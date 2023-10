Amalia Granata: "Milei demostró que es más casta que la casta"

El apoyo de Patricia Bullrich y Luis Petri al candidato de La Libertad Avanza Javier Milei sacudió la política nacional. Mientras algunos acompañaron la decisión de la referente del PRO, otros prefirieron abstenerse a definir un lugar. También aparecieron quienes llamaron a votar en blanco.

Amalia Granata, diputada provincial por Somos Vida, salió al cruce de Javier Milei, con quien supo tener una buena relación y ahora acusó de “panqueque”. En diálogo con Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Granata disparó que el legislador “habla de la preocupación de los pobres cuando jamás pisó un barrio”.

“Con mucho dolor tengo que votar en blanco. Es ‘guatemala’ y ‘guatepeor’. No le voy a dar mi voto a estos sinvergüenzas”, continuó. Luego, expresó: “Milei se tiene que dar cuenta que Massa le saca 20 cabezas. Mientras él está en el piso 18 de un hotel rosqueando, Massa fue y se reunió con 70 intendentes, hoy con gobernadores. Él hace política. Y se hace en la calle, militando, juntándote”.

Granata subrayó que no pertenece al espacio de Milei y dijo sentirse decepcionada por las decisiones que tomó el libertario en las últimas horas: “Le deseé éxitos a la mañana y a la noche no lo reconocí. Ayer vi a otra persona. Lo banqué cuando lo trataban de psiquiátrico. Me defraudo. No voy a votar por un mentiroso”.

“Para mi son un desastre los dos. Sinvergüenzas y mentirosos. Milei demostró que es más casta que la casta”, concluyó.