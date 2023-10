Juan Pablo Poletti sobre el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei: "Voy a trabajar con quien los argentinos elijan como presidente"

Juan Pablo Poletti, intendente electo de la ciudad de Santa Fe que asumirá su cargo en diciembre, se refirió este lunes al balotaje que protagonizarán en noviembre el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el de La Libertad Avanza, Javier Milei.

"Yo pude trabajar con tres gobernadores y cinco ministros de distintos colores políticos. Lo dije en la campaña y lo digo ahora: voy a trabajar con quien los argentinos elijan como presidente", expresó Poletti en el marco de la bendición de la imagen de Santa Rita en la plaza de barrio Liceo Norte.

En ese sentido, aseguró: "Le vamos a pedir a quien gane lo que tengamos que pedir. Uno en su momento apoyó a Patricia (Bullrich) que quedó afuera del balotaje. Ahora, gane quien gane, vamos a ir respetuosamente con proyectos, argumentos y programas" para presentarle.

"Queremos tener todo el trabajo hecho para el proyecto que haya desde la Nación", sostuvo el intendente electo y cerró: "Decidí que no voy a decir mi postura. Los argentinos demostraron que son individuales para votar. No se correlacionó la elección local con la provincial y la provincial no se correlacionó con lo nacional. Hay que ser respetuoso del voto y después luchar por los derechos de los santafesinos".

Mario Barletta también se refirió al balotaje

Mario Barletta, diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), dialogó este miércoles con el programa Pasan Cosas de AIRE y se refirió a dos cuestiones trascendentales que atraviesan actualmente los distintos espacios de la política: la derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones generales y la postura de cada partido en relación al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

"La situación no es sencilla y era lógico que se den tensiones", comenzó diciendo Barletta y explicó: "Es la tormenta luego de la derrota que a todos nos dolió. Particularmente, reclamo un poco de prudencia y no llevar a situaciones que generen más dificultades. Creo, respecto a Juntos por el Cambio, que era lógico que suceda esta tormenta y va a persistir hasta el balotaje. Después, habrá que volver a empezar".

En ese sentido, el exintentente de la ciudad de Santa Fe postuló que "tomar definiciones desde los ámbitos nacionales es difícil porque hay 10 provincias que tienen situaciones de Juntos por el Cambio que van a persistir. Acá no vamos a dejar de trabajar de la manera que estamos haciendo con el Frente de Frentes".

"Este año y con el próximo gobierno, tenemos el rol de oposición, defendiendo a los argentinos de las tropelías que el kirchnerismo ha intentado una y otra vez en relación a la Justicia, al incumplimiento de la Constitución Nacional y en los últimos tiempos, lo que ha hecho Massa de usar la estructura del Gobierno y la plata de los argentinos para llegar a donde está", lanzó Barletta

Para el diputado, el término que algunos llaman "plan platita" suena "casi inocente" ya que "lo que han hecho es sacarle la comida de la boca a los chicos que no comen todos los días, generando una pobreza del 60% de aquellos que nacen hasta los 17 años".

"Después de estas cuestiones no podemos apoyar, y tampoco podemos apoyar algo como lo que presenta Milei, que creo que es peor que un salto al vacío, porque es correr a la Argentina de la institucionalidad, del respeto a la república, de la permanente e insistente necesidad de una educación y salud de calidad", afirmó.

En cuanto a la decisión del radicalismo en base no acompañará ni a Massa ni a Milei "Creo que el radicalismo ha tomado una decisión anticipada. Yo dije desde el inicio que no iba a votar a ninguno de los dos porque no respetan los principios de la UCR y lo que son mis convicciones".

"Hay tres alternativas: elegir a uno, al otro o no elegir a nadie, y esto no deja de ser seguir cumpliendo con las responsabilidades, estar del lado de la ley. Hay que asumir que nos tocó perder y hay que seguir trabajando para defender a nuestro país de los embate brutales que hemos tenido", insistió y remarcó: "Lo que hizo la UCR desde el punto de vista de las instituciones, es lo correcto. No apoyar ni a uno ni a otro".

Con informacion de Aire de Santa Fe.