Ecos de la elección: gurúes, consultores y operadores analizan el antes y el después del balotaje

Develado el misterio ahora es otro partido, para ambos contrincantes del balotaje del 19-N. Pero mientras la clase dirigente y política, en general, sigue actuando y dejando claro que no está a la altura de los desafíos del país, la gente combate con los crecientes problemas cotidianos. Como reflejo de que la crisis llega a todos los rincones y segmentos, comenzaron a implosionar los jardines de infantes privados que jaqueados por la renovación de los alquileres deciden cerrar con las obvias consecuencias para las familias de cada comunidad.

Así, día a día, surgen nuevas noticias y obstáculos que afectan la economía de los hogares, mientras los bandos políticos dirimen sus diferencias públicamente, negocian sus intereses, y se posicionan de cara al balotaje y el día después. Ya varios bancos y entidades internacionales como la EMTA organizan eventos para el caso argentino para después del 19-N, sabiendo ya quién es el presidente electo.

Por lo pronto, la próxima semana será muy nutrida en cuanto a reuniones de consultores, gurúes y fondos con miras a lo que puede acontecer en el balotaje y en el tránsito económico-financiero hacia ese fin de semana largo. Todo esto surgió en un almuerzo en Puerto Madero entre hombres del mercado, algunos, obviamente, con hijos en edad escolar. En dicho encuentro, mientras las autoridades cazaban al “Croata” y sus aparentes cómplices, un comensal planteaba dudas sobre el accionar, por ejemplo, de la CNV que nada hacía ni decía sobre la suba de la soja horas antes de conocerse el nuevo dólar agro 70/30. Muchos, bien informados o visionarios, habían ganado mucha plata, otros perdieron también mucho. Quizás, de ahí las quejas sobre el control.

Tras los resultados de la primera vuelta, la sorpresa no solo la trajo Massa que se metió en el balotaje sino con los números que lo hizo y el alto porcentaje de retención de voto de las PASO y la migración de otros espacios. Los analistas conversan con los operadores de las mesas imaginando primero cómo será, si gana, la auto transición hacia el 10 de diciembre. Pero el consenso es que hoy no está claro quién gana, qué capacidad de persuasión tendrán Massa y Milei, y cómo pegaron en la gente las nuevas alianzas. Hay mucha incertidumbre y no se sabe si se despejará antes del balotaje.

Un avezado consultor político aconsejó empezar a leer el modelo Erdogan que podría implementar Massa. Se trata de un modelo de estadocéntrico que al líder turco le dio resultado a pesar de la mala performance macro. Otro tema que domina la agenda 2024 es el FMI porque los vencimientos de 2025 son importantes. Expectativa por algo nuevo ya sin Plan Platita II.

La gente del grupo financiero Adcap realizó junto con Poliarquía un webinar, con clientes, para analizar el panorama electoral. El anfitrión, Javier Timerman, moderó la presentación de Alejandro Catterberg que dejó algunas pistas: Massa salió fortalecido de la elección y se consolidó como líder político; en esta elección implosionó Juntos por el Cambio; no se puede entender el resultado sin entender la catarata de errores que cometió Juntos; y el corrimiento al centro para captar votantes de Massa es natural y en el caso de Milei es más forzado.

Con información de www.ambito.com