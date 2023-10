Luciana Salazar dejó atrás la polémica y revelará de qué vive

La modelo Luciana Salazar dejó a un costado la polémica, se burló de aquellos que la critican y dio detalles sobre de qué vive, una inquietud que muchos comenzaron a tener luego que se lo preguntara Mirtha Legrand.

Salazar utilizó sus redes sociales para demostrar carácter y que lo que dicen de ella no le pesa. Así, en primer turno subió una foto en la que se la ve saliendo de una pileta con paparazzis y fotógrafos alrededor. “Te quieren ningunear y vos...”, redactó.

Luego, sí decidió romper con el misterio y, con una imagen en la que se mostró pensativa, escribió: “Veo a tantos chusmas pendientes de cómo vivo que voy a pensar muy bien la propuesta de seguir con mi reality”.

La pregunta sobre qué vive Luciana Salazar tuvo como a autora a Mirtha Legrand en el programa La Noche de Mirtha Legrand, donde se produjo un ida y vuelta con la conductora que buscaba saber cómo llegaba a fin de mes.

“¿De qué vivís?”, le consultó la diva, sin pelos en la lengua, aunque luego pidió disculpas por no preguntar algo agradable.

“Bueno, vivo de muchas cosas. Ahora estoy viviendo de mis ahorros”, expresó Salazar. “¿De qué vivís? Porque no te veo trabajar mucho”, siguió Mirtha.

“Ahora no trabajo en la tele, porque también, hablando de esta persona que estábamos hablando (Martín Redrado), me cerró mucho las puertas. Hay un canal que directamente a mí casi no me puede nombrar. Un canal que yo trabajé mucho tiempo que la verdad que quiero mucho a ese canal, porque trabajé muy bien, me defendieron muy bien en su momento y hoy casi no se puede hablar de mí”, finalizó.

