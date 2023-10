La semana "negra" de Javier Milei: derrota electoral, pacto con la "casta", fuga de aliados y ataque de nervios

¿Corre riesgo el pacto entre Javier Milei y Patricia Bullrich? El ataque de nervios televisado en vivo que padeció el día jueves el candidato presidencial de La Libertad Avanza, sumado a la rebelión en masa que generó la brusca alianza con un pedazo del PRO tanto en las filas de los libertarios como en Juntos por el Cambio, terminó de coronar una semana negra para el rival de Sergio Massa.

Milei se vio obligado a salir a explicarle a su base de votantes de La Libertad Avanza la inesperada y explícita alianza con un sector del PRO de Mauricio Macri, partido al que se encargó de fracturar junto al ex presidente luego de la victoria de Unión por la Patria en las generales del domingo. Antenoche ofreció una incómoda entrevista en A24 donde estuvo al borde del colapso nervioso, se quejó de murmullos, estuvo con la mirada extraviada y pronunció frases sin sentido visiblemente desorientado.

Ayer, Macri salió en radio a tirarse encima de la boca e intentó proteger a Milei. El fundador del PRO se zambulló así en la semana negra de la Libertad Avanza que no solo incluyó una atomización de la oposición sino también un resultado electoral adverso del que ni el macrismo ni los libertarios aún se recuperan. La derrota obligó a invisibilizar dirigentes centrales de la campaña como Ramiro Marra, la motosierra, las ofensas al Papa Francisco y el discurso dolarizador. Pero la interna quedó expuesta dentro de LLA. La diputada electa por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, protagonizó un fuerte cruce en redes sociales con militantes de su propio espacio que fueron críticos de sus últimas actuaciones y la responsabilizaron del resultado de las elecciones.

Durante la madrugada del lunes pasado, Lemoine comenzó por arremeter contra el community manager de Milei, Iñaki Gutiérrez, quien fue crítico del proyecto de "renuncia de paternidad" que planteó la legisladora, y expresó que con esa declaración "lo único que hizo fue dañar" al espacio ultraderechista. Lemoine compartió en un posteo de su cuenta oficial de la red social X la crítica de Gutiérrez y le respondió: "Deje las drogas, señora", en referencia a Gutiérrez. El posteo de Lemoine escaló rápidamente y comenzó a recibir una catarata de críticas de parte de otros usuarios que le pidieron, entre otras cosas, que "de un paso al costado”.

A la interna a cielo abierto le siguió la renuncia de Luis Barrionuevo a LLA por haber incorporado a Patricia Bullrich a la campaña. El gastronómico pegó el portazo denunciando un pacto con la “casta”. ”No puedo estar en un lugar donde Mauricio Macri lleva tanto a Javier como a Patricia a romper con todo. Si hubiera habido un acuerdo se debía hacer con Juntos por el cambio (JxC) y no de la forma trasnochada que se hizo; no se trata de abandonar a Milei, él nos abandonó a nosotros", argumentó el dirigente sindical al enfatizar que “no voy a compartir un mismo esfuerzo político con alguien que es la encarnación del castigo al pueblo trabajador, como lo demostró en sus reiterados pasos por el poder".

Pero la crisis que generó el pacto con Bullrich y Macri en La Libertad Avanza penetró incluso en el armado territorial de las provincias. En San Juan tras el escrutinio definitivo Unión por la Patria (UP) se quedó con las dos bancas por la mayoría en la Cámara alta, mientras que en Entre Ríos, Liliana Salinas, diputada electa y armadora del espacio en la provincia, denunció un "manoseo escandaloso donde se pasaron por el rábano lo que se ha defendido a capa y espada". Salinas calificó el acuerdo como un abrazo "con lo más rancio de la casta política".

La semana negra de Milei terminó con una delicada entrevista televisiva donde el libertario se mostró inestable, con la mirada perdida, tics nerviosos y frases dedicadas a sus detractores que volvieron a preocupar a su entorno como “mientras que ellos miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas”.

Milei también se quejó en la entrevista de anoche en A24 de los "murmullos" de fondo, ya que no se podía concentrar. "¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita", dijo el economista. A su vez, Milei agregó: "Estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Si yo le erro, a mi me destrozan públicamente. Y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando".

Este vienes por la mañana, Mauricio Macri se vio obligado a salir en rescate de su nueva criatura electoral al asegurar en una radio que "los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Javier Milei” y consideró que "es el único camino que tiene la Argentina hoy". En tanto, acusó a los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, de haber "estado transando a escondidas" con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

