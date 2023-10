Maximiliano Pullaro cranea con la Bolsa el futuro del puerto de Rosario

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro tira líneas con la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en la tarea de darle impulso a su política portuaria, sobre todo, en el puerto de Rosario. La definición de quién va a sentarse en la presidencia del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) se empezó a resolver con charlas con la institución que engloba a la cadena agropecuaria, a la cual también suma su injerencia el sector agroexportador representado por la poderosa cámara aceitera (Ciara).

hace dos semanas, el gobernador electo estuvo reunido con el presidente de la Bolsa, Miguel Simeoni, encuentro en el que se tocaron temas referidos a la hidrovía, logística y también el Enapro, una cuestión que el gobernador tiene con rienda corta por ser un ambiente de intereses cruzados y de aguas que se ponen turbulentas rápidamente.

Aparentemente aún no está definido el nombre de quién estará al frente aunque maduran opciones que vendrían del ambiente privado, probablemente vinculado directa o indirectamente con la Bolsa, pero no excluyentemente del ámbito de los cereales. En algún momento se habló de Guillermo Beccani, ex presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Rosario, quien asesora al espacio del gobernador y tiene una amplia llegada.



Lo que pretenden es que en el consenso participen otras actividades y empresas que utilizan el puerto, como por ejemplo, vinculadas a los contenedores y la exportación multipropósito, que en la región va desde productos menores, a vehículos de las gigantes General Motors y John Deere.

A finales de la década del 2000 presidió el Enapro un ejecutivo netamente de la agroexportación, como el ex gerente de Terminal 6, Pablo Ferrés, que luego fue eyectado por el entonces gobernador socialista Hermes Binner. Luego estuvo Ángel Elías, radical que demostró intenciones de volver pero no tuvo eco político. Cuando asumió Omar Perotti buscó un enfoque también girado a lo privado y tuvo contactos con el empresario de servicios portuarios de la región, Adrián Milisenda. Finalmente, ganó la figura de Guillermo Miguel que captó el consenso del sector.

De hecho ahora destacan al actual presidente del Enapro y se trataría de mantener cierta línea de trabajo. Vale recordar que el año pasado, Miguel acudió a la Bolsa en busca de masa crítica para darle músculo al directorio. Fue allí que selló la incorporación de un representante de la institución al consejo directivo.

El puerto de Rosario es un ambiente complejo que presenta como principal problema falta de inversión en infraestructura, tema en el que la concesionaria de dos muelles, Terminal Puerto Rosario (TPR), de la chilena Ultramar y en menor proporción la cerealera Vicentin, es cuestionada. Lo que busca el gobernador es que quien presida tenga consenso y espalda en un ambiente que a veces se pone hostil y más si se pretende activar sea como sea.

Lo cierto es que toma fuerza una suerte de triángulo entre Pullaro, la Bolsa y las cerealeras. Esa conjunción tiene como antecedente otra decisión que va en la línea, que fue poner las áreas de infraestructuras referidas a cuestiones viales y accesos a puertos bajo en lo que hoy se llama ministerio de Producción, todo un gesto para una demanda de antaño. Justamente este jueves la Bolsa recibió por primera vez, en esta etapa de apertura institucional, a la cúpula del sindicato de Camioneros de Santa Fe que conduce Sergio Aladio.

Los efectos de un mal sistema logístico no sólo impacta en las terminales portuarias sino en los camiones que atestan los accesos y rutas en época de cosecha gruesa. "El problema también es de ustedes, muchachos, que pierden horas y dinero por el mal estado de los caminos", parecen decir las cerealeras. En fin, hay una renovación en el gobierno provincial y eso intenta aprovecharlo el establishment agroexportador.

Con informacion de Letra P.