“No llegué a...”: L-Gante contó sobre su relación con Wanda Nara

El artista L-Gante pasó por la mesa de Almorzando con Juana en su regreso a las pantallas de El Doce y reveló detalles íntimos de su vida personal.

Si bien hubieron varios debates e idas y vueltas entre los invitados, L-Gante fue uno de los protagonistas que ahondó sobre muchos temas y fue escuchado y consultado por todos los que se encontraban.

Juana Viale le preguntó al cantante cómo se sintió los 100 días que estuvo detenido en un Departamento de Investigación. "No podía recibir visitas, yo quería que manden comida nomás", dijo y expresó que le sirvió para pensar y valorar todo "un poco más". "De repende, de un momento a otro, no tenés nada. Te tienen que alcanzar hasta la frazada para taparte. Estaba completamente solo", contó.

Con respecto al amor, la conductora también indagó y fue picante a la hora de consultarle sobre su relación con Wanda Nara. "No llegué a enamorarme, soy medio difícil de enamorarme. Me puedo ir enamorando pero si no llega a concretarse, se baja la barra", indicó el compositor.

"¿Por qué no se concretaba, si vos sos re mandado?", le cuestionó Juana. "Y, sea yo o la otra persona, hay que dejar ciertas cosas y si no, no se puede avanzar", refutó.

Ante la pregunta de Juana sobre si incursionaría en política o acompañaría un partido, L-Gante expresó: "A veces no sabes que creer, son temas muy sensibles. Tengo 23 años y a la vez voy viendo, viviendo y aprendiendo. Siempre busco tratar desde mi música decir algo concreto, pero no lo tengo con la política".

