Milei adelantó dos posibles economistas de JxC que lo acompañarán si gana el balotaje

Javier Milei, el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), anticipó dos economistas de Juntos por el Cambio que podrían acompañarlo en caso de ganar el balotaje del 19 de noviembre, en el que enfrentará a Sergio Massa, de Unión por la Patria (UP).

El libertario confirmó que algunos de los economistas del equipo de campaña de Bullrich podrían integrar un eventual gobierno suyo, mientras que otros, no. "Melconian no sería el caso. Daniel Artana y Rodolfo Santángelo, sí", afirmó en una entrevista radial.

Respecto a una posible incorporación de exministros de Mauricio Macri, dijo: "Sí, claramente. Con muchos de ellos yo soy amigo encima. De vuelta, están de un lado pero podrían estar del otro también. Somos amigos, colegas y tenemos una visión. Además, en los grupos de JxC hay economistas súper talentosos. Le doy el caso del Banco Central previo al 28 de diciembre de 2017. Ese Banco Central era un lujo: Sturzenegger, Reidel, Flores Vidal... Mire los economistas que tiene ahí".

También habló sobre el encuentro que tuvo esta semana con Macri y Bullrich, señalando que nadie le pidió tener influencia en la designación de eventuales cargos. "Eso es falso, no se me pidió nada. El apoyo que se presentó es incondicional. Es un gesto de grandeza tanto de la señora Bullrich como de Macri que no está dentro de la lógica de la política convencional", advirtió.

"Si a mí me hubiera tocado quedar relegado del balotaje, hubiera hecho lo mismo. Hemos puesto las ideas del cambio por encima de las diferencias personales y conceptuales. De hecho, la reunión del martes se inició con un pedido de disculpas mutuo y a partir de ahí dijimos ‘bueno, es mucho más importante mirar hacia adelante y buscar una Argentina mejor que estar removiendo nuestras diferencias pasadas’".

Acuerdo Milei, Macri y Bullrich: la historia secreta del pacto

El principio de acuerdo entre el candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y el ex presidente de la Nación Mauricio Macri se selló en menos de 72 horas. De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional de una fuente cercana al macrismo, esas horas transcurrieron entre el lunes por la tarde hasta el anuncio del miércoles al mediodía, donde los integrantes de la ex dupla presidencial de Juntos Por El Cambio(JxC) formada por Patricia Bullrich y Luis Petri anunciaron que en esta nueva instancia electoral apoyarán al postulante libertario.

El lunes por la tarde sólo una persona del entorno de Javier Milei estaba al tanto de lo que iba a pasar. Luego todo se aceleró desde la tarde del martes cuando el líder libertario se reunió con una parte de su equipo en el Hotel Libertador de Av Cordoba al 900. Allí se hicieron los festejos del triunfo de las PASO del 13 de agosto y se sufrió la decepción del 22 de octubre por no ganar en primera vuelta.

Lo esperaban su hermana, "La Jefa" Karina, el potencial ministro del Interior Guillermo Francos, el posible jefe de Gabinete Nicolas Posse, el diputado Ramiro Marra y su compañera de fórmula, Victoria Villarreal.

Ese mismo martes por la noche Javier y Karina Milei, junto a Santiago Caputo, se dirigieron a la casa que alquila Mauricio Macri en Acassuso pasadas las 21 hs. El ex presidente vive allí con su esposa Juliana Awada y su hija más pequeña, Antonia, desde que abandonaron la residencia de Olivos a fines del 2019. Es un terreno de unos 1200 metros cuadrados y el diseño de esa mansión está inspirado en una arquitectura estilo francés con grandes columnas y pisos de mármol travertino. La casa tiene tres pisos con un inmenso parque que da al Río de la Plata posee un gran estacionamiento con una pileta cubierta y en fondo está la huerta armada por la ex primera dama.

Una cena, un pedido de disculpas y un acuerdo

La fuente cercana al macrismo comentó que el ex presidente conversó con Milei un rato, luego cenaron y antes de la medianoche llegó Patricia Bullrich.

Las mismas fuentes comentaron a iProfesional que lo que quería Macri era un pedido de disculpas de Milei a Bulrrich por las distintas frases agresivas vertidas por él, pero por una en particular donde el libertario acusó a Bullrich de poner bombas en un jardín de infantes en la época que ella integraba el movimiento Montoneros en la década de los 70.

"Nos perdonamos mutuamente", explicó Bulrrich en la conferencia de prensa que dio junto a su compañero de fórmula Luis Petri el miércoles al mediodía sin dar ningún detalle al respecto.

Luego de ese pedido de disculpas, Macri le transmitió a Bullrich algunos de los términos del principio del futuro acuerdo. El ex presidente quiere que se frene por un tiempo la dolarización y el cierre del BCRA que es parte del plan del economista Emilio Ocampo al que Milei ya nombró como futuro presidente de la autoridad monetaria en caso de triunfar en el balotaje.

Las exigencias de Macri y Bullrich

Para romper el hielo Milei les habría dicho a Macri y a Bullrich: "Vengan que estoy solo y lo que importa acá es el cambio de la Argentina que con Massa no lo podemos hacer". Los líderes del PRO, de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, quieren una especie de cogobierno con un gabinete con figuras de los equipos técnicos de ambos partidos, pero manteniendo los ocho ministerios que tiene la estructura de Milei.

Habría tres ministerios que le interesarían al PRO. Entre ellos Infraestructura, que hasta ahora tenía como principal candidato a Guillermo Ferraro, la Cancillería, un puesto donde por el momento la candidata es la economista Diana Mondino., que podría ir a la Cámara de Diputados al salir diputada electa en primer lugar en CABA y Seguridad, donde la figura de Bullrich estaría por encima de Victoria Villarruel quien hasta ahora era la principal referente del tema.

En cuanto a nombres que podrían desembarcar en LLA se mencionan a Federico Sturzzeneger, Guillermo Dietrich y Hernan Lombardi como una especie de primera línea y ya se incorporó Mariano Flores Vidal quien estuvo en el Banco Ciudad y en el BCRA.

Además, se podría agregar el ex Secretario de Finanzas Santiago Bausili. Hay consenso de ambos lados para sumar también a Florencio Randazzo, el compañero de fórmula del candidato Juan Schiaretti.

Con información de www.iprofesional.com