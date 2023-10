Empezó la ruptura en el bloque de Diputados de Juntos por el Cambio

La decisión de un sector del PRO de apoyar a Javier Milei blanqueó una situación que se vive desde hace dos años en el interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. Los pocos puentes que quedaban entre el bloque amarillo y sus pares de la UCR, Evolución, el GEN y la CC-Ari terminaron rompiéndose con la decisión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich de apoyar al candidato libertario.

A esto se le sumará que en las próximas horas se dará a conocer un documento firmado por una treintena de diputados del PRO apoyando a Javier Milei, en consonancia con lo que planteó el presidente del bloque, Cristian Ritondo, quien afirmó en sus redes sociales que “acompaño la postura que ambos (Macri y Bullrich) tomaron de cara al balotaje del 19 de noviembre. Nuestro adversario es el populismo kirchnerista que tanto daño le hizo al país”.

Ritondo expresó en declaraciones a un canal de televisión que no pretende “condicionar” al resto de su bloque. “Podemos tener posiciones distintas dentro de la bancada; el Pro no se va a romper”. Esto se resolverá en las próximas horas dependiendo del camino que tomen los 20 diputados de esa fuerza que no firmarán el documento.

Donde no parece, al menos a corto plazo, que vaya a haber vuelta atrás es en la relación con el resto de los socios. La conducción colegiada que tiene el interbloque entró en un proceso final de descomposición. “Nosotros no podemos acompañar a alguien que nos insulta”, dijo un diputado radical que pidió confidencialidad.

En el bloque radical y en el de Evolución, el otro sector del radicalismo en la Cámara Baja, entienden que Macri, desde que terminó su mandato presidencial, “fue rompiendo puentes con el radicalismo. Hoy los puentes están detonados”. Consideran que Macri y Milei comparten el mismo discurso sobre las autoridades de la UCR y suelen criticar a las figuras máximas del centenario partido, en especial a Raúl Alfonsín.

“Macri ya no tiene ánimo societatis con el Radicalismo y la Coalición Cívica. Nosotros no nos movimos de las ideas y valores que crearon Cambiemos. No somos K ni massistas. Pero no podemos apoyar el pacto con Milei. Nadie puede echar a nadie de JxC. Pero la puerta está abierta y hay algunos que han decidido irse solos”, relata una fuente calificada del interbloque.

En medio de esta disputa, donde ya quedó descartada una foto de unidad como la que mostró el bloque en el Senado, cada uno de los sectores empieza a mirar hacia adelante y una de las pruebas de fuego serán las próximas sesiones. El jueves próximo fueron citados al recinto para una nueva sesión para aceptar la renuncia de diputados y diputadas y tomar juramento a sus reemplazantes, pero en el medio se está discutiendo el Presupuesto 2024 en las comisiones y ahí ya pueden surgir las diferencias.

Sin un líder único, con una conducción colegiada entre el presidente del bloque del PRO, Ritondo, su par de la UCR, Mario Negri, de la CC-ARI, Juan Manuel López y de Evolución, Rodrigo de Loredo, la toma de decisiones ya mostraba cierta complejidad, algo que parece irá profundizándose luego de los dichos de los amarillos respecto de las autoridades de la UCR.

A esto se le suma que el interbloque de Juntos por el Cambio verá reducida su representatividad a partir del 10 de diciembre, ya que con los resultados de las últimas elecciones en total perdió 24 diputados. El PRO seguirá siendo el bloque más numeroso, con 41 legisladores, aunque pierde 7 respecto al número actual. “Imagino que no habrá un interbloque, no hay forma de juntar a los que apoyan a Milei con los radicales”, señaló una fuente que sigue el día a día del que parece el ya extinto interbloque de Juntos por el Cambio.

