Milei pidió el voto de Juntos por el Cambio: "kirchnerismo o libertad"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) obtuvo un 30% de los votos con el 95% de las mesas escrutadas en estas elecciones generales y, como segundo aspirante más votado, habló en su búnker ubicado en el Hotel Libertador y pidió el voto de Juntos por el Cambio (JxC): "Vamos a disputarle el poder a lo más nefasto de la democracia".

En sus declaraciones, el libertario brindó sus primeras palabras de cara a la segunda vuelta del 19 de noviembre: "Hace dos años, si nos hubieran dicho que íbamos a disputar una segunda vuelta con el kirchnerismo por la presidencia de la Nación, no lo hubiéramos creído. De no tener partido a estar disputando al primera fuerza nacional con el kirchnerismo en sólo dos años es un verdadero logro histórico. Estamos frente a un logro histórico. No dejemos de tener real magnitud del evento histórico frente al que estamos".

"Dos tercios de los argentinos votaron un cambio, una alternativa a este gobierno. Vengo a dar por terminado el proceso de agresiones y ataques, estoy dispuesto a barajar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. La elección que tenemos por delante es muy clara: o cambiamos o nos hundimos", agregó Milei desde el búnker de La Libertad Avanza.

Con más del 95% de las mesas escrutadas, el gobierno nacional y la Dirección Nacional Electoral (DINE) dio a conocer los resultados entre los cinco candidatos presidenciales: Sergio Massa (36,50%) y Javier Milei (30,09%) se disputarán la presidencia en un balotaje el próximo 19 de noviembre. En este marco, el libertario cayó al segundo puesto respecto a su participación en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

Elecciones 2023: Javier Milei se acerca a JxC tras los resultados de las generales

En sus definiciones, el diputado libertario realizó conexiones con Juntos por el Cambio y se refirió a la elección en Ciudad de Buenos Aires: Quiero aprovechar para saludar a Jorge Macri, que hizo una gran elección en la Ciudad de Buenos Aires y tiene por delante un balotaje con el kirchnerismo, igual que el que tenemos nosotros”.

"Quiero que tomen conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo que el kirchnerismo defiende o si queremos abrazar las ideas de la libertad, que son las que hicieron grande a Argentina en el siglo 19", agregó.

Y, en la parte final de su discurso, el economista reiteró su pedido de alianza electoral a los dirigentes y votantes de Juntos por el Cambio:

"La campaña hizo que muchos de los que queremos un cambio nos viéramos enfrentados. Por eso, vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo, con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Más allá de nuestra diferencias, lo que tenemos que entender es que en frente tenemos una organización criminal. El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina".

