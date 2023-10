El Senado vota proyectos para 4 nuevas ciudades y una comuna en la Costa

Cuando quedan unas pocas sesiones hasta que se renueven las Cámaras, en la Legislatura santafesina el Senado volvió a la carga con la creación de cuatro ciudades que hasta ahora han chocado con la negativa de Diputados. Y lo mismo para la creación de la comuna de Colonia Francesa, que hoy es parte de la ciudad de San Javier.

Se trata del cambio de estatus de las actuales comunas de Helvecia (Garay), Teodelina (General López), San José de la Esquina (Caseros) y Pueblo Andino (Iriondo), para que sean ciudades y que así tengan sus municipalidades.

La transformación de Helvecia en ciudad es un viejo anhelo de Garay, cuyo proyecto de ley lleva aún la firma del senador Ricardo Kaufmann, fallecido en mayo de este año. El expediente fue impulsado por su hijo Carlos, que asumió la banca como senador suplente en junio, para lo que dejó la secretaría de Comunas de la Provinica. No logró ser elegido: en ese departamento se impuso el médico radical de Campo del Medio, Germán Baumgartner.

En el caso de Teodelina, es el presidente de la bancada radical Lisandro Enrico quien reclama la condición de ciudad para esa localidad ubicada bien al sur, en el límite con la Provincia de Buenos Aires, en la suela del mapa de la bota santafesina. El senador reelecto por muy amplio margen es parte del que se supone será el gabinete del gobernador electo Maximiliano Pullaro. Sin embargo, el tema aún no está cerrado, en las próximas semanas seguramente habrá una definición. En cualquier caso, la posición de poder de Enrico permite a los teodelinenses pensar que su lugar puede ser ciudad.

El justicialista Eduardo Rosconi del bloque Lealtad es el autor del expediente que propone declarar como ciudad a la localidad de San José de la Esquina. Ese senador está en el grupo de los peronistas que lograron mantener su banca y el proyecto para que esa localidad tenga su municipio se repite sin suerte en la Cámara baja desde hace años. Por último, casi como un oximorón la transformación de Pueblo Andino en la Ciudad de Pueblo Andino, de Hugo Rasetto (UCR) también es parte de las aspiraciones del senador que fue reelecto por muy amplio margen. Rasetto es parte de los radicales santafesinos que primero se sumaron a Cambiemos, tiene buenos vínculos poíticos, pero las condiciones demográficas de la localidad -además del nombre- conspiran contra el proyecto.

En San Javier

Las chances de que sea ley la creación de la comuna de Colonia Francesa, que logró otra vez la media sanción del Senado santafesino, deben buscarse en la nueva realidad política del departamento San Javier y en la histórica ciudad cabecera. Hoy ese paraje es parte de la municipalidad sanjavierina. Ha cambiado de manos tanto la banca de senador, ya que no logró su reelección el peronista José Baucero porque se impuso un muy joven dirigente, el presidente comunal de Alejandra, Oscar Dolzani que cumplirá los 30 años que exige la Constitución al asumir y es también el presidente de la UCR en ese departamento. Por otra parte, la ciudad también cambia de manos porque en las Paso y luego en las generales ganó Maribel González, la primera intendenta mujer, que también es radical como su predecesor Mario Migno, que buscó sin éxito ser senador y no logró imponerse en las Paso. En definitiva, es una decisión política la que hará que se avance o no con la creación de una nueva comuna en la próxima Legislatura.

La Colonia Francesa está a 5 km de San Javier y fue creada por Alejandro Couvert el 4 de diciembre de 1867, con la radicación inicial de 25 familias provenientes de Esperanza, dedicadas a la agricultura. Los Vouilloz, Bournisent, Genolet, Udrissart, Dayer, Gaspoz, Gallay, Claussen, Motier y Miserez, además de los Couvert, fueron sus primeros pobladores.

La Constitución exige 10.000 habitantes

El artículo 106 de la Constitución de Santa Fe indica que "Todo núcleo de población que constituya una comunidad con vida propia gobierna por sí mismo sus intereses locales con arreglo a las disposiciones de esta Constitución y de las leyes que se sancionen", lo que abre amplios criterios e interpretaciones para la creación de comunas en la Legislatura.

Sin embargo, fijó (en 1962) un límite preciso para las ciudades: "las poblaciones que tengan más de diez mil habitantes se organizan como municipios por ley que la Legislatura dicte en cada caso, y las que no reúnan tal condición como comunas. La ley fija la jurisdicción territorial de municipios y comunas y resuelve los casos de fusión o segregación que se susciten".

A falta de una estadística más actual, vale la comparación con el padrón electoral (obviamente allí figuran solo los mayores 16 años). En Helvecia estuvieron en condiciones de votar 8.378 ciudadanos, con lo que no sería extraño que se llegue al número requerido de habitantes para que Garay tenga su primera ciudad. Pero en cambio, en Teodolina fueron solo 5.127 los electores empadronados; en San José de la Esquina el padrón fue de 5.976; y en Pueblo Andino, de apenas 2.792.

Con informacion de El Litoral.