Los Rolling Stones lanzaron su nuevo álbum, "Hackney Diamonds"

Luego de 18 años, los Rolling Stones lanzaron un álbum inédito que fue catalogado como uno de sus mejores proyectos. "Hackney Diamonds" contiene un total de 12 canciones originales con colaboraciones con Elton John, Paul McCartney, Lady Gaga y Stevie Wonder, entre otros.

“Hackney diamonds” es su primer álbum de estudio con material inédito desde “A Bigger Bang”, de 2005. Desde ese momento, los Stones continuaron con los conciertos en vivo por distintas partes del mundo. Y en 2016 lanzaron el álbum de covers “Blue & Lonesome".

“Hackney diamonds”.

En este nuevo trabajo, el fallecido baterista Charlie Watts está presente en dos de las canciones, “Mess It Up” y “Live By The Sword”. "Hackney diamonds" marca el primer álbum de los Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood) producido por el productor y músico Andrew Watt.



El disco cuenta con 12 canciones y fue grabado en varias locaciones de todo el mundo incluyendo Henson Recording Studios, Los Angeles; Metropolis Studios, London; Sanctuary Studios, Nassau, Bahamas; Electric Lady Studios, New York; y The Hit Factory/Germano Studios, también en New York. El fallecido baterista Charlie Watts está presente en dos de las canciones, “Mess It Up” y “Live By The Sword.” “Live By The Sword” adicionalmente tiene la participación de ex bajista de los Bill Wyman. “Sweet Sounds Of Heaven” con la voz de Lady Gaga y teclado & piano de Stevie Wonder, “Get Close” y “Live By The Sword"' con Elton John en el piano, y “Bite My Head Off” con el bajo de Paul McCartney.”

Conocé la tracklist de “Hackney diamonds”

ANGRY

GET CLOSE

DEPENDING ON YOU



BITE MY HEAD OFF

WHOLE WIDE WORLD

DREAMY SKIES

MESS IT UP

LIVE BY THE SWORD

DRIVING ME TOO HARD

TELL ME STRAIGHT

SWEET SOUNDS OF HEAVEN

ROLLING STONE BLUES

Fuente: Diario Show