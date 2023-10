Jaime Durán Barba: “Macri simpatizaba con Milei desde el principio, más que con Patricia, esto significa el fin del PRO”

Jaime Durán Barba está convencido de que, desde hoy, el PRO “se rompió en pedacitos”. En medio del anuncio de la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio de apoyo a La Libertad Avanza de cara al balotaje del 19 de noviembre, el consultor ecuatoriano, que colaboró desde el minuto uno con la génesis del partido fundado por Mauricio Macri, dice que la decisión del ex presidente y de Patricia Bullrich de manifestar ese apoyo a Javier Milei no marca solo el final de ese espacio, si no que, según él, es un “error” del candidato libertario que lo “desdibuja totalmente”.

“Pierde su bandera de la lucha contra la casta, se desdibuja totalmente. Debería haberlo hecho de otra manera”, aseguró el ex estratega de Macri en diálogo con Infobae. Según el gurú ecuatoriano, que llevó al líder del PRO a la Presidencia, el ex mandatario terminará “liderando un pequeño partido de Barrio Norte”. Para él consultor, esta jugada puede incidir negativamente en la performance del economista de La Libertad Avanza de cara al balotaje del 19 de noviembre.

- ¿Cuál es su primera lectura de este apoyo de Bullrich y Macri a Milei?

Creo que Milei comete un error. Está bien que busque muchos apoyos, pero no pueden ser solo apoyos de políticos. Al ir a la casa de Mauricio (N. de la R.: anoche, según trascendió, el ex presidente recibió en su casa de Acasusso al economista de La Libertad Avanza), al conseguir ese apoyo de una manera tan fuerte va a resentir a un buen sector de Juntos por el Cambio y pierde su bandera de la lucha contra la casta, se desdibuja totalmente. Debería haberlo hecho de otra manera

- ¿Y cómo debería haberlo hecho?

Hay 100 formas de hacerlo, pero no ir a pedirle el apoyo en la casa de Mauricio y entregarse a Mauricio, eso fue un error.

- Usted lo conoces mucho a Macri, ¿le sorprende esta decisión?

No, en esta elección yo pienso que él simpatizaba con Milei desde el principio, más que con Patricia, y esto era previsible. Había una alternativa entre Massa y Milei e iba a estar con Milei, también porque odia a Massa.

- ¿Qué pesa más para usted en esa decisión, su simpatía con Milei o su odio hacia Massa?

Son dos elementos que se refuerzan mutuamente, en uno te cae mal y en otro te cae bien.

- ¿Qué debería hacer el resto del PRO y de Juntos por el Cambio?

Yo creo que hay opiniones muy distintas, he conversado con varios dirigentes, ciertamente hay bastantes que no van a apoyar a Milei. Dentro del PRO también habrá un sector que no estará como alternativa, y me apena mucho, pero creo que esto significa el fin del PRO.

- ¿Hoy se terminó el PRO?

Va a haber una división porque el PRO y Juntos por el Cambio tenían su sentido como una fuerza que se oponía al kirchnerismo, que también ya colapsó, el kirchnerismo ya desapareció. Entonces pierde sentido, y Milei es un elemento disruptivo que rompe la lógica binaria de la política argentina, y provoca un caos en todos lados.

- ¿Cómo cree que queda a partir de esto el liderazgo de Macri?

Va a terminar liderando un pequeño partido de Barrio Norte. Siempre hubo un partido que quiere el ajuste, el orden, y volver a un origen que se había superado cuando se armó un PRO que era más amplio, que incluía nuevos sueños y nuevas concesiones.

- Una decisión así, ¿puede cambiar el curso del balotaje?

Puede incidir acabando de hundir a Milei. Milei tuvo un mensaje de fin de la casta, de novedad, que al jugar tan violentamente con este sector del PRO pierde novedad y pierde juventud.

- Una de las cosas que se le cuestiona a Milei es la falta de experiencia y de capacidad para gobernar. El anuncio de un eventual cogobierno con un sector del PRO, ¿no le podría jugar a favor?

A nadie le importa el cogobierno y, peor, que vuelva al poder Mauricio, no creo que dé ningún voto. Al revés, su mensaje de novedad se atenúa y se ve algo que es real: Massa tiene a su alrededor constructores con experiencia. Yo conozco bien a Antoni Gutiérrez-Rubí, prologué su libro hace poco, es un tipo con mucha experiencia. Y se nota en esta campaña lo que es una campaña que tiene asesores viejos, que saben lo que hacen, y una compaña que no tiene.

- Si fuera consultor de Milei en este momento, ¿que le diría?

Que tiene que convocar a muchos otros, pero no solo políticos, y no tiene que entregarse a lo que él llama “la casta”, tiene que hacer una convocatoria amplia para convocar argentinos de todos lados. No dar sensación de que ahora se convirtió en un pedacito de la casta.

- ¿Entonces cree que, por el contrario, que esta decisión de parte de la cúpula del PRO y de Milei le puede allanar el camino a Massa?

Le ayuda a Massa que Milei pierda su esencia de novedad, lo convierte en otro miembro de la casta.

