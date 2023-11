Anya Taylor-Joy Brilla en la Campaña de Alta Joyería de Tiffany & Co. 2023

Anya Taylor-Joy brilla como embajadora en la deslumbrante campaña de alta joyería de Tiffany & Co. 2023. ¡Descubre su elegancia!

La talentosa actriz Anya Taylor-Joy ha cautivado una vez más al mundo de la moda y la joyería como el rostro principal de la esperada campaña de alta joyería Blue Book 2023: Out of the Blue de Tiffany & Co. Desde que se unió a la icónica casa en 2021 como embajadora, Taylor-Joy ha deslumbrado con su elegancia y sofisticación.

Esta nueva colección de Tiffany & Co. es una oda a la herencia de la marca, combinando gemas y la innovación en piezas únicas. Según Taylor-Joy, cada joya tiene una historia asombrosa que se conecta con la rica tradición de Tiffany, convirtiéndolas en verdaderas obras de arte portátiles.

Las imágenes de la campaña, capturadas por el talentoso Craig McDean y estilizadas por Ryan Hastings, hacen un tributo al legado de la joyería estadounidense y al glamour de Hollywood, evocando la famosa película “Desayuno en Tiffany’s”. En un contexto contemporáneo, Taylor-Joy deslumbra frente a un fondo azul, realzando la belleza de las creaciones de Tiffany.

Esta campaña sucede a la destacada participación de Taylor-Joy como embajadora de Tiffany, donde ha lucido las joyas en diversas alfombras rojas. Esta vez, toma el relevo de Gal Gadot como la musa de la alta joyería de la marca.

Tiffany & Co., bajo la propiedad de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, apuesta fuerte por su colección Blue Book 2023 y se espera que las creaciones se presenten en su totalidad en un deslumbrante evento en Shanghái en octubre.

Anya Taylor-Joy personifica la modernidad, el glamour y la elegancia, y su participación en esta campaña promete elevar la alta joyería de Tiffany & Co. a nuevas alturas. No te pierdas esta espectacular campaña que se estrena en tiffany.com y en las redes sociales de @tiffanyandco, así como en medios impresos y digitales en todo el mundo.

Fuente: Vouge