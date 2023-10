Victoria Villarruel se cruzó con Viviana Canosa tras las elecciones: «Pueden venir de a uno que los atiendo»

Los resultados de las elecciones 2023 en Argentina ya se conocen y Sergio Massa, de Unión por la Patria, irá a segunda vuelta con Javier Milei, de La Libertad Avanza. En este marco, desde el liberalismo consideran que deben cambiar parte de su estrategia para revertir los 6 puntos de ventaja del oficialismo y Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por los liberales, se cruzó con Viviana Canosa.

La periodista criticó mucho a La Libertad Avanza en los últimos meses y durante un móvil con la diputada hubo momentos de tensión: «Villarruel, ¿Dónde quedó lo que decía Milei? ¿Qué les pasó para no ir a primera vuelta?«, ironizó la comunicadora. «No lo sé, son los misterios de la política, no puedo sentir ni tristeza ni nada acerca a un resultado como este cuando 3 diputados y 5 legisladores en la Ciudad han logrado convertirse en la segunda fuerza más votada contra el oficialismo que cuenta con todos los medios», contestó.

«Años atrás no existíamos, no teníamos representación ni voz. Nos queda mucho por crecer y apuntamos a eso», adelantó Victoria Villarruel en LN+. «¿Y qué hacemos con los viejos meados?», le retrucó instantes después Viviana Canosa a la candidata a vicepresidenta de Javier Milei: «Me dicen de todo a mí, imaginate. Mi papá falleció y me dijeron atrocidades de él», minimizó.

Justo en ese momento, los seguidores del liberalismo comenzaron a cantar e insultar a la periodista. «No estoy de acuerdo que la insulten pero no puedo decirle nada a la gente y tampoco coincido con las difamaciones y Viviana lo hizo«, contestó Victoria Villarruel cuando le preguntaron qué pensaba de ese momento de tensión durante el móvil

«Pueden venir de a uno que los atiendo y lástima que no pudieron en primera vuelta», chicaneó la periodista justo antes del cierre de la nota, sin posibilidad a que la diputada nacional pueda responder. Sin embargo, dejó en claro que trabajarán para hacer alianzas con Juntos por el Cambio y Hacemos por Nuestro País para captar esos votos de cara a la segunda vuelta.

