Santa Fe: con Javier Milei sobrado, Sergio Massa y Patricia Bullrich se aferran al poroteo final

Santa Fe se convirtió en un termómetro para Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich. De gran peso electoral y una mezcla de votos de perfil agropecuario e industrial, pero también urbano y de servicios, la provincia dio toda una señal en las PASO presidenciales al acompañar mayoritariamente la ola violeta de La Libertad Avanza.

El peronismo y Juntos por el Cambio tomaron nota y pusieron el foco en el distrito durante la campaña para levantar y entrar al ballotage, mientras que el libertario no apareció por el territorio, lo que da a entender que lo da por descontado en su haber.

Con 2.818.280 personas habilitadas para votar, Santa Fe es el tercer distrito electoral del país y representa el 7,86% del padrón total. No se puede encasillar o identificar a la provincia en algún partido o alianza en particular, como sucede con otras. Por eso, siempre la disputa es intensa.



La elección provincial fue desdoblada de la nacional. El peronismo oficialista perdió por paliza la gobernación ante Unidos para cambiar Santa Fe, con Maximiliano Pullaro como gran ganador. El radical terminó siendo un imán para Juntos por el Cambio y puntualmente para Patricia Bullrich. Mientras la disputa por la gobernación fue polarizada, sin el espacio de Milei en cancha, en las PASO presidenciales terció el libertario y se llevo el primer lugar con el 35%.

La suma para Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich (20,12%) y Horacio Rodríguez Larreta (11,34%) se quedó con el segundo lugar a escasos cuatro puntos, mientras que Unión por la Patria, con el ministro de Economía Sergio Massa y Juan Grabois con precandidatos, se situó tercero, con unos lejanos 21 puntos.

A darla vuelta

El peronismo, arrasado en territorio santafesino luego de la pésima elección provincial, decidió apostar todo a la ficha de Massa y trabajar el territorio, algo que no ocurrió en las PASO cuando se dedicaron a la suerte del pago local. La postal más clara fue el acto multitudinario del Día de la Lealtad, el jueves pasado en el Monumento a la Bandera, sin fisuras sectoriales y, como contó Letra P, para insuflar ánimo y épica en el tramo final de la campaña electoral. El peronismo llega a la elección con un objetivo: el propio ministro reunió a la tropa santafesina y pidió llegar al 32% para que le sirva en la suma general. Tarea difícil la de levantar diez puntos.

Juntos por el Cambio se ilusiona con descontarle la diferencia a Milei y dar el golpe en la provincia para aportar el conteo general. Al igual que el peronismo, le dio protagonismo a la provincia durante la campaña, sobre todo a Rosario con la agenda de seguridad. De hecho, Bullrich cerró su gira del interior en Venado Tuerto. Todo con el empuje del gobernador electo Pullaro que puso el cuerpo para la exministra de Seguridad.

En cambio, el libertario lo más cerca que estuvo de un santafesino fue cuando visitó el programa de streaming de su amigo Alejandro Fantino. Es todo un estilo no bajar al territorio, aunque probablemente cambiaría si no estuviese confiado de ganar en un distrito clave.

Juan Schiaretti con el espacio Hacemos por Nuestro País logró el respaldo del Partido Socialista, quien pudo despegarse a nivel nacional de Juntos por el Cambio y descansar en el particular peronismo del cordobés, que va acompañado del exkirchnerista Florencio Randazzo. Apuesta al discurso federal que le adjudican a la Región Centro: productiva, sojera y trabajadora. Sin embargo, en las PASO no llegó al 4%.

Bancas

A la par, Santa Fe pone en juego diez bancas en la Cámara de Diputados, el peronismo arriesga cuatro; Juntos por el Cambio, cinco; y el socialismo el escaño que ocupa Enrique Estévez. El esquema de reparto santafesino en la Cámara desde hace años se distribuye con diez de las 19 bancas para JxC, siete para el PJ y dos para el socialismo.

Ese esquema puede verse comprometido si Milei repitiera una buena elección y empujara a la lista encabezada por la economista Romina Diez, el abogado ultracatólico Nicolás Mayoraz, seguido por Rocío Bonacci (comerciante e hija de apoderado del sello Unite José Bonacci) y el abogado Marcos Peyrano.

Vale recordar que el efecto arrastre de la boleta tradicional, a diferencia de la boleta única papel que se aplica en las elecciones provinciales, pone en un plano distinto a esta categoría.

El peronismo logró unificar una lista detrás de la candidatura de Massa encabezada por Germán Martínez, jefe de bloque de diputados del Frente de Todos y hombre de confianza de Rossi. El segundo lugar quedó para Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones y funcionaria cercana de Wado de Pedro. El ministro de Transporte, Diego Giuliano, ocupa el tercer espacio representando al massismo. La exsenadora cristinista y referente del Instituto Patria, María de los Ángeles Sacnun, ocupa el cuarto lugar.

JxC tuvo dos listas, una perteneciente a Rodríguez Larreta y otra a Bullrich, quien resultó la ganadora. La confección final quedó encabezada por José Núñez del PRO que responde a Federico Angelini, la empresaria de la construcción Verónica Razzini, el economista de la Fundación Libertad Alejandro Bongiovanni que le aporta un tono liberal a la lista, la radical María Liliana Serra y el pullarista Juan Cruz Cándido.

Con menos chances según la proyección que alcanzaron en las PASO, estarán en el cuarto oscuro las listas de Hacemos por el país, que encabeza el socialista y referente LGBT Esteban Paulón, y la del Frente de Izquierda Unidad que en Santa Fe postula a Octavio Crivario.

