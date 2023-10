Gobernador de Entre Ríos, sobre la ruptura libertaria en su provincia: "Milei genera ingobernabilidad"

La estructura de La Libertad Avanza, nacida en el 2021, ingresa en su etapa de mayor tensión interna semanas antes del balotaje. La alianza entre Javier Milei y Patricia Bullrich no solo provocó rupturas dentro de Juntos por el Cambio, sino que también impulsó el rechazo de dirigentes libertarios de la provincia de Entre Ríos, que el 22 de octubre fueron electos como diputados provinciales.

El mismo día del anuncio del acuerdo entre Bullrich y Milei, la futura legisladora entrerriana Liliana Salinas emitió un comunicado en donde confirma que ella, junto a sus compañeros de agrupación Carlos Damasco y Julia Calleros, dejaban el espacio libertario. "Desde nuestro partido político no permitiremos este manoseo escandaloso donde se pasan por el rábano a los que hemos defendido a capa y espada este espacio", sostiene el texto.

"Creímos en Javier Milei", inicia el documento que detalla la fundación del espacio libertario en Entre Ríos, "pensando en llevar ideas de libertad, sujetas a no transar ni acordar con la casta que tan mal nos dejo en estos 40 años de democracia". Sin embargo, entiende que el candidato presidencial "nos quieren llevar a acordar, transar, y abrazar a 'los mismo de siempre'". "La motosierra y la bomba, al final, se hicieron realidad, rompiendo lo que habíamos construido, creyendo en ideas que dejaron atrás, abrazándose con lo más rancio de la casta política", manifiesta.

En ese marco Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos hasta el 10 de diciembre, manifestó que Javier Milei "genera ingobernabilidad futura manifiesta, incluso entre sus propios legisladores que se están yendo". "Cambia de opinión, da un giro 180° y se desdice de lo que dijo tiempo atrás", agregó.

Asimismo, el mandatario criticó el impacto que puede provocar en las provincias una eventual presidencia del candidato libertario: "Milei quiere terminar con la coparticipación y dejar a la deriva a las provincias, terminar con los subsidios como por ejemplo a las personas con discapacidad".

En contraposición, Bordet subrayó la necesidad de "un presidente que convoque a la unidad nacional poniendo a los mejores de los espacios políticos, y termine con la grieta que nos ha llevado al fracaso". Posteriormente, reiteró su respaldo a Sergio Massa, quien "puede darle gobernabilidad a la Argentina, contempla a las provincias en su totalidad y con sus recursos coparticipables, tiene previsibilidad, gestión, para tener un país federal y con proyección a futuro".

Luis Barrionuevo le quitó su apoyo a Milei

A raíz de la alianza con Bullrich y Macri, el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo que le quitará su apoyo al candidato libertario y no le brindará su estructura de fiscales para la segunda vuelta con Massa.

"En las elecciones generales, no sólo respaldé, sino que defendí con convicción y pasión a Javier Milei, creyendo en valores, principios y una nueva visión para nuestro querido país. Pero hoy, con un sentimiento de profunda indignación y desencanto, me veo en la necesidad de alzar mi voz para comunicar que no puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich", expresó a través de un comunicado.

Con duras palabras, el polémico dirigente gremial señaló que "la pregunta sobre la casta ha inundado esta campaña, y me veo forzado a cuestionar: al final del día, ¿quién va a ser la verdadera casta? Es evidente que la ilusión de nuestra juventud, sedienta de autenticidad y cambio, ha sido traicionada al observar que se pacta con personajes que encarnan lo que se prometió combatir".

"Quiero que quede algo muy claro: en la vida, la dignidad no se vende ni se negocia. Y, aunque se proclame lo contrario, no todo es lo mismo. Patricia Bullrich no sólo ensucia la esencia de la propuesta inicial, sino que desvirtúa y contradice frontalmente los pilares que me motivaron a respaldar a Milei", agregó.

