sea, sabemos que al aparecer se lleva todos los aplausos», indicó Secco sin tapujos en una entrevista corta y concisa para Radio La Red.

Al poner en valor a los candidatos locales, Secco resalta la importancia de dar visibilidad a quienes están en la primera línea de la gestión y que, en su opinión, han demostrado méritos suficientes. Su visión también deja en claro que en la práctica política, el respaldo de figuras prominentes puede tener un impacto significativo en el resultado de las elecciones.

«La decisión que ha tomado la compañera es muy piola porque le da valor al resto, sino nunca lo van a reconocer a Axel Kicillof, que es uno de los mejores gobernadores que tuvo la provincia de Buenos Aires y te lo puedo asegurar porque ha hecho mérito suficiente para ser relecto», argumentó el dirigente peronista de 59 años.

«Con respecto al corte de boleta, nosotros los intendentes siempre sacamos más que el presidente. Hasta cuando Néstor y Cristina eran presidentes, nosotros sacábamos más. Yo le gané al candidato de Néstor en 2003. Ahora siempre nosotros sacamos en Ensenada 15 o 20 puntos arriba del candidato a presidente de nuestra boleta. Yo fui relecto por quinta vez con el 72% de los votos. La gente a veces en Ensenada, vota muy fuerte al intendente y no vota otra cosa», indicó Secco.

La visión de Secco sobre el caso de corrupción de Martín Insaurralde

«Insaurralde se jodió el solo y jodió a los que están con él, después a los demás de Unión por la Patria, no los lastimó. A mí nadie me pregunta en Ensenada por el barquito de Insaurralde y la novia. La verdad que me preguntan por otras cosas, cuando le voy a terminar la calle, cuando termino la ruta, cuando termino el puente, todas esas cosas me preguntan», sentenció el funcionario.

El intendente como puente de ayuda social

«Hay mucha gente que no tiene nada y cuando fallece no tiene a nadie, por lo tanto, se hace cargo nuestra municipalidad del entierro, por ejemplo, en el caso de los indigentes. Hace mucho tiempo atrás cuando empecé como intendente de Ensenada, mi primer gestión fue ayudar a podar un árbol… pero ahora me piden una casa. Estamos comprando campos para hacer viviendas», remarcó Secco.

